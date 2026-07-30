కేంద్రం ఆ హామీలను నిలబెట్టుకుంటే సంతోషం: సోనం వాంగ్చుక్
వందే భారత్ ప్రయాణాన్ని ప్రశంసించిన సోనం వాంగ్చుక్- విద్యార్థులపై ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్టొద్దంటూ కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి- కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్
Published : July 30, 2026 at 5:26 PM IST
Wangchuk On Centre : 'భారతీయ రైల్వేపై నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను కూడా అదే స్థాయిలో నిలబెట్టుకుంటే మరింత సంతోషిస్తాను' అంటూ పర్యావరణ కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ వ్యాఖ్యానించారు. దిల్లీ నుంచి లద్ధాఖ్ తిరుగు ప్రయాణంలో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణించిన ఆయన, తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. లద్ధాఖ్కు వెళ్లే మార్గంలో దిల్లీ- శ్రీనగర్ వందే భారత్లో ప్రయాణించిన వాంగ్చుక్, చినాబ్ రైల్వే వంతెనపై ప్రయాణం అద్భుతంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
"రైలు ప్రయాణం నాకు ఎప్పటినుంచో ఇష్టమైనది. ఆ ప్రయాణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది. భారతీయ రైల్వే సాధించిన అభివృద్ధి నిజంగా ప్రశంసనీయం" అని ఆయన వీడియో సందేశంలో తెలిపారు. అయితే రైల్వేను ప్రశంసించిన వెంటనే వాంగ్ చుక్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇటీవల నీట్- యూజీ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అంశంపై దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద జరిగిన విద్యార్థుల ఉద్యమం సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని కోరారు. ముఖ్యంగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయబోమని ఇచ్చిన హామీని తప్పకుండా నిలబెట్టుకోవాలని అన్నారు.
"యువతతో నమ్మకమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం ఏ ప్రభుత్వానికైనా చాలా ముఖ్యం. విద్యార్థులపై ఎలాంటి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోమని ప్రభుత్వం లిఖితపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చింది. ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవాలి. దేశ భవిష్యత్తు యువత చేతుల్లోనే ఉంది"
-- సోనమ్ వాంగ్చుక్
కాగా, పార్లమెంట్లో ప్రజా పరీక్షల సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడాన్ని ఆయన స్వాగతించారు. ఈ బిల్లు కేవలం పరీక్షల వ్యవస్థలోనే కాకుండా దేశ విద్యా వ్యవస్థలోనూ సమగ్ర మార్పులకు దారితీయాలని ఆకాంక్షించారు. గత నెలలో నీట్ పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలకు నిరసనగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు చేపట్టిన 36 రోజుల ఉద్యమానికి సోనం వాంగ్చుక్ మద్దతు తెలిపారు. జూన్ 28 నుంచి ఆయన నిరాహార దీక్ష చేపట్టగా, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కేంద్రం ప్రధాన డిమాండ్లను అంగీకరించడంతో ఆయన తన దీక్షను విరమించారు.
అమిత్ షా రాజీనామాకు దీప్కే డిమాండ్
అదే సమయంలో సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జూలై 20న నిర్వహించిన సంసద్ చలో కార్యక్రమం సందర్భంగా విద్యార్థులపై పోలీసులు బలప్రయోగం చేశారని ఆరోపించారు. దీనిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. "విద్యార్థులపై బలప్రయోగానికి ఆదేశాలు అమిత్ షా నుంచే వచ్చి ఉండాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం ఇప్పుడు కేవలం ప్రతిపక్షాల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. దేశ ప్రజలందరూ కలిసి రావాల్సిన అవసరం ఉంది" అని మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీనగర్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ దీప్కే అన్నారు.
దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో ఉందని, దర్యాప్తు సంస్థలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగిస్తున్నారంటూ ఆయన ఆరోపించారు. అలాగే కొత్త విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ప్రహ్లాద్ జోషిపై కూడా విమర్శలు చేశారు. యోగ గురువు బాబా రామ్దేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా దీప్కే స్పందించారు. జంతర్మంతర్ ఉద్యమం భారతీయ సంస్కృతిని దెబ్బతీసిందన్న రామ్దేవ్ వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు. "మహాత్మా గాంధీ, బీఆర్ అంబేడ్కర్ చిత్రాలతో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉద్యమించడం సంస్కృతిని అవమానించడం ఎలా అవుతుంది? యువత దేశాన్ని, సంస్కృతిని చక్కగా ముందుకు తీసుకెళ్లగలదు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
రైతులకు సీజేపీ మద్దతు: దీప్కే
అంతేకాకుండా, దిల్లీ పోలీసులు నిరసనల సమయంలో రాళ్లతో నిండిన ట్రక్కులను ఉద్యమ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చారని కూడా దీప్కే ఆరోపించారు. విద్యార్థులే రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారని చూపించేందుకు ఇది ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగమని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తాను సంబంధిత డీసీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు చెప్పారు. అయితే, పోలీసులు మాత్రం అవి నిర్మాణ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న వాహనాలని వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. రైతుల ఉద్యమాలకు కూడా అవసరమైతే సీజేపీ మద్దతు ఉంటుందని దీప్కే స్పష్టం చేశారు. "మాలో చాలా మంది రైతు కుటుంబాలకు చెందినవారే. రైతుల పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కూడా మేం నిలబడతాం" అని చెప్పారు.
26 రోజుల దీక్ష, 11 కిలోల బరువు తగ్గా- ఇంకా నా నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలా?: సోనమ్ వాంగ్చుక్
వాంగ్చుక్కు హైకోర్టులో ఊరట- మెదాంతా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి- అభ్యంతరం లేదన్న కేంద్రం