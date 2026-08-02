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ఈనెల 5న సీజేపీ కోర్‌ కమిటీ సమావేశం- భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై చర్చ

అభిజీత్‌ దీప్కే నివాసంలో సీజేపీ కోర్‌ కమిటీ భేటీ- భవిష్యత్‌ కార్యాచరణను ప్రకటించనున్న సీజేపీ కోర్‌ కమిటీ

CJP Protest Future Plans
Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 9:36 PM IST

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CJP Protest Future Plans : కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (CJP) తదుపరి కార్యాచరణపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ నెల 5న భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ఖరారు చేసేందుకు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ కోర్‌ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లోని అభిజీత్‌ దీప్కే నివాసంలో ఈ భేటీ జరగనుందని CJP వర్గాలు తెలిపాయి. వాలంటీర్లు, విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి ఆలోచనలు, సూచనలతో సమావేశానికి రావాలని CJP కోర్‌ కమిటీ సభ్యులకు సూచించినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ ఉద్యమాన్ని క్షేత్రస్థాయికి ఎలా తీసుకెళ్లాలి? విద్యార్థులపై నమోదైన కేసుల ఉపసంహరణ విషయమై కేంద్రంపై ఎలా ఒత్తిడి తీసుకురావాలనే అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీ తర్వాత CJP భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ప్రకటించనున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

మరోవైపు CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే చిన్నారులతో కలిసి స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకొన్నారు. విద్యార్థులు, స్థానికులతోపాటు పొరుగు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన సందర్శకులను కలిశారు. దిల్లీ జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా CJP ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఆందోళనలకు దేశవ్యాప్తంగా జెన్‌-జీల నుంచి విశేష స్పందన లభించటమే కాకుండా గతవారం కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది.

అభిజీత్ దీప్కే కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని డిమాండ్
మరోవైపు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని సూరత్‌కు చెందిన ఆర్టీఐ కార్యకర్త అమిత్ తివారీ విజ్ఞప్తి చేశారు. మహారాష్ట్రలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగి అయిన దీప్కే తండ్రి భగవాన్‌రావు కుమారుడి అమెరికా ఉన్నత విద్యకు అవసరమైన నిధులు ఎలా సమకూర్చారో పరిశీలించాలని ఆదాయపు పన్ను అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

అదే సమయంలో సీజేపీకి సీనియర్ న్యాయవాది, రాజ్యసభ సభ్యుడు కపిల్ సిబల్ ప్రకటించిన రూ.కోటి న్యాయ సహాయ నిధిపై కూడా విచారణ జరపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే ఈ నిధిపై జీఎస్‌టీ వర్తిస్తుందా అనే విషయాన్ని కూడా సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, నిర్వాహకులకు న్యాయ సహాయం అందించేందుకు ప్రజల విరాళాలతో ఆన్‌లైన్‌ లీగల్‌ ఎయిడ్‌ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీజేపీ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో సిబల్‌ విరాళాన్ని ప్రకటించారు. సీజేపీ నమోదైన రాజకీయ పార్టీ కాదని, అలాంటప్పుడు నిధులు స్వీకరించడం చట్టబద్ధమేనా అనే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఆర్టీఐ కార్యకర్త ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.

దీప్కేకు స్వల్ప అస్వస్థత
అంతకుముందు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే శనివారం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీనగర్‌లోని ఆయన నివాసంలో వైద్యులు పరీక్షించి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు. దీప్కేకు రక్తపోటు స్వల్పంగా తగ్గిందని, వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతున్నారని వైద్యులు వివరించారు. ఉదయం తన నివాసం పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో తనను కలిసేందుకు వచ్చిన కొందరితో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆయన అసౌకర్యానికి గురైనట్లు తెలిపారు. ఉదయం 11.45 గంటల సమయంలో పార్కింగ్‌ వద్దకు వచ్చిన వారిని కలిసేందుకు కిందకు వచ్చిన దీప్కే కొద్దిసేపటికే అసహనంగా అనిపించడంతో ఇంటి వెనుక భాగానికి వెళ్లి వాంతి చేసుకున్నారు. దీప్కేను డాక్టర్‌ విశాల్‌ లహానే పరీక్షించారు. రక్తపోటు 100/60 స్థాయిలో స్వల్పంగా తక్కువగా ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం జ్వరం లేదని, విశ్రాంతి తీసుకుంటే కోలుకునే అవకాశం ఉందని లహానే వివరించారు.

నీట్ ఎఫెక్ట్- రూ.7.5 కోట్లతో భద్రతకు టెండర్ల ఆహ్వానం
మరోవైపు నీట్-యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ వివాదం నేపథ్యంలో ఎన్‌టీఏ (NTA) పరీక్షల భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచించింది. ఇందుకోసం ప్రధాన కార్యాలయం, ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు, సర్వర్ గదులు, స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌లు, ప్రశ్నపత్రాల నిల్వ కేంద్రాలకు 24 గంటల భద్రత కల్పించేందుకు సుమారు రూ.7.5 కోట్లతో టెండర్‌ను పిలిచింది. రెండేళ్ల పాటు అమలయ్యే ఈ ఒప్పందానికి ఆగస్టు 17 వరకు బిడ్లను ఆహ్వానించింది. భద్రతతో పాటు హౌస్‌కీపింగ్, సెక్యూర్ ప్రింటింగ్ (అత్యంత సురక్షితంగా ప్రశ్నపత్రాల ముద్రణ) కోసం టెండర్లను ఆహ్వానిస్తోంది.

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