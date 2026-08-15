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'ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే నక్సల్స్ అంటారా? ఎలా ముద్ర వేస్తారు?'- మోదీకి CJP ప్రశ్న

చదువుకున్న యువతను ప్రశ్నించినందుకు నక్సల్స్​గా ముద్ర వేయొద్దన్న సౌరవ్ దాస్- ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే నక్సల్స్ అంటారా అంటూ మోదీపై విమర్శలు- ప్రతి జిల్లాలో జంతర్ మంతర్ పుడుతోందన్న CJP నేత

CJP On Modi Comments
సీజేపీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 10:30 PM IST

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CJP On Modi Comments : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో చేసిన 'డిమాగీ నక్సల్స్' వ్యాఖ్యలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న చదువుకున్న యువతను కేవలం తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారనే కారణంతో 'నక్సల్స్'గా ముద్ర వేయడం సరికాదని సీజేపీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. ప్రధాని వ్యాఖ్యలు అహంకారానికి, సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అసమర్థతకు నిదర్శనమని విమర్శించారు.

దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. సాయుధ నక్సలిజం ముప్పు దాదాపు అంతమయ్యే దశకు చేరుకుందని చెప్పారు. అయితే దేశంలో హింస, అశాంతిని సృష్టించేందుకు అవకాశాల కోసం చూస్తున్న 'డిమాగీ నక్సల్స్' కూడా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. అలాంటి ఆలోచనా ధోరణి ఉన్నవారిని గుర్తించి, ఒంటరిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. యువతను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చారు.

'గంటలు మోగుతున్నాయి. మేల్కొలుపు మొదలైంది'
ఆ వ్యాఖ్యలపైనే సౌరవ్ దాస్ ఘాటుగా స్పందించారు. 'డిమాగీ నక్సల్స్ లేదా మరేదైనా పదజాలం పనిచేయదు ప్రధాని. చదువుకున్న యువతను ఇలా నక్సల్స్ అని ఎలా తేలిగ్గా ముద్ర వేస్తారు? మీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారనే కారణంతోనే ఇలా అంటారా?' అని ప్రశ్నించారు. ఇది తీవ్ర అహంకారానికి, యువత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తీవ్ర అసమర్థతకు నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. 'గంటలు మోగుతున్నాయి. మేల్కొలుపు మొదలైంది' అని సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. దేశంలో యువత తమ హక్కులు, సమస్యలు, భవిష్యత్తు గురించి ప్రశ్నించడం ప్రారంభించిందని ఆయన వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం సహజమైన ప్రక్రియ అని, ప్రశ్నించే వారిని భయపెట్టడం లేదా ఒక ముద్ర వేయడం పరిష్కారం కాదనే విధంగా ఆయన స్పందించారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మరో సందేశాన్ని విడుదల చేసిన సౌరవ్ దాస్, దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత దేశం నిజమైన అర్థంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నట్లు అనిపిస్తోందన్నారు. 'మనలో ఏదో ఒకటి చివరకు బంధనాల నుంచి బయటపడింది. అది భయం' అని పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటివరకు మౌనంగా ఉండాలని చెప్పిన ఒక తరం ఇప్పుడు తన గొంతును, తనకు అందుబాటులో ఉన్న వేదికలను కనుగొంటోందని సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. ఏదీ మారదని చెప్పిన తరం, ఇప్పుడు మార్పు సాధ్యమేనని నమ్మడం ప్రారంభించిందని వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలో మేల్కొలుపు యుగం ప్రారంభమైందని, శాంతియుత నిరసనల యుగం మొదలైందని ఆయన అన్నారు. 'పాతది, అవినీతితో కూడినది, అసమర్థమైనది, అహంకారపూరితమైనది క్రమంగా తొలగిపోతుంది' అని సౌరవ్ దాస్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు తమ సమస్యలపై ప్రశాంతంగా నిరసన తెలిపేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని చెప్పారు.

'చరిత్ర ఏం చెబుతుందో వారికి తెలుసు'
ప్రతి జిల్లాలో ఒక జంతర్ మంతర్ పుడుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిరాశతో ఉన్నవారికి పరస్పరం ఆశ కల్పించే వేదికలు, తమకు శక్తి లేదనుకునే వారికి ఐక్యత ద్వారా శక్తిని చూపించే వేదికలు ఏర్పడుతున్నాయని అన్నారు. యువతను విభజించేందుకు అధికారంలో ఉన్నవారు ప్రయత్నిస్తున్నారని కూడా ఆరోపించారు. 'మీ Gen-Z వర్సెస్ మా Gen-Z' అంటూ యువతను విడదీసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ప్రజలను విభజించగలిగితే తమకు అనుకూలంగా ఉంటుందని అధికారంలో ఉన్నవారు భావిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. 'చరిత్ర ఏం చెబుతుందో వారికి తెలుసు. విడిపోవడానికి నిరాకరించే ప్రజల కంటే శక్తిమంతమైనది మరొకటి లేదు' అని సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. వారు విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తే తాము ఐక్యం చేస్తామని, వారు భయాన్ని వ్యాప్తి చేస్తే తాము ధైర్యాన్ని వ్యాప్తి చేస్తామని చెప్పారు. 'ఇప్పుడు మనసు భయం లేకుండా ఉంది. ఇక వెనక్కి వెళ్లేది లేదు' అని సౌరవ్ దాస్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఇదిలా ఉండగా, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజే సీజేపీ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా కొద్దిసేపు కనిపించకుండా పోవడం కూడా వివాదానికి దారితీసింది. ఉదయం తమ అధికారిక ఖాతాను తొలగించారని సీజేపీ ఆరోపించింది. అనంతరం ఆ ఖాతాను తిరిగి పొందినట్లు ప్రకటించింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున తమ గొంతును అణిచివేసేందుకు ప్రయత్నం జరిగిందని ఆ పార్టీ ఆరోపించింది. అయితే ఖాతా ఎందుకు తొలగించిందనే దానిపై స్వతంత్రంగా ఎలాంటి నిర్ధరణ వెల్లడికాలేదు. సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కూడా ఆ పరిణామంపై స్పందించారు. తమ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాను తొలగించారని, ఇది పిరికితనంతో కూడిన చర్య అని విమర్శించారు. అనంతరం ఖాతా పునరుద్ధరించారని పార్టీ తెలిపింది.

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