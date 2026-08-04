రివర్స్లో 1 నుంచి 40 వరకు ఎక్కాలను ఒప్పజెప్పిన క్లర్క్- ప్రపంచ రికార్డు సొంతం
ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమంలో 40 వరకు ఎక్కాలు చెప్పగల ప్రవీణ్ పుండ్- పావు, అర, ముప్పావు భిన్నాల పట్టికలు కూడా మరాఠీ, ఇంగ్లీష్లో చెప్పే ప్రతిభ- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం లక్ష్యం
Published : August 4, 2026 at 8:14 PM IST
Man Sets Record Memorizing Tables : ఈ రోజుల్లో చిన్న చిన్న లెక్కలు చేయాలన్నా చాలామంది కాలిక్యులేటర్, మొబైల్ ఫోన్లపై ఆధారపడుతున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు విద్యార్థులు ఎక్కాలు(Multiplication Tables)లను కంఠస్థం చేయడం తప్పనిసరి. ఆ అలవాటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అంతర్జాతీయ ప్రపంచ రికార్డును తెచ్చిపెట్టింది. ఆయన 1 నుంచి 40 వరకు ఎక్కాలు ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమాల్లో ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా చెప్పగలగడం ద్వారా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.
అమరావతి జిల్లాలోని చందూర్ రైల్వే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్(ఐటీఐ)లో క్లర్క్గా పనిచేస్తున్న ప్రవీణ్ పుండ్, గతంలో 20 వరకు ఉన్న పట్టికలను కంఠస్థం చేసి వార్తల్లో నిలిచారు. తన అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని వివరిస్తూ 'ETV భారత్' మొదట 2024 డిసెంబర్ 10, ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. అదే స్ఫూర్తితో ఆయన అక్కడితో ఆగకుండా మరింత సాధన చేసి ఇప్పుడు 40 వరకు ఉన్న అన్ని ఎక్కాలను పూర్తిగా గుర్తుంచుకున్నారు. అంతేకాదు పావు, అర, ముప్పావు వంటి భిన్నాలకు సంబంధించిన ఎక్కాలను కూడా మరాఠీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో సులభంగా చెప్ప గలుగుతున్నారు.
ఉపాధ్యాయుల మందలింపులే ప్రేరణ
తన చిన్నతనంలో ఎక్కాలు సరిగా రాకపోవడంతో ఉపాధ్యాయుల నుంచి తరచూ మందలింపులు, శిక్షలు ఎదుర్కొనేవాడినని ప్రవీణ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఎక్కాన్ని ముందు నుంచి మాత్రమే కాకుండా వెనక నుంచి కూడా చెప్పే అలవాటు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. నిరంతర సాధన వల్ల ఆ పట్టికలు శాశ్వతంగా జ్ఞాపకంలో నిలిచి పోయాయని చెప్పారు.
భిన్నాల పట్టికలూ అలవోకగా
ప్రవీణ్ ప్రత్యేకత కేవలం 40 వరకు ఎక్కాలను చెప్పడంలోనే లేదు. పావు, అర, ముప్పావు వంటి భిన్నాలకు సంబంధించిన ఎక్కాలను కూడా ఆయన సులభంగా చెబుతారు. మరాఠీ మాధ్యమంలో పదో తరగతి వరకు చదివినప్పటికీ, అదే పట్టికలను మరాఠీతో పాటు ఇంగ్లీష్లోనూ చెప్పగలగడం ఆయన జ్ఞాపకశక్తికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. సాధారణంగా ఎక్కాలను వరుస క్రమంలో మాత్రమే చెబుతారు. కానీ ప్రవీణ్ వాటిని ఆరోహణ, అవరోహణ, ముందుకు, వెనక్కి, అడ్డంగా, నిలువుగా వంటి పలు విధానాల్లో చెప్పగలుగుతారు. ఏ సంఖ్యను, ఏ క్రమంలో అడిగినా వెంటనే సమాధానం ఇవ్వగలగడం ఆయన ప్రత్యేకత.
ప్రపంచ రికార్డ్
తన వినూత్న ప్రతిభకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రవీణ్ ఒక ప్రపంచ రికార్డు నమోదు సంస్థకు పంపించారు. మొదట ఆయన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం సంస్థ ప్రతినిధులకు కాస్త క్లిష్టంగా అనిపించింది. దీంతో వారు ఫోన్లో సంప్రదించి మరిన్ని వివరాలు కోరారు. అనంతరం ఆయన లిఖితపూర్వక వివరణలు, ప్రదర్శనలను పంపించగా వాటిని పరిశీలించిన సంస్థ ఆయన ప్రతిభను గుర్తించి ప్రపంచ రికార్డును ప్రకటించిందని ప్రవీణ్ తెలిపారు.
"నా ప్రతిభను ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించేందుకు నేను వస్తానని చెప్పాను. అయితే మా వద్ద దీన్ని అంచనా వేయగల నిపుణులు లేరని, మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కావడంతో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చే అవకాశం ఉండదని భావించి మీరు పంపిన వివరాల ఆధారంగానే ప్రపంచ రికార్డును ప్రకటించామని వారు చెప్పారు."
- ప్రవీణ్ పుండ్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్(ఐటీఐ)లో క్లర్క్
గిన్నిస్ రికార్డు లక్ష్యం
ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన లక్ష్యం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించడమేనని ప్రవీణ్ తెలిపారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి, ప్రజాప్రతినిధులకు లేఖలు, ఈమెయిళ్ల ద్వారా సహాయం కోరినట్లు చెప్పారు. అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం లభిస్తే గిన్నిస్ రికార్డు కూడా సాధిస్తాననే నమ్మకం అయనకు ఉందని అన్నారు.
విద్యార్థులకు ప్రవీణ్ సందేశం
విద్యార్థులు కేవలం 10 వరకు మాత్రమే ఎక్కాలను నేర్చుకోవడం సరిపోదని, కనీసం 40 వరకు ఎక్కాలను ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమాల్లో కంఠస్థం చేయాలని ప్రవీణ్ సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల గణితంపై భయం తగ్గడమే కాకుండా జ్ఞాపకశక్తి, మానసిక గణన సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతాయని ప్రవీణ్ చెప్పారు. డిజిటల్ పరికరాలపై పెరుగుతున్న ఆధారపడటం వల్ల విద్యార్థుల్లో మానసిక గణిత నైపుణ్యాలు తగ్గుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆధునిక విద్యతో పాటు సాంప్రదాయ కంఠస్థం చేసే పద్ధతిని కూడా అలవర్చుకుంటే గణితంపై విద్యార్థుల దృక్పథం మారుతుందని చెప్పారు. "ఎక్కాలు కేవలం పాఠ్యాంశంలో భాగం మాత్రమే కాదు, అవి మనసుకు పదును పెట్టే జీవితకాల సాధన" అని ప్రవీణ్ పుండ్ పేర్కొన్నారు.
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