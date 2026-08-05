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సీజేపీ ప్రస్తుతానికి ప్రెషర్ గ్రూప్​గానే ఉంటుంది: అభిజీత్​ దీప్కే

కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే శక్తిగానే ఉంటుంది- తేల్చిచెప్పిన అభిజీత్ దీప్కే

Abhijeet Dipke
Abhijeet Dipke (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 1:00 PM IST

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Abhijeet Dipke On CJP Role : ప్రస్తుత తరుణంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే ఒక 'ప్రెషర్ గ్రూప్​'గా మాత్రమే ఉంటుందని ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్​లో జరగనున్న సీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశానికి ముందు, బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజల్లో మీడియా, న్యాయవ్యవస్థలపై నమ్మకం తగ్గుతోందని, సీజేపీ కోర్​ కమిటీ సమావేశంలో వీటిపైనే ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు దీప్కే వెల్లడించారు. దీనితోపాటు ఈ20 పెట్రోల్​, నిరుద్యోగ సమస్యలపై కూడా చర్చిస్తామని పేర్కొన్నారు.

"ప్రస్తుతానిక సీజేపీ ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్​గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి కావాల్సింది అదే."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

TAGGED:

CJP TO ACT AS PRESSURE GROUP
CJP CORE TEAM MEETING
ABHIJEET DIPKE ON CJP ROLE

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