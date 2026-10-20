'థాంక్యూ- ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నారు'- రామ్లీలాలో బొద్దింక దిష్టిబొమ్మ దహనంపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు
రామ్లీలాలో 30 అడుగుల బొద్దింక దిష్టిబొమ్మ దహనం చేయనున్నట్లు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అశోక్ గోయల్ ప్రకటించారు. దీనిపై సీజేపీ తనదైన రీతిలో సెటైర్స్ వేసింది.
Published : October 20, 2026 at 3:34 PM IST
Dipke On Cockroach Effigy Controversy : దిల్లీలోని రామ్లీలాలో బొద్దింక దిష్టిబొమ్మ దహనం చేస్తామని ప్రకటించడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తనదైన రీతిలో సెటైర్లు వేశారు. తమ పార్టీకి ఉచితంగా ప్రచారం కల్పిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులను మంగళవారం ఎద్దేవా చేశారు. రావణుడు, మేఘనాథుడు, కుంభకర్ణుడి దిష్టిబొమ్మలతో పాటు, 30 అడుగుల బొద్దింక దిష్టిబొమ్మను కూడా దహనం చేస్తామని 'శ్రీ కేశవ్ రామ్లీల కమిటీ' ప్రకటించింది. 'స్వచ్ఛ భారత్', 'స్వచ్ఛ దిల్లీ' గురించి ప్రచారం చేసి, పరిశుభ్రతను ప్రోత్సహించడానికి తాము బొద్దింక దిష్టిబొమ్మను దహనం చేస్తున్నామని పేర్కొంది. అయితే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఎలాంటి రాజకీయ కారణాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూనే, పరిశుభ్రత ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పడమే దీని ముఖ్యఉద్దేశమని ఆ కమిటీ అధ్యక్షుడు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అశోక్ గోయెల్ తెలిపారు. దీనిపై అభిజీత్ దీప్కే స్పందిస్తూ తమకు 'ఉచిత ప్రచారం కల్పిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు' అన్నారు. మరోవైపు సీజేపీ లీగల్ హెడ్ రత్న సింగ్ ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, దీనిని ఒక 'తమాషా నాటకం'గా అభివర్ణించారు.
దిల్లీలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా సీజేపీ నిరసనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం జరగడం గమనార్హం. అయితే ఒక మతపరమైన వేడుకలో ఇలాంటి రాజకీయ ప్రేరేపిత దిష్టిబొమ్మ దహనం చేయడం ఏంటని కొందరు నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.