రేపు దిల్లీలో సీజేపీ నిరసనలు- భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు
CJP Protest Updates : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం నిరసనలు చేపట్టాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో, పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
Published : October 9, 2026 at 11:34 AM IST
CJP Protest Updates : దేశ రాజధాని దిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నడుమ భద్రతను అత్యంత కట్టుదిట్టం చేశారు. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ శనివారం జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపడతామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సీజేపీ తమను దిల్లీకి రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించింది. ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నవారిని అడ్డుకుంటున్నారని పేర్కొంది. నాగ్పుర్, భోపాల్ స్టేషన్లలో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని, అయినప్పటికీ తమ నిరసన కార్యక్రమం ఆగదని స్పష్టం చేసింది.
రైళ్లు రద్దు
మరోవైపు ట్రాఫిక్ రద్దీని కారణంగా చూపుతూ, ఈ రోజు, రేపు (అక్టోబర్ 10) ఉదయం 4 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు దిల్లీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్కు రావాల్సిన మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు రైల్వేశాఖ తెలిపింది.
ఇండియా కూటమి నిరసనలు
మరోపైపు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి సహా పలు పార్టీలు సీజేఐకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజధానిని హై అలర్ట్లో ఉంచింది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం 20 వేల మందికి పైగా దిల్లీ పోలీసులు, పారామిలటరీ బలగాలను మోహరించగా, కేవలం ఛత్తీస్గఢ్, బంగాల్ నుంచే 7 వేల మంది సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా దిల్లీకి రప్పించారు.
సీజేఐ నిరనసలకు అనుమతి నిరాకరణ
సీజేపీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టాలని అనుకున్న నిరసన కార్యక్రమానికి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ఆ ప్రాంతాన్ని తమ అధీనంలోకి తీసుకుని సెక్షన్ 163 విధించారు. దిల్లీ సరిహద్దుల్లో ముమ్మరంగా వాహనాల తనిఖీలు చేపడుతూ, సెంట్రల్ దిల్లీ పరిధిలోని అన్ని మెట్రో స్టేషన్లను అర్ధరాత్రి నుంచే మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అంతా అమిత్ షా పర్యవేక్షణలోనే!
మరోవైపు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తన అన్ని అధికారిక పర్యటనలు, అపాయింట్మెంట్లను రద్దు చేసుకుని, భద్రతా పరిస్థితిపై వరుసగా సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇండీ కూటమి ప్రతినిధి బృందం కాసేపట్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలవనుంది. మధ్యాహ్నం సంవిధాన్ సదన్ హాల్లో సమావేశమై తదుపరి కార్యాచరణతో పాటు దేశవ్యాప్త ఉద్యమంపై సమాలోచనలు జరపనుంది. దిల్లీకి రాకుండా దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న తమ కార్యకర్తలను నాగ్పుర్, భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్లలోనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు