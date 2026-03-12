'Telegram'లో పదో తరగతి ప్రశ్నా పత్రం లీక్!- ఆందోళనలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు
పుణెలో పదో తరగతి గణిత ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయినట్లు వదంతులు- టెలిగ్రామ్లింక్ ద్వాారా డబ్బులు వసూల చేసినట్లు సమాచారం
Published : March 12, 2026 at 10:58 PM IST
Tenth Class Exam Paper On Telegram : మహారాష్ట్రలో జరుగుతోన్న పదో తరగతి పరీక్షల్లో పేపర్ లీక్ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపింది. పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నా పత్రం లీక్ అయినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం వదంతులు అయ్యాయి. టెలిగ్రామ్లోని ఓ గ్రూప్లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయినట్లు అభియోగాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నాపత్రం లీకైందా? లేదంటే పరీక్ష అనంతరం లీకైందా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు, ఎంతో కాలం కష్టపడి చదువుకొని పరీక్షలకు సన్నద్ధమైన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ వ్యవహారం ఎలా బయటపడిందంటే?
మహారాష్ట్రలో పదో తరగతి పరీక్షలు గత నెలలో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, గణిత పరీక్ష ప్రశ్నా పత్రం పేపర్-1, 2లు ప్రశ్నా పత్రాలు టెలిగ్రామ్లోని ఒక గ్రూప్లో అందుబాటులో ఉనట్లు ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. దీంతో పుణెలోని శివాజీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు అయ్యింది. 'మహారాష్ట్ర స్టేట్ బోర్డ్స్ 2026 పేపర్స్' అనే పేరుతో గ్రూప్ క్రియెట్ చేసినట్లు, అందులో పదో తరగతి ప్రశ్నా పత్రాలు అమ్మకానికి ఉన్నట్లు పోస్ట్ వెలువడ్డట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా, 'సైన్స్ 1, 2 DM@Papershelp' లింక్ ద్వారా మిగతా పేపర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ లింక్ ద్వారా చాలామంది వద్ద నుంచి డబ్బు కూాడా వసూలు చేసినట్లు తెలిసింది.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి?
మరోవైపు, ఈ విషయంపై సామాజిక కార్యకర్త విజయ్ కుంభార్ మాట్లాడారు. పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోందన్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పగలు రాత్రి చదవి పరీక్షలు రాస్తుంటారని, పరీక్షా సమయంలో ఇలా ప్రశ్నాపత్రాలు విక్రయిస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏం కావాలని ఆయన ప్రశ్నించారు.
లీకేజీ వ్యవహారంపై స్పందించిన విద్యాశాఖ బోర్డు
మరోవైపు, ఈ వ్యవహారంపై పుణె డివిజనల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్ నంద్కుమార్ మాట్లాడారు. "సోమవారం (మార్చి 9) పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై మాకు సమాచారం అందింది. ప్రశ్నాపత్రాలు టెలిగ్రామ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిసింది. లింక్ పంపి దాని ద్వారా డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారని, కొంతమంది డబ్బు కూడా చెల్లించినట్లు తెలిసింది. కొందరు దాదాపు రూ.600 చెల్లించారని చెప్పారు. అయితే, పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందే పేపర్లు లీక్ అయ్యాయని కచ్చితమైన ఆధారాలు లేవు. పరీక్ష పూర్తైన అనంతరం గణితం-1, 2 ప్రశ్నాపత్రాలు టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అందువల్ల, పరీక్షకు ముందు ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయ్యాయా? లేదా పరీక్ష పూర్తైన తర్వాత వాటిని సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేశారా? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నిర్వాహకుడు, సంబంధిత వ్యక్తులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. లీకేజీ వ్యవహారంపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేనందున, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందనవసరం లేదు. అలాగే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమయ్యే వదంతులను నమ్మవద్దు. బోర్డు పరీక్షా ప్రక్రియను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని బోర్డు ఛైర్మన్ పేర్కొన్నారు.
నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి!
మరోవైపు, ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగానే పేపర్ లీక్ జరగిందంటూ ఆరోపణలు రావడంతో స్థానిక ప్రజలు విద్యావ్యవస్థపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇలాంటి అక్రమాలు జరగకుండా నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
