సీజేపీ నిరసన 'ఫ్లాప్ షో'- విదేశీ శక్తులతో రాహుల్ కుమ్మక్కు : బీజేపీ
దిల్లీ నిరసన వేళ కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ ధ్వజమెత్తింది. అధికారం కోసం రాహుల్ దేశాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టే రకమని మండిపడింది.
Published : October 10, 2026 at 3:48 PM IST
Bjp On Rahul Gandhi Allegations : దిల్లీలో నిరసనలకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ప్రయత్నించడంపై బీజేపీ స్పందించింది. దిల్లీలో అరాచకవాదుల నిరసన విఫలమైందని (ఫ్లాప్ షో) ఆరోపించింది. దేశంలో ప్రశాంతత నెలకొందని పేర్కొంది. మూక పాలనపై ప్రజాస్వామ్యం విజయం సాధించిందని తెలిపింది. శనివారం దిల్లీలో ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ప్రదర్శితమైన తీరు, పరిస్థితులు అదుపులో ఉన్న విధానం అభినందనీయమని కొనియాడింది. లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ విదేశీ శక్తులతో కుమ్మక్కై అరాచకాన్ని సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించింది. ఈ మేరకు లోక్సభ ఎంపీ, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర మీడియాతో వ్యాఖ్యానించారు.
जंतर-मंतर की कहानी, भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है और सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं उनका यह फ्लॉप शो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। https://t.co/UNK70hVn9d— Sambit Patra (@sambitswaraj) October 10, 2026