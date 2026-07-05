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భారత్​ E20 ఇంధనాన్ని భూటాన్ తిరస్కరించిందా? కేంద్రం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!

భూటాన్​ భారత్​ ఈ20 పెట్రోల్​ తిరస్కరించిందనే వాదనలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేసిన కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ

Representative Image
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 3:47 PM IST

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Bhutan E20 Fuel Rejection News : భారతదేశానికి చెందిన ఈ20 పెట్రోల్​ను భూటన్​ తిరస్కరించిందనే వాదనలు పూర్తిగా అవాస్తవమని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం స్పష్టం చేసింది. భారతదేశానికి చెందిన ఆయిల్ మార్కెటింగ్​ కంపెనీలు (ఓఎంసీలు) ఎప్పుడూ ఈ20 పెట్రోల్​ను పొరుగుదేశాలకు ఎగుమతి చేసే ప్రతిపాదన చేయలేదని తెలిపింది. భారత్​కు చెందిన ఈ20 పెట్రోల్​ దిగుమతులను భూటాన్​ తిరస్కరించిందంటూ వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని పేర్కొంది.

"ఫ్యాక్ట్​ చెక్​: భారతదేశం నుంచి ఈ20 పెట్రోల్​ను దిగుమతి చేసుకునే ప్రతిపాదనను భూటాన్​ తిరస్కరించిందనే వాదనలు తప్పు. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు అటువంటి ప్రతిపాదన ఏదీ చేయలేదు. భూటాన్​కు ఈ20 పెట్రోల్​ను ఎగుమతి చేసే ఆలోచన లేదు. దయచేసి పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మండి."
- కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ, ఫేస్​బుక్​ పోస్టు

ఇంతకు ముందు భూటాన్​, నేపాల్​, బంగ్లాదేశ్​, శ్రీలంక దేశాలు భారతదేశపు ఇంధనాన్ని తిరస్కరించాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ20 బ్లెండ్​ ఇంధనం (ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్​) పనితీరు, విశ్వసనీయతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో ఈ విమర్శలు రావడం గమనార్హం.

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