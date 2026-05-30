"విశ్వగురువు అని ప్రగల్భాలు పలకడమే- ఒక్క పరీక్ష కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేరు"- మోదీపై రాహుల్ విమర్శలు

దేశంలో విద్యావ్యవస్థ మాఫియా చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది- దేశానికి చదువుకున్న ప్రధానమంత్రి అవసరం ఎంతైనా ఉంది- కేజ్రీవాల్​ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Published : May 30, 2026 at 3:42 PM IST

Rahul Gandhi Slams PM Modi : దేశ విద్యావ్యవస్థను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పూర్తిగా నాశనం చేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ శనివారం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఒకవైపు దేశాన్ని విశ్వగురువుగా చెప్పుకుంటున్న మోదీ సర్కార్​, కనీసం ఒక్క పరీక్షను కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

అండర్​ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం శనివారం భారతదేశ వ్యాప్తంగా 'సీయూఈటీ-యూజీ 2026 పరీక్ష' నిర్వహించారు. అయితే సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో కొన్ని కేంద్రాల్లో పరీక్ష ఆలస్యమైందని నేషనల్​ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి ఎక్స్ వేదికగా ఈ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"నీట్​, సీబీఎస్​ఈ, ఎస్​ఎస్​సీ, నేడు సీయూఈటీ. మొత్తం నాలుగు పరీక్షలు, ఒక కోటి మంది విద్యార్థులు. ఒక్క పరీక్షను కూడా నిజాయితీగా నిర్వహించలేకపోయారు. తాము విశ్వగురువు అని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. కానీ దేశంలో కనీసం ఒక్క పరీక్షను కూడా నిర్వహించే సామర్థ్యం లేదు. మోదీజీ మొత్తం విద్యావ్యవస్థను పూర్తిగా నాశనం చేశారు. అయితే మీరు ఏ తరం భవిష్యత్తునైతే పాడు చేశారో, అదే తరం మిమ్మల్ని నిలదీస్తుంది. జవాబుదారీలను చేస్తుంది."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత.

ఇంతకు ముందు కూడా రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని మోదీని, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​లపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సీబీఎస్​ఈ వివాదంపై పీఎం మోదీ మౌనం వహించడం, విద్యాశాఖమంత్రిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం చూస్తుంటే, ఆయనకు కేవలం తన ప్రభుత్వ మనుగడపైనే శ్రద్ధ ఉందని, లక్షలాది మంది విద్యార్థులు భవిష్యత్తుపై లేదని రాహుల్ విమర్శించారు. అంతేకాదు నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై ఆందోళన చేపట్టిన విద్యార్థులతో, తాను జరిపిన సంభాషణకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను కూడా రాహుల్​ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

దేశానికి ఒక చదువుకున్న ప్రధానమంత్రి కావాలి: కేజ్రీవాల్​
మరోవైపు నీట్​ పేపర్ లీక్ కావడంపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్​) జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ శనివారం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ విద్యావ్యవస్థ మాఫియా గుప్పిట్లోకి వెళ్లిపోయిందని ఆరోపించారు. నీట్ పరీక్ష పత్రాలను పరీక్ష కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇండియన్ ఎయిర్​ ఫోర్స్​ సహాయం తీసుకోనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీట్​ పేపర్ లీక్​కు కారణాలు తెలుసుకునే ఉద్దేశం కేంద్రానికి లేదని, దానికి బదులుగా ఇలాంటి వింతైన పనులకు పాల్పడుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఎక్స్ వేదికగా హిందీలో ఓ పోస్టు పెట్టిన కేజ్రీవాల్, మోదీ సర్కార్​పై సెటైర్లు వేశారు.

"నీట్​ పరీక్ష పేపర్​ లీక్ కాకుండా అడ్డుకోవడానికి ఎయిర్​ ఫోర్స్​ను ఉపయోగిస్తారట. దీని వల్ల పేపర్ లీక్​లు ఆగిపోతాయా? మన ప్రభుత్వం చదువుకోని వారిలా ఎలా మాట్లాడుతోంది? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో పరీక్షలు జరుగుతుంటాయి. ఎక్కడైనా ఇలాంటి వింత గురించి విన్నామా? వాస్తవానికి వాళ్లకు పేపర్ లీక్ ఆపాలనే ఉద్దేశం లేదు. దేశ విద్యావ్యవస్థ పూర్తిగా మాఫియా చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది."
- అరవింద్​ కేజ్రీవాల్​, ఆప్​ జాతీయ కన్వీనర్​

అయితే దీనిని సరిదిద్దడానికి అందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు వచ్చి ఏదో ఒకటి చేయాలని కేజ్రీవాల్​ పిలుపునిచ్చారు. ఒక్కరుగా ఎవరూ ఏమీ చేయలేరని, అందరూ కలిస్తే ఏదైనా సాధ్యమేనని ఆయన అన్నారు. అదే సమయంలో దేశానికి చదువుకున్న ప్రధానమంత్రి అవసరం ఎంతైనా ఉందని, మోదీపై తనదైన స్టైల్​లో సెటైర్ వేశారు.

కాగా, ఇంతకు ముందు నీట్‌-యూజీ పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పరీక్ష నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు కమిటీ ఉన్నా నీట్​ పేపర్‌ ఎలా లీకైందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. నీట్‌కు సన్నద్ధం కావటానికి యువత కష్టపడుతుందని, వారిని ఇలా నిరాశకు గురిచేయటం సరికాదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ఎన్​టీఏను రద్దు, పరీక్ష నిర్వహణలో మార్పులు చేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

