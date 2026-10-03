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'జ్ఞానేశ్ కుమార్​ రాజీనామా చేయాల్సిందే- లేకుంటే భారీ నిరసనలు'​- అక్టోబర్ 10న "ఛలో దిల్లీ"కి సీజేపీ పిలుపు

సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్​- లేనిపక్షంలో జంతర్ మంతర్​ వద్ద నిరసన చేస్తామంటూ హెచ్చరిక

CJP Warns Fresh Protest In Delhi
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్​ దీప్కే (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 1:34 PM IST

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CJP Warns Fresh Protest In Delhi : ముంబయిలోని శివాజీ పార్కులో వేలాది మందితో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించిన అనంతరం కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. భారత ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్​(సీఈసీ)జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్​ 10న దిల్లీలోని జంతర్​మంతర్ వద్ద మరోసారి పెద్ద ఎత్తున నిరసనకు దిగుతామని హెచ్చరించింది. ఇందుకోసం దేశం నలుమూలల నుంచి నిరసనకారులు దిల్లీకి తరలివస్తారని తెలిపింది. ఈ శాంతియుత ఆందోళనలో ప్రజలు, పౌరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్​ దీప్కే ఎక్స్​ పోస్టులో వెల్లడించారు.

"జ్ఞానేశ్​ కుమార్ రాజీనామా చేయకపోతే, అక్టోబర్ 10న భారతదేశ నలుమూలల నుంచి దిల్లీకి పాదయాత్ర చేసి జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలుపుతాం. ఈ క్రమంలో దారిలో ఎక్కడైనా దిల్లీ పోలీసులు మమ్మల్ని అడ్డుకుంటే, వారు ఎక్కడైతే ఆపుతారో అదే మాకు జంతర్​మంతర్ అవుతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, పారదర్శకమైన ఎన్నికలను కాపాడేందుకు మేం గాంధీ మార్గాన్ని అనుసరిస్తాం. పారదర్శకమైన ఎన్నికలను ఎవరైతో కోరుకుంటారో వారు మాతో రావాలి."
- అభిజీత్​ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి చేసే పోరాటం!
ఈ దిల్లీ నిరసన అహింసా తత్వాన్ని కచ్చితంగా పాటిస్తుందని దీప్కే స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య సంస్థలపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి చరిత్రాత్మక శాసనోల్లంఘన నుంచి నిర్మాణాత్మక స్ఫూర్తిని పొందుతుందని దీప్కే పేర్కొన్నారు. అయితే, తమ ఉద్యమాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని, అందుకు గతంలో జరిగిన నిరసన ప్రదర్శనలు నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి చేసే పోరాటమని దీప్కే అన్నారు.

ముంబయి నిరసనలు అనంతరం ఛలో దిల్లీకి పిలుపు
అంతకుముందు, ముంబయిలోని శివాజీ పార్క్​లో సీజేపీ భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టింది. ఈ నిరసనలకు ర్యాలీకి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ యువతి, యువకులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ముంబయిలో లభించిన భారీ ప్రజా మద్దతు అనంతరం సీజేపీ 'ఛలో దిల్లీ'కి పిలుపునిచ్చింది. ముంబయిలో జరిగిన నిరసన ప్రదర్శనలో దీప్కే మాట్లాడుతూ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ తన పదవి నుంచి వైదొలగేంత వరకు ఈ ఉద్యమం ఆగదన్నారు. దిల్లీలో మరో 'జంతర్​ మంతర్ 2.0' వస్తుందని హెచ్చరించారు. జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ రాజీనామా చేయాలని, ఆయనపై క్రిమినల్‌ కేసు నమోదు చేయాలని తెలిపారు. సీఈసీ నియామకంలో పారదర్శకత ఉండాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. అలాగే, 2025 నాటి ఓటర్ల జాబితాలను స్తంభింపజేయాలని అన్నారు. వీటితో పాటు ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 2023 నాటి వివాదాస్పద చట్టాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు.

ప్రభుత్వం ఎంత అసమర్థంగా ఉందంటే, నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై జంతర్​ మంతర్​ వద్ద నిరసన తెలిపిన రెండు నెలలకే మరో ఆందోళన లేవనెత్తాల్సి వస్తోందని దీప్కే పేర్కొన్నారు. సీఈసీ వ్యతిరేకంగా తమ నిరసనలను మహారాష్ట్ర నుంచే ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఓటర్ల తొలగింపు తర్వాత బీజేపీ గతంలో గెలవని రాష్ట్రాల్లో కూడా గెలిచిందని శివాజీ పార్క్‌లో జనసమూహాన్ని ఉద్దేశించి దీప్కే ఆరోపించారు. అంతేకాదు, ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ద్వారా రెండు సంవత్సరాల్లో 13 కోట్ల ఓటర్లను తొలగించారని ఆరోపించారు. 2024లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ, ఇండి కూటమిల గెలుపు మధ్య వ్యత్యాసం కేవలం 2 శాతంగా మాత్రమే ఉందని అన్నారు. ఈ అంతరాన్ని పెంచడానికే ఎన్నికలకు 15 రోజుల ముందు జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ను నియమించారని దీప్కే ఆరోపించారు.

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