బళ్లారిలో ఘర్షణ- ఒకరు మృతి- జనార్ధన్ రెడ్డి సహా 11 మందిపై ఎఫ్ఐఆర్

బళ్లారిలో గురువారం రాత్రి తీవ్ర ఉద్రిక్తత

Clashes erupt in Ballari
Clashes erupt in Ballari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Ballari Banner Dispute : కర్ణాటకలోని బళ్లారిలో గురువారం రాత్రి తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. బ్యానర్ల ఏర్పాటు విషయంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి అనుచరుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. బళ్లారిలోని అవంభవి ఏరియాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి నివాసం ఎదుట ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి అనుచరులు ఓ బ్యానర్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఇరువురు ఎమ్మెల్యేల అనుచరుల మధ్య తొలుత తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం వారు భౌతికదాడులు చేసుకున్నారు. పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. పోలీసులు అక్కడికి హుటాహుటిన చేరుకొని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఘర్షణపడుతున్న వారిపై లాఠీ చార్జ్ చేశారు. గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘర్షణల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్త రాజశేఖర్ చనిపోయాడని పోలీసులు గుర్తించారు.

ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి అనుచరుల దాడిలోనే రాజశేఖర్ చనిపోయాడని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అయితే ఈ ఆరోపణను ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి ఖండించారు. తనను హత్య చేసేందుకు ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే తండ్రి సూర్యనారాయణ రెడ్డి, వారి సన్నిహిత అనుచరుడు సతీశ్ రెడ్డి కలిసి కుట్ర పన్నారని మీడియాకు చెప్పారు. తాను బళ్లారి సమీపంలోని గంగావతి పట్టణంలో కారు నుంచి దిగుతుండగా, ఓ వ్యక్తి కాల్పులు జరిపాడని తెలిపారు. బ్యానర్ ఏర్పాటు నిరసన ముసుగులో తనపై హత్యాయత్నం చేశారని చెప్పారు. కాల్పులు జరిపినప్పుడు తనపైకి దూసుకొచ్చిన తుపాకీ బుల్లెట్‌ను మీడియాకు జనార్ధన రెడ్డి చూపించారు. వాల్మీకి విగ్రహం ఏర్పాటు పేరుతో బళ్లారిని మంటల్లోకి నెట్టేందుకు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈనేపథ్యంలో శుక్రవారం రోజు బళ్లారి, గంగావతి పట్టణాల్లో బందోబస్తును కట్టుదిట్టం చేశారు. అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. పలు నిషేధాజ్ఞలను అమలుచేస్తున్నారు.

ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి సహా 11 మందిపై కేసు
బళ్లారిలోని బ్రూస్ పేట్ పోలీసు స్టేషన్‌లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి సహా 11 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు ఛనల్ శేఖర్ ఫిర్యాదు మేరకు వీరిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఘర్షణల కేసులోని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఏ1 నిందితుడిగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే జనార్ధన రెడ్డి పేరును చేర్చారు. ఏ2 నిందితుడిగా సోమశేఖర్ రెడ్డి, ఏ3గా శ్రీరాములు, ఏ4గా మోత్కార్ శ్రీనివాస్ పేర్లు ఉన్నాయి.

