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సీజేపీ నిరసనలు- 16 దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లు క్లోజ్​

అర్ధరాత్రి జంతర్​మంతర్​ వద్దకు భారీగా వచ్చిన సీజేపీ కార్యకర్తలు- భద్రతా కారణాల రీత్యా 16 దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత

CJP Protest
CJP Protest (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 8:10 AM IST

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CJP Protest Updates : దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్దకు బుధవారం అర్ధరాత్రి భారీ సంఖ్యలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కార్యకర్తలు చేరుకొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేసే వరకు తమ ఆందోళనలు కొనసాగిస్తామని ప్రకటించారు. విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో జంతర్​ మంతర్​ వద్ద గుమికూడటంతో కేంద్రం ఇంటర్నెట్‌ సేవలు నిలిపివేసింది. దీనిపై విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తూ జంతర్​ మంతర్​ నుంచి పార్లమెంట్‌కు వెళ్లే రోడ్లు అన్నింటినీ దిగ్బంధించారు. దీనితో సీఆర్‌పీఎఫ్‌, ఆర్‌ఏఎఫ్‌, ప్రత్యేక పోలీసులను అధికారులు రంగంలోకి దింపారు. నిరసనకారులకు, పోలీసులకు గొడవ జరగకుండా విద్యార్థులు అడ్డుగా నిలబడ్డారు. తమను దాటివెళ్లవద్దంటూ నిరసనకారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

16 మెట్రో స్టేషన్లు నిలిపివేత
సీజేపీ నిరసనలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాల రీత్యా 16 దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లను అధికారులు మూసివేశారు. "లోక్​ కల్యాణ్ మార్గ్​, రాజీవ్ చౌక్, పటేల్​ చౌక్​, రామకృష్ణ ఆశ్రమ్ మార్గ్​, బారాఖంబా రోడ్​, సుప్రీంకోర్టు, సేవా తీర్థ, జన్​పథ్​, మండి హౌస్​, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్​, ఐటీఓ, దిల్లీ గేట్​, ఇంద్రప్రస్థ, ఖాన్ మార్కెట్​, జోర్​ బాగ్​, శివాజీ స్టేడియం మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశాం. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది" అని దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్​ (డీఎంఆర్​సీ) తెలిపింది.

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CJP PROTEST UPDATES
CJP PROTEST UPDATES

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