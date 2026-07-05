భారత్ E20 ఇంధనాన్ని భూటాన్ తిరస్కరించిందా? కేంద్రం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!
భూటాన్ భారత్ ఈ20 పెట్రోల్ తిరస్కరించిందనే వాదనలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేసిన కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ
Published : July 5, 2026 at 3:47 PM IST
Bhutan E20 Fuel Rejection News : భారతదేశానికి చెందిన ఈ20 పెట్రోల్ను భూటన్ తిరస్కరించిందనే వాదనలు పూర్తిగా అవాస్తవమని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం స్పష్టం చేసింది. భారతదేశానికి చెందిన ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (ఓఎంసీలు) ఎప్పుడూ ఈ20 పెట్రోల్ను పొరుగుదేశాలకు ఎగుమతి చేసే ప్రతిపాదన చేయలేదని తెలిపింది. భారత్కు చెందిన ఈ20 పెట్రోల్ దిగుమతులను భూటాన్ తిరస్కరించిందంటూ వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని పేర్కొంది.
"ఫ్యాక్ట్ చెక్: భారతదేశం నుంచి ఈ20 పెట్రోల్ను దిగుమతి చేసుకునే ప్రతిపాదనను భూటాన్ తిరస్కరించిందనే వాదనలు తప్పు. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు అటువంటి ప్రతిపాదన ఏదీ చేయలేదు. భూటాన్కు ఈ20 పెట్రోల్ను ఎగుమతి చేసే ఆలోచన లేదు. దయచేసి పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మండి."
- కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ, ఫేస్బుక్ పోస్టు
ఇంతకు ముందు భూటాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక దేశాలు భారతదేశపు ఇంధనాన్ని తిరస్కరించాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ20 బ్లెండ్ ఇంధనం (ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్) పనితీరు, విశ్వసనీయతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో ఈ విమర్శలు రావడం గమనార్హం.