జంతర్ మంతర్లో నిరసనకు CJP పట్టు- పోలీసులకు 24 గంటల డెడ్లైన్!
CJP Jantar Mantar Protests : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద మరోసారి శాంతియుత నిరసనను చేపడతామని సీజేపీ వెల్లడించింది. ఇందుకు అనుమతించాలని పోలీసులకు 24 గంటల డెడ్లైన్ ఇచ్చింది.
సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా, రత్నా సింగ్ (ANI)
Published : October 12, 2026 at 9:46 AM IST
CJP on Jantar Mantar Protests : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద మరోసారి శాంతియుత నిరసన చేపట్టేందుకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు అనుమతి కోరేందుకు పార్టీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా, రత్నా సింగ్ తదితరులు సోమవారం పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లనున్నారు. నిరసనకు తేదీ, వేదికను 24 గంటల్లోగా ఖరారు చేయాలని దిల్లీ పోలీసులను కోరారు. అనుమతి ఇవ్వకపోతే తామే మరో నిరసనకు పిలుపునిస్తామని తేల్చిచెప్పారు.