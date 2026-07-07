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తరగతి గదిలో నిద్రపోయిన విద్యార్థి- స్కూల్‌కు తాళం వేసి వెళ్లిన సిబ్బంది- తొమ్మిది మంది సస్పెన్షన్‌

వేసవి సెలవులకు ముందు చివరి రోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఘటన- తరగతి గదిలో నిద్రపోయిన విద్యార్థిని గుర్తించకుండా తాళం వేసి వెళ్లిన సిబ్బంది- నాలుగు గంటల తర్వాత బాలుడిని రక్షించిన స్థానికుడు

Student Locked In School
Student Locked In School (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 11:08 AM IST

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Student Locked In School : జమ్మూకశ్మీర్​ రాంబన్​ జిల్లాలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. ఏడో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి తరగతి గదిలో నిద్రపోయాడు. అతడిని గమనించని సిబ్బంది పాఠశాలలకు తాళం వేసి వెళ్లిపోయారు. అలా గంటల తరబడి బాలుడు పాఠశాల భవనంలోనే చిక్కుకుపోయాడు. ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించిన విద్యాశాఖ అధికారులు పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న మొత్తం తొమ్మిది మంది సిబ్బందిని సస్పెండ్‌ చేశారు.

వేసవి సెలవులకు ముందు చివరి రోజు
అధికారుల వివరాల ప్రకారం, బనిహాల్‌ జోన్‌లోని ప్రభుత్వ మిడిల్‌ స్కూల్‌ క్రావాలో 15 రోజుల వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కావడానికి ముందు రోజు అనగా జులై 4న ఈ ఘటన జరిగింది. (జమ్ముకశ్మీర్​లో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు బట్టి వేసవి సెలవులు ఉంటాయి. కశ్మీర్​ డివిజన్​లో జులై 6- 19వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు) శనివారం పాఠశాల ముగిసిన అనంతరం సిబ్బంది భవానానికి తాళం వేసి వెళ్లిపోయారు. అయితే తరగతి గదిలో నిద్రిస్తున్న ఏడో తరగతి విద్యార్థిని ఎవరూ గుర్తించలేదు. పాఠశాల మూసివేసిన నాలుగు గంటల తర్వాత రాత్రి సుమారు 8 గంటల సమయంలో బాలుడు సహాయం కోసం అరవడం ప్రారంభించాడు. అటుగా వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి అతడి అరుపులు విని అక్కడికి చేరుకుని తాళం తీసి విద్యార్థిని బయటకు తీసుకొచ్చాడు. ఈ ఘటనను వీడియోగా చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడంతో అది వైరల్‌గా మారింది.

తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా పేర్కొన్న అధికారులు
ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన రాంబన్‌ చీఫ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ఆఫీసర్‌ (సీఈఓ) పాఠశాల సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్నారు. విద్యార్థుల భద్రత పట్ల నిర్లక్ష్యం, విధుల నిర్వహణలో వైఫల్యంగా అభివర్ణించారు. బాలుడి ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ప్రభుత్వ మిడిల్‌ స్కూల్‌ క్రావాహ్‌లో పనిచేస్తున్న మొత్తం తొమ్మిది మంది సిబ్బందిని తక్షణమే సస్పెండ్‌ చేశారు. వీరిలో ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ఆరుగురు ఉపాధ్యాయులు, ముగ్గురు సహాయక సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సస్పెన్షన్‌ కాలంలో వారంతా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు అదే పాఠశాలకు అనుబంధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.

Student Locked In School
సీఈఓ జారీ చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వులు (ETV bharat)

ముగ్గురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ
ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. బనిహాల్‌ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌ను కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా నియమించగా, బనిహాల్‌ జోనల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ఆఫీసర్‌, బ్యాంకూట్‌ హైస్కూల్‌ ప్రధానోపాధ్యాయుడిని సభ్యులుగా నియమించారు. ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులు, బాధ్యుల నిర్లక్ష్యంపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి మూడు రోజుల్లో నివేదిక సమర్పించాలని కమిటీకి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

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STUDENT LOCKED IN SCHOOL IN JK
STUDENT LOCKED IN SCHOOL

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