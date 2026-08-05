సీజేపీ ప్రస్తుతానికి ప్రెషర్ గ్రూప్గానే ఉంటుంది: అభిజీత్ దీప్కే
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే శక్తిగానే ఉంటుంది- తేల్చిచెప్పిన అభిజీత్ దీప్కే
Published : August 5, 2026 at 1:00 PM IST
Abhijeet Dipke On CJP Role : ప్రస్తుత తరుణంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే ఒక 'ప్రెషర్ గ్రూప్'గా మాత్రమే ఉంటుందని ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో జరగనున్న సీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశానికి ముందు, బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజల్లో మీడియా, న్యాయవ్యవస్థలపై నమ్మకం తగ్గుతోందని, సీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశంలో వీటిపైనే ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు దీప్కే వెల్లడించారు. దీనితోపాటు ఈ20 పెట్రోల్, నిరుద్యోగ సమస్యలపై కూడా చర్చిస్తామని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "For now, CJP will be a pressure group because what India needs right now is a pressure group." https://t.co/jeZip0gQpj pic.twitter.com/afVxO6DQvU— ANI (@ANI) August 5, 2026
"ప్రస్తుతానిక సీజేపీ ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి కావాల్సింది అదే."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు