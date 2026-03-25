బైక్ ఇంజిన్‌తో హైడ్రాలిక్ లోడర్‌- 9వ తరగతి డ్రాపౌట్ ఆవిష్కరణ- ఎలా చేశాడంటే?

బైక్ ఇంజిన్లతో పనిచేసే హైడ్రాలిక్ లోడర్‌- ట్రాక్టర్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్, హెవీ డ్యూటీ లోడర్ పంప్‌లతో తయారీ- పాత వాహనాల విడిభాగాలను వినియోగించిన ప్రవీణ్ మింజ్- లోడర్ దిశను మార్చేందుకు కంట్రోల్ వాల్వ్ మెకానిజం

Hydraulic Loader With Bike Engine
బైక్ ఇంజిన్‌తో హైడ్రాలిక్ లోడర్‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 9:46 PM IST

Hydraulic Loader With Bike Engine : ఆవిష్కరణ చేయాలంటే అర్హత కాదు, ఆసక్తి ఉంటే చాలు అని ఆ యువకుడు నిరూపించాడు. మెకానికల్ ఇంజినీర్లు తయారు చేసే యంత్రాన్ని, ఒక 9వ తరగతి డ్రాపౌట్ ఆవిష్కరించి అందరితో భళా అనిపించాడు. బైక్ ఇంజిన్లు, ట్రాక్టర్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్, హెవీ డ్యూటీ లోడర్ పంప్, పాత వాహనాల నుంచి సేకరించిన విడిభాగాలతో హైడ్రాలిక్ లోడర్‌ను తయారు చేశాడు. ఆ గ్రామీణ యువతేజం ఆవిష్కరణ, నేపథ్యంపై కథనమిది.

బైక్ ఇంజిన్‌తో నాలుగు చక్రాల వాహనం
ఆయన పేరు ప్రవీణ్ మింజ్(28). ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుర్గుజా జిల్లా ఫుండుడిహరి గ్రామస్థుడు. కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకపోవడంతో ప్రవీణ్ 9వ తరగతిలోనే చదువును మానేశారు. బైక్ మెకానిక్‌గా పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ పనిని పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక, ఊరిలోనే వర్క్‌షాప్‌ను పెట్టుకున్నారు. మొదటి నుంచీ ప్రవీణ్‌కు యంత్రాల పనితీరు, తయారీ ప్రక్రియ‌పై ఆసక్తి ఎక్కువ. చేసేది మెకానిక్‌ పనే అయినా, ఒక మెకానికల్ ఇంజినీర్‌లా ప్రవీణ్ ఆలోచనలు ఉండేవి. ఈక్రమంలో వచ్చిన ఒక ఐడియాతో, బైక్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించి నాలుగు చక్రాల వాహనాన్ని ఆయన తయారుచేశారు. ప్రయోగాత్మకంగా దాన్ని రోజూ 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్లు నడిపారు. ఆ వాహనంలో పెద్దగా యాంత్రిక సమస్యలేం రాలేదు. నాలుగు చక్రాల వాహనాన్ని దాదాపు 1,000 కిలోమీటర్లు నడిపాక, ప్రవీణ్‌ మరో కొత్త ఐడియాపై పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు.

బైక్ ఇంజిన్లతో హైడ్రాలిక్ లోడర్‌
బైక్ ఇంజిన్లతో హైడ్రాలిక్ లోడర్‌ను తయారు చేయాలని ప్రవీణ్ మింజ్ సంకల్పించారు. ఇందుకోసం చాలా విడిభాగాలు, పరికరాలు కావాలి. అవన్నీ ప్రవీణ్ స్వగ్రామం ఫుండుడిహరిలో లభించవు. హైడ్రాలిక్ లోడర్‌ను తయారు చేసేందుకు అవసరమైన కనీస పెట్టుబడి కూడా చేతిలో లేదు. అయినప్పటికీ తన ఐడియాను ఆయన వదులుకోలేదు. కార్లు, ట్రక్కులు, ట్రాక్టర్లు, హైడ్రాలిక్ లోడర్ వర్క్ షాప్‌లు, పాత ఇనుప సామాన్ల దుకాణాలకు వెళ్లి కొంతమేర పాత మెటీరియళ్లను ప్రవీణ్ సేకరించారు. రెండు బైక్ ఇంజిన్లు, ఒక ట్రాక్టర్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్, ఒక హెవీ డ్యూటీ లోడర్ పంప్, పాత వాహనాల విడిభాగాలను ఉపయోగించి హైడ్రాలిక్ లోడర్‌ను ఆయన తయారుచేశారు. ఇందుకోసం ప్రవీణ్‌కు 3 నెలలకుపైగా సమయం పట్టింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఖర్చు రూ. 1.5 లక్షల దాకా వచ్చింది. కాగా, మార్కెట్‌లో విక్రయించే హైడ్రాలిక్ లోడర్ల ధర కెపాసిటీని బట్టి రూ.లక్షల్లోనే ఉంది.

కంట్రోల్ వాల్వ్ మెకానిజం సైతం
బైక్ ఇంజిన్లతో పనిచేసే ఈ హైడ్రాలిక్ లోడర్‌‌ను సులభంగా ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక కంట్రోల్ వాల్వ్ మెకానిజంను ప్రవీణ్ అమర్చారు. దీని ద్వారా అవసరాన్ని బట్టి లోడర్‌ దిశను ఎడమ వైపు లేదా కుడి వైపుగా తిప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ఈ లోడర్ సామర్థ్యాన్ని, మన్నికను మెరుగుపర్చడానికి తరచుగా భాగాలను విడదీసి అప్‌గ్రేడ్ చేస్తున్నారు.

స్థోమత లేదు- అయినా ప్రయోగాలను ఆపను
"నా దగ్గరున్న ఆర్థిక వనరులు నామమాత్రం. అయినా నా ప్రయోగాలను ఆపకూడదని భావిస్తున్నాను. ఇకపైనా ఇలాంటి ప్రయోగాలను కొనసాగిస్తాను. ప్రజలకు ఉపయోగపడే యంత్రాలను తయారు చేస్తాను. నాలాంటి ఔత్సాహికులకు సాంకేతిక, యాంత్రిక నైపుణ్యాల ప్రాతిపదికన ప్రభుత్వం చేయూతను అందించాలి. ఒకవేళ ప్రభుత్వ సహకారం లభిస్తే నా వర్క్‌షాప్‌ను, దానిలో చేసే ప్రయోగ ప్రాజెక్టులను పెంచుతాను" అని ప్రవీణ్ మింజ్ తెలిపారు.

ప్రవీణ్‌కు ఐడియాలు, ట్యాలెంట్ ఉన్నాయి
"ప్రవీణ్‌కు మంచిమంచి ఐడియాలు, ట్యాలెంట్ ఉన్నాయి. కానీ పెద్దగా ఆర్థిక స్థోమత లేదు. ఒకవేళ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, సహకారం లభించి ఉంటే, అతడు ప్రజలకు ఉపయోగపడే చాలా యాంత్రిక ఆవిష్కరణలు చేసేవాడు" అని ప్రవీణ్ మింజ్ స్వగ్రామం ఫుండుడిహరికి చెందిన స్థానికుడొకరు చెప్పారు.

