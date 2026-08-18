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భారత్‌లో 100 కోట్ల మందికి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు- ట్రంప్ పోస్ట్‌ నేపథ్యంలో ఈసీ కీలక ప్రకటన!

దేశంలో దాదాపు 100 కోట్ల మంది ఓటర్లకు ఫొటో గుర్తింపు కార్డులు జారీ- ఈసీ కీలక ప్రకటన- ఓటర్ ఐడీల ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ ట్రంప్ భారత్‌ను ఉదాహరణగా చూపడంతో వివరాల్ని వెల్లడించిన ఈసీ

EC
EC (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 10:43 PM IST

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EC On India Voter ID Cards : భారతదేశంలో దాదాపు 100 కోట్ల మంది అర్హులైన ఓటర్లకు ప్రత్యేక ఎలక్టోరల్ ఫొటో ఐడెంటిటీ కార్డులు (EPIC) జారీ చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అక్కడ ఓటింగ్ సంస్కరణల కోసం భారతదేశ ఓటర్ ఐడీల విధానాన్ని ఉదాహరణగా ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో భారత ఎన్నికల సంఘం ఈ కీలక వివరాల్ని వెల్లడించింది. భారతదేశంలో ప్రతి ఓటరూ కచ్చితంగా ఫొటో గుర్తింపు కార్డు ఆధారంగానే ఓటు వేస్తారని అధికారులు నొక్కి చెప్పారు. ఓటర్లు తమ e-EPIC ను కూడా ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అమెరికాలో ఓటర్ల అక్రమాలను అరికట్టేందుకు, పౌరసత్వ ధ్రువీకరణను తప్పనిసరి చేసే సేవ్ (సేఫ్‌గార్డ్ అమెరికన్ ఓటర్ ఎలిజిబులిటీ - SAVE) అమెరికా యాక్ట్‌కు మద్దతుగా ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల జరిగిన భారత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓటర్ల గుర్తింపు విధానం ఎంతో పటిష్టంగా ఉందని ట్రంప్ కొనియాడారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా ఎన్నికల్లో కూడా ఓటర్లకు ఫొటో ఐడీ కార్డులను తప్పనిసరి చేయాలని ఆయన గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ట్రంప్ ఏం పోస్ట్ చేశారంటే?
కొద్ది రోజుల కిందట భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ అమెరికా ఎన్నికల వ్యవస్థపై ప్రశ్నించారు. భారత్‌లో మాదిరిగా ఓటు వేసేందుకు చెల్లుబాటు అయ్యే ఫొటో గుర్తింపు కార్డు (వాలిడ్ ఫొటో ఐడీ) లేకుండా అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహించగలుగుతున్నారని అడిగారు. దీనిపై తాజాగా ట్రంప్ స్పందిస్తూ ట్రూత్ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈ నెల ప్రారంభంలో భారత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ మన అధికార యంత్రాంగాన్ని ఒక ప్రశ్న అడిగారు. చెల్లుబాటు అయ్యే ఫొటో ఐడీ లేకుండా అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారు. భారత్‌లో జరిగిన గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏకంగా 64.6 కోట్ల మంది ఓటర్లు పాల్గొనగా, వారిలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఉపయోగించిన వారు ఒక శాతం కంటే తక్కువే. ప్రతి ఒక్క ఓటరు దగ్గర కచ్చితంగా ప్రభుత్వ ఫొటో ఐడీ కార్డు ఉంది' అని ట్రంప్ ప్రశంసించారు.

అత్యంత పారదర్శకంగా భారత ఎన్నికల వ్యవస్థ: ఈసీ
ఈ సందర్భంగానే భారత ఎన్నికల కమిషన్ అధికారులు తమ నిష్పాక్షికమైన ఎన్నికల నిర్వహణ తీరును వివరించారు. ఈసీ ప్రకారం- దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 12 లక్షల పోలింగ్ స్టేషన్లకు గానూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైన బూత్ లెవెల్ అధికారులు (BLO) ఓటర్ల జాబితాల్ని సిద్ధం చేస్తారు. వీటిని రాజకీయ పార్టీలు నియమించిన బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు (BLA) నిరంతరం ఆడిట్ చేస్తారు. పోలింగ్ రోజున అభ్యర్థులు పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఓటింగ్ కేంద్రాల్లో ఉండి ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తారు. అలానే ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో కూడా కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు ప్రత్యక్షంగా హాజరై ఓటింగ్, కౌంటింగ్ పారదర్శకతను నిర్ధరిస్తారు. ఫిజికల్ కార్డుల్ని ఓటర్లకు అందించడంతో పాటు డిజిటల్ రూపంలో కూడా తమ ఓటరు ఐడీని ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.

అమెరికాలో సేవ్ అమెరికా యాక్ట్‌కు మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ట్రంప్ తాజాగా భారత ఎన్నికల వ్యవస్థను ప్రస్తావిస్తూ ఈ పోస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చట్టం ద్వారా ఓటరు నమోదు సమయంలో సదరు పౌరులు పౌరసత్వానికి సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించడం, దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ ఐడీ అవసరాన్ని తీసుకురావడం, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్‌పై పరిమితులు విధించడం వంటి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగానే తన వాదనలకు బలం చేకూర్చేందుకు, భారత్‌ను ఉదాహరణగా చూయిస్తూ సేవ్ అమెరికా యాక్ట్‌ను ఆమోదించుకోవాలని ట్రంప్ చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే యూఎస్ ఎన్నికల్లో కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయాలని ట్రంప్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అసలైన అమెరికన్ పౌరులే ఎన్నికల్లో ఓటేసేలా చూడటమే దీని ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు.

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