ETV Bharat / bharat

ప్రభుత్వ ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థిని ప్రసవం- మగబిడ్డకు జన్మ- అసలేం జరిగింది?

శిశువుకు జన్మనిచ్చిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని- బంధువైన మైనర్‌పై పోక్సో కేసు నమోదు- పాఠశాల సిబ్బంది, ఆరోగ్య బృందాల నిర్లక్ష్యంపై ప్రశ్నలు

Ninth Grade Girl Gives Baby Birth
Ninth Grade Girl Gives Baby Birth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ninth Class Girl Gives Birth To Baby : మహారాష్ట్రలోని ఓ ప్రభుత్వ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదువుతున్న తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని శిశువుకు జన్మనివ్వడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. బాధితురాలు గర్భవతి అయిన విషయం పాఠశాల సిబ్బంది, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించే వైద్య బృందాలు గుర్తించకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు మైనర్​ బాలుడుపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నాసిక్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ గిరిజన రెసిడెన్షియల్ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఆ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ చదువుతున్న తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని ఇటీవల ఓ మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఆ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో స్థానికంగా కలకలం రేగింది. అనంతరం బాధితురాలి ఫిర్యాదు, ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా కల్వాన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో పోక్సో చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో భాగంగా బాధితురాలికి బంధువైన ఓ బాలుడే ఘటనకు కారణమని తేలినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని జువెనైల్ కరెక్షన్ హోమ్‌కు తరలించారు. కేసుకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.

సెలవుల సమయంలో లైంగిక దాడి
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఘటన ఆశ్రమ పాఠశాల ఆవరణలో జరగలేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. సెలవుల సమయంలో విద్యార్థిని తన స్వగ్రామానికి వెళ్లినప్పుడు ఈ లైంగిక దాడి జరిగినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. అప్పుడే బాలిక గర్భం దాల్చినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే బాధితురాలు మైనర్ కావడంతో ఈ విషయాన్ని పోలీసులు గోప్యంగా ఉంచారు. ఈ ఘటనపై గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కూడా స్పందించింది.

"మొత్తం వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ చేపడతాం. చట్టపరంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా గిరిజన పిల్లల విద్య కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది. అంతే కాకుండా రెసిడెన్షియల్ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు."
- దింకర్ పావ్రా, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అదనపు కమిషనర్

సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం
అయితే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో పలు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. కొన్ని నెలల పాటు గర్భవతిగా ఉన్న విద్యార్థినిలో వచ్చిన శారీరక మార్పులను పాఠశాల సిబ్బంది ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారు? క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెబుతున్న వైద్య బృందాల దృష్టికి ఈ విషయం ఎందుకు రాలేదు? విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణలో ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నాయా? అనే అంశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

స్కూల్ టాయిలెట్​లో ప్రసవం
ఇదిలా ఉండగా, కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో కూడా ఒక దారుణం వెలుగుచూసింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక, పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్డిలో​ ప్రసవించింది. ఆపై తనకు పుట్టిన ఆడబిడ్డను కిటికీలోంచి విసిరేసింది. దీనితో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ విషాధ ఘటన ఉత్తర కన్నడ జిల్లా, శిరసి తాలూకాలోని ఒక ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉదయం తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే ఆ విద్యార్థిని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. తర్వాత ఆ బిడ్డను మరుగుదొడ్డి కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేసింది. పాఠశాల వెనుకవైపు శుభ్రం చేయడానికి అక్కడి పనివాళ్లు వెళ్లినప్పుడు ఆ పసికందు మృతదేహం కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పోలీసులకు, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖకు, రెవెన్యూ శాఖకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సదరు బాలిక నుంచి వివరాలు సేకరించారు. అయితే తనకు గర్భం రావడానికి ఒక దగ్గరి బంధువు కారణమని ఆ బాలిక చెప్పింది.

స్కూల్ టాయిలెట్​లో విద్యార్థిని ప్రసవం- కిటికీలోంచి విసిరేయడంతో పసికందు మృతి

కన్నకూతురిపై తండ్రి అత్యాచారం- బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మైనర్

TAGGED:

NINTH GRADE STUDENT PREGNANT
MINOR GIRL GAVE BIRTH TO BABY
STUDENT GIVES BIRTH TO BABY BOY
MINOR GIRL GIVES BIRTH
GIRL GIVES BIRTH TO BABY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.