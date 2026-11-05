విదేశీ నిధుల ఆరోపణలపై కేంద్ర మంత్రికి సీజేపీ కార్యకర్తల కౌంటర్- ఆధారాలు చూపాలంటూ సవాల్
CJP Foreign Funding Allegations: CJPకి అమెరికా, పాకిస్థాన్ నుంచి నిధులు వస్తున్నాయన్న కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆరోపణలను సౌరవ్ దాస్ సహా ఇతర కార్యకర్తలు ఖండించారు.
Published : November 5, 2026 at 9:30 PM IST
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) కార్యకర్తలకు విదేశాల నుంచి నిధులు అందుతున్నాయంటూ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ చేసిన ఆరోపణలపై దుమారం రేగుతోంది. దీనిపై సీజేపీ కార్యకర్తలు తీవ్రంగా స్పందించారు. కేంద్ర మంత్రి చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని, ఇప్పటివరకు దానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేదని సీజేపీ కార్యకర్త సౌరవ్ దాస్ మండిపడ్డారు. మరో సీజేపీ యాక్టివిస్ట్ అశుతోష్ రంకా కూడా కేంద్ర మంత్రిని ప్రశ్నిస్తూ- విదేశీ నిధుల వ్యవహారం నిజమైనదే అయితే గతంలో తమతో చర్చలు ఎందుకు జరిపారని నిలదీశారు. అక్టోబర్ 13న దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన ఘటనకు సంబంధించిన విచారణలో భాగంగా దాస్, రంకా దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. జంతర్ మంతర్ను అధికారిక నిరసన ప్రదేశంగా తొలగించిన తర్వాత అక్కడికి చేరుకొని నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని వీరిపై కేసు నమోదు చేయగా, తర్వాత విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే గురువారం రోజు క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సమయంలోనే కేంద్ర మంత్రి ఆరోపణలపై ఇరువురూ ఘాటుగా స్పందించారు.
సీజేపీ కార్యకర్తలు, యువత చేపట్టిన ఉద్యమానికి విదేశీ నిధులు అందుతున్నాయని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆరోపించారు. అమెరికాకు చెందిన దాతల నుంచి సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు నిధులు అందుతున్నాయని, సహ వ్యవస్థాపకుడు అశుతోష్ రంకాకు పాకిస్థాన్ రాజకీయ నాయకుల నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయని అన్నారు. విదేశీ నిధులు పొందుతున్న ఎన్జీఓలు, దేశ వ్యతిరేక సంస్థలు, ఇతర కార్యకర్తలు ఈ ఉద్యమం ద్వారా భారత్పై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. బెంగళూరులో మంగళవారం నిర్వహించిన ఓ మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పెయిడ్ క్యాంపెయిన్స్తో అబద్ధాలు సృష్టిస్తున్నారు: దాస్
ఈ ఆరోపణలను సీజేపీ కార్యకర్తలు నవంబర్ 5న ఖండించారు. జూన్ 3న తమ తొలి మీడియా సమావేశం నిర్వహించినప్పటి నుంచే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆధారాలు అడుగుతున్నామని సౌరవ్ దాస్ చెప్పారు. జూన్ 6న తమ తొలి నిరసన చేపట్టకముందే తమ ఉద్యమంపై ప్రతికూల ప్రచారం మొదలుపెట్టారని ఆరోపించారు. 4-5 నెలలు గడిచినా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఆధారాల్ని తీసుకురాలేదని దాస్ అన్నారు. తమ విశ్వసనీయమైన ఉద్యమాన్ని అప్రతిష్ఠపాలు చేయడానికి కేవలం పెయిడ్ ప్రచారాలు నడపడమే కాకుండా రైట్ వింగ్ గ్రూపులు, తీవ్రవాద నెట్వర్క్లు ప్రచారం చేసిన అదే అబద్ధాన్ని ఇప్పుడు మంత్రి పునరావృతం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
మాతో చర్చలు జరిపింది మీరే కదా?- రంకా
అశుతోష్ రంకా కూడా జితేంద్ర సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ప్రశ్నలు సంధించారు. విదేశీ నిధుల ఆరోపణలు నిజమైతే గతంలో తమతో ఎందుకు షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చారని, ఎందుకు చర్చలు జరిపారని ప్రశ్నించారు. తమతో కలిసి కూర్చొని టీ, అల్పాహారం తీసుకుంటూ మాట్లాడినప్పుడు ఆ అనుమానాలు ఎందుకు బయటకు చెప్పలేదని అన్నారు. దేశంలో నిరుద్యోగం, పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, ఓట్ల అక్రమాలు వంటి సమస్యలు ఉన్నాయని, వాటికి సమాధానం చెప్పకుండా అబద్ధమైన విదేశీ నిధుల అంశాన్ని పదేపదే తెరపైకి తెస్తున్నారని రంకా విమర్శించారు. గతంలో నీట్ ఇష్యూపై ప్రభుత్వానికి జరిగిన నిరసన సమయంలో రంకా, దాస్లు కేంద్ర మంత్రులు జితేంద్ర సింగ్, జేపీ నడ్డాతో మాట్లాడుతున్న ఫొటోను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు. మరోవైపు దీప్కే కూడా జితేంద్ర సింగ్ వ్యాఖ్యలపై వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ, సౌరవ్ దాస్కు నిధులు అందుతున్నాయా అని ప్రశ్నించారు.
నవంబర్ 7న కొచ్చిలో జంతర్ మంతర్ ఆందోళన
ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు (SIR) వ్యతిరేకంగా సీజేపీ మరోసారి ఆందోళనకు సిద్ధమైంది. నవంబర్ 7న కేరళలోని కొచ్చిలోని రాజేంద్ర మైదాన్లో భారీ నిరసన నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. దిల్లీలో అక్టోబర్ 13న తమ పార్టీ నేతలు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత సీజేపీ చేపడుతున్న తొలి ప్రధాన నిరసన కార్యక్రమం ఇదే కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 'సేవ్ డెమోక్రసీ! క్యాన్సిల్ SIR' అనే నినాదంతో ఈ ఆందోళన జరగనుంది.
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