మేకలను దొంగతనం చేస్తుండగా చూశాడని 11 ఏళ్ల బాలుడి దారుణ హత్య- ఆపై హైడ్రామా!
బంగాల్లో 11 ఏళ్ల బాలుడి హత్య కలకలం- మేకలను దొంగతనం చేస్తుండగా చూశాడని అనుమానంతో గొంతు నులిమినట్లు ఆరోపణ- ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించేందుకు చెట్టుకు మృతదేహం వేలాడదీసినట్లు అనుమానం
Published : August 20, 2026 at 3:16 PM IST
Fifth Class Boy Murder And Hanged : మేకలను దొంగలిస్తుండగా చూశాడన్న కారణంతో ఓ బాలుడిని అత్యంత దారుణంగా హతమార్చారు నిందితులు. 5వ తరగతి చదువుతున్న బాలుడిని గొంతు నులిమి చంపి, ఆపై దాన్ని బలవన్మరణంగా చిత్రీకరించేందుకు చెట్టుకు ఉరితీసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ దారుణమైన ఘటన బంగాల్లోని మాల్దా జిల్లాలో మంగళవారం వెలుగుచూసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సుజాపుర్ గ్రామ పంచాయతీ చమాగ్రామ్ బగన్పారా ప్రాంతానికి చెందిన హాజీకుల్, తనుజా ఖాతున్ అనే దంపతులు చిన్న తరహా వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరికి ఫాహిమ్ అనే ఐదో తరగతి చదువుతున్న కుమారుడు ఉన్నాడు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఫాహిమ్ ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో అతడికి ఓ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఫోన్ ఎవరు? అని తల్లి అడిగినప్పటికీ బాలుడు సమాధానం ఇవ్వకుండా అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఆ సమయంలో భారీ వర్షం కురుస్తుండటంతో బయటకు వెళ్లొద్దని తల్లి వారించినా వినకుండా బాలుడి బయటకు వెళ్లాడు. అలా వెళ్లిన ఫాహిమ్, ఇంటికి సుమారు 150 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న చెట్టుకు మృతదేహం వేలాడుతూ కనిపించాడు. ఇది గమనించిన ఇరుగుపొరుగువారు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. కుమారుడి మృతదేహాన్ని చూసిన తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదించారు.
దొంగతనం చేయగా చూడడమే హత్యకు అసలు కారణమా?
స్థానికుల కథనం ప్రకారం, కొందరు యువకులు గ్రామంలో మేకల దొంగతనం చేస్తున్న సమయంలో ఫాహిమ్ వారిని చూసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అతడు ఈ విషయం బయటపెడతాడనే అనుమానంతో, బాలుడిని అడ్డుకుని గొంతు నులిమి హత్య చేసి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అనంతరం హత్యను బలవన్మరణంగా చిత్రీకరించేందుకు మృతదేహాన్ని చెట్టుకు వేలాడదీసినట్లు గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, పోలీసులు ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
'వాడు మాకు ఏకైక సంతానం'
కుమారుడి మరణంతో ఫాహిమ్ తల్లి తనుజా ఖాతున్ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఫాహిమ్ ఆమెకు ఏకైక సంతానమని, తన కొడుకును చంపిన వారికి కఠిన శిక్ష పడాలని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తన కుమారుడి మృతిపై తనకు అనుమానం ఉందని, నలుగురు లేదా ఐదుగురు వ్యక్తులు కలిసి తన కుమారుడిని హత్య చేసి ఉండొచ్చని తాను విన్నట్లు చెప్పారు.
"మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత ఫాహిమ్ మొబైల్ చూస్తున్నాడు. అప్పుడే అతడికి ఫోన్ వచ్చింది. ఎవరు ఫోన్ చేశారని అడిగినా సమాధానం చెప్పలేదు. బయట భారీ వర్షం పడుతుండటంతో వెళ్లొద్దని చెప్పాను. నేను స్నానానికి వెళ్లిన తర్వాత ఇంటినుంచి వెళ్లిపోయాడు. అనంతరం, కొద్దిసేపటికే నా కుమారుడు చెట్టుకు వేలాడుతూ కనిపించాడని పొరుగువారు చెప్పారు."
- తనుజా ఖాతున్, ఫాహిమ్ తల్లి
ఇది హత్యే!
మరోవైపు, ఫాహిమ్ మామ సాయెమ్ షేక్ కూడా ఈ ఘటనపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. "ఇది ముమ్మాటికి హత్యే. బలవన్మణంగా భావించడానికి వీల్లేదు. మా కుటుంబానికి ఎవరితోనూ ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు. అసలు ఇది ఎలా జరిగిందో మాకు అర్థం కావడం లేదు" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాలుడి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక ఆధారంగా ఫాహిమ్ మరణానికి అసలు కారణం వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఘటన జరిగిన అనంతరం గ్రామస్థులు, అనుమానితుల్లో ఒకరైన జసిమ్ షేక్ను పట్టుకుని ఆగ్రహంతో అతడిపై తీవ్రంగా దాడి చేశారు. సమాచారం అందుకున్న కాలియాచక్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది, తీవ్ర గాయాలపాలైన జసిమ్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వైద్యులు మాల్దా మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించాలని సూచించారు.
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