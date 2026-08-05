నిరసనల వేళ పోలీసులు సంయమనం పాటించాలి- యువతపై కఠినంగా వ్యవహరించడం సరికాదు : సుప్రీం
మార్చ్ టూ పార్లమెంట్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- రాళ్లు విసిరిన యువతపై కఠినంగా వ్యవహరించడం సరికాదని వ్యాఖ్య- విద్యార్థులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, వారి సమస్యను వినాలన్న సుప్రీం
Published : August 5, 2026 at 2:53 PM IST
SC On Student Protest Cases : జులై 20న జరిగిన 'మార్చ్ టు పార్లమెంట్' ఆందోళనల సందర్భంగా తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలపై సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిరసనల వేళ పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు సంయమనం పాటించాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. రాళ్లు విసిరిన యువతపై కఠినంగా వ్యవహరించడం సరికాదని వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి శాంతింపజేయడమే ప్రభుత్వాల బాధ్యతని పేర్కొంది. ప్రభుత్వం దూకుడు ప్రదర్శిస్తే సామాజికంగా హింస మరింత పెరుగుతుందన్న ధర్మాసనం, నిరసనకారుల సమస్యలను విని శాంతియుత మార్గాలను ప్రోత్సహించాలని సూచించింది. ఇదే అంశంపై నిర్వాహకులపై చర్యలు కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను ప్రధాన పిటిషన్తో ధర్మాసనం జత చేసింది.