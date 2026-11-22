వైద్య వృత్తి కాదని వ్యాపారం- యువ డాక్టర్ బిజినెస్ అదుర్స్!
Kulgam Doctor Fauzia Businesswoman: జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్కు చెందిన ఒక ఆయుర్వేద వైద్యురాలు సంప్రదాయ ఉద్యోగం కాదని, వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి విజయం సాధించారు. ఆమెతో 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించింది.
Published : November 22, 2026 at 8:38 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాకు చెందిన 30 ఏళ్ల డాక్టర్ ఫౌజియా తన కఠిన శ్రమ, ప్రతిభతో వ్యాపార, ఫ్యాషన్ రంగాల్లో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. ఆయుర్వేద వైద్యంలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ(బీఏఏంఎస్)లో పట్టభద్రులయ్యారు. కానీ సాంప్రదాయ ఉద్యోగం వైపు వెళ్లకుండా, వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. పరిమిత వనరులతో తన ఇంటి నుంచే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, ఆ తర్వాత అంచలంచెలుగా విస్తరించారు. కుల్గామ్లో నిర్వహించిన 'మిషన్ యువ' కార్యక్రమంలో ఫౌజియా పాల్గొన్న ఆమె, 'ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు.
పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన వ్యాపారం
"యువతులు తమలోని ప్రతిభను, నైపుణ్యాలను గుర్తించేలా చేయడం, వారిని ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి చేర్చడం, ఏ రంగంలోనూ మహిళలు పురుషులకు తక్కువ కాదని నిరూపించడమే నా లక్ష్యం" అని ఫౌజియా చెప్పారు. ఈ స్ఫూర్తితోనే దాదాపు 10ఏళ్ల క్రితం తన ఇంటి నుంచే ఈ 'జీఎమ్ బోటిక్'ను ప్రారంభించానన్నారు. మొదట్లో తక్కువ పెట్టుబడి, పరిమిత వనరులతో మొదలైన ఈ వ్యాపారం కాలక్రమేణా విస్తరించిందని తెలిపారు. అనంతరం జమ్మూకశ్మీర్ ప్రభుత్వం యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన 'మిషన్ యువ' పథకం తనకు ఎంతో తోడ్పడిందన్నారు. ఈ పథకం తన వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించడానికి కీలక పాత్ర పోషించిందని ఆమె వెల్లడించారు.
"నా వ్యాపార ప్రయాణంలో ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. వాటిని క్రమంగా అధిగమించి ముందుకు సాగాను. 2024లో నా తండ్రి క్యాన్సర్ బారిన పడి మరణించారు. కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ పూర్తిగా నా భుజాలపై పడ్డాయి. అయినా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, నా లక్ష్యాన్ని సడలనివ్వకుండా వ్యాపారాన్ని మరింత ముందుకు నడిపించాను."
--డాక్టర్ ఫౌజియా, జీఎమ్ బోటిక్ స్థాపకురాలు
2016లో బీఏఏంఎస్ పూర్తి చేసిన తనకు, సొంతంగా వ్యాపారాన్ని స్థాపించి స్వతంత్రంగా జీవించాలనే బలమైన కోరిక ఉండేదని ఫౌజియా తెలిపారు. తాము ముగ్గురం అక్కాచెల్లెళ్లని అందులో పెద్దకుమార్తె తానేనని వివరించారు. ఇంట్లో సోదరులు లేకపోవడంతో, స్వతంత్రంగా ఉంటూ కుటుంబ బాధ్యతలను తన భుజాలపై వేసుకున్నాని చెప్పారు. అమ్మాయిలు సొంతంగా ఏమీ చేయలేరనే అపోహను చెరిపివేయాలని కోరుకున్నాని తెలిపారు. అటు కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలవడమే కాకుండా, తన చెల్లెళ్లకు, యువతకు ఆదర్శంగా నిలవాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.
సంప్రదాయ కళకి, ఆధునిక ఫ్యాషన్ల కలయిక
జీఎమ్ బోటిక్లో లభించే దుస్తులు, సాంప్రదాయ కశ్మీరీ కళా నైపుణ్యానికి, ఆధునిక ఫ్యాషన్కు అద్భుతమైన సమ్మేళనంగా ఉంటాయి. కొత్త డిజైన్లను రూపొందించడం, మార్కెటింగ్, డెలివరీ, ఇతర సృజనాత్మక పనుల నుంచి యువతులకు వివిధ నైపుణ్యాలను నేర్పించడం వరకు, అన్ని పనులూ ఆమె స్వయంగా చేస్తున్నారు. బొటిక్ పష్మినా, సెమీ-పష్మినా, సాంప్రదాయ కశ్మీరీ తాలా సూట్లపై చేతితో వేసిన అందమైన ఎంబ్రాయిడరీలు ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాయి.
వ్యాపారం ద్వారా, ఫౌజియా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుని స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నలుగురు స్థానిక యువతులు ఆమె షోరూమ్లో పనిచేస్తున్నారు. ఆధునిక కాలంలో అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆమె తన వ్యాపార ప్రచారానికి సోషల్ మీడియాను కూడా ఒక ప్రభావవంతమైన సాధనంగా మార్చుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ ద్వారా ఆమె తన డిజైన్లను ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. దీని ఫలితంగా ఆమెకు కశ్మీర్ లోయలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, జమ్మూ ప్రావిన్స్ నుంచి ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఆమె వ్యాపారం విస్తృత మార్కెట్కు చేరుకుంది.
వ్యాపారంలో విజయవంతమైన ఫౌజియా, అనేక మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఫౌజియా కృషి, సామర్థ్యం, పారిశ్రామిక విజయం, తాను సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ప్రేరేపించాయని మరో యువ పారిశ్రామికవేత్త సాహిబా తెలిపారు. తన వ్యాపారాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేయడానికి, కొత్త మార్కెట్లను చేరుకోవడానికి, తాను ఫౌజియాతో వృత్తిపరంగా సహకారాన్ని ప్రారంభించానన్నారు.
"ఫౌజియా కథ కేవలం ఒక విజయవంతమైన బోటిక్ మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక విద్యావంతురాలి మహిళ పోరాటం, ఆత్మవిశ్వాసం, స్వయంప్రతిపత్తికి నిదర్శనం. వైద్యంలో ఉత్తీర్ణత పొందినా, ఆమె భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన కఠిన శ్రమతో, ఆమె తన కలలను నిజం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఇతర మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పింస్తున్నారు."
- సాహిబా బజాజ్, యువ పారిశ్రామికవేత్త
ఆమె ప్రయాణం, తమ నైపుణ్యాలను, ప్రతిభను ఉపయోగించుకుని ఆర్థికంగా స్వతంత్రులు కావాలని ఆకాంక్షించే యువ మహిళలకు ఒక సందేశంలా నిలుస్తుందని సాహిబా పేర్కొన్నారు. సరైన అవకాశాలు, మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహం, నిరంతర కృషి ఉంటే, మహిళలు తమ భవిష్యత్తును తామే తీర్చిదిద్దుకుంటారని ఆమె తెలిపారు.