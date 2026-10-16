100 చోట్ల నిరసనలు తెలిపితే వాటిన్నంటినీ మూసేస్తారా? మరికొన్ని గంటల్లో అరెస్ట్ చేస్తారేమో!: దీప్కే
దిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ శుక్రవారం తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు పిలుపునిచ్చింది. ఆ మార్చ్కు అనుమతి లేదని అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
Published : October 16, 2026 at 6:56 AM IST
CJP On Tiranga Yatra : దిల్లీ మరోసారి ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం దిల్లీ కనాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద తిరంగా ర్యాలీకి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు పలు చోట్ల నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. అయితే, ఈ విషయంపై సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. జాతీయ జెండా ఎగురవేస్తే పోలీసులకు ఎందుకు ఇబ్బంది అని నిలదీశారు. శుక్రవారం ఉదయం తనను అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ జాతీయ జెండాను ఎగురవేసినందుకు జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తే, అందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గురువారం రాత్రి జరిగిన మీడియా సమావేశంలో దీప్కే ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
"దిల్లీ పోలీసులు ఈ రాత్రి లేదా రేపు ఉదయం నన్ను అదుపులోకి తీసుకోవచ్చు. కానీ మేం దానికి భయపడం. అంతేకాదు, నేను ఉంటున్న చోట మఫ్టీలో పోలీసులు కాపలా ఉన్నారు. పోలీసులు, నిఘా వర్గాలు నా ఇంటి వద్దే ఉండి నా కదలికలను గమనిస్తున్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఒక స్కార్పియో కారు నన్ను అనుసరిస్తోంది. శుక్రవారం మేం శాంతియుతంగా వెళ్లి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేస్తాం. కానీ, అందుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అసలు నాకు అర్థంకాని విషయమేమిటంటే, 100 ప్రాంతాల్లో నిరసనలు తెలుపుతామని ప్రకటిస్తే, వాటన్నింటినీ మూసివేస్తారా. ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్వహించే ర్యాలీలో ఎవరైనా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేస్తే, అప్పుడు మీరు ఆ ర్యాలీనే కూడా రద్దు చేస్తారా? ఎంత హాస్యాస్పదంగా తయారైంది పరిస్థితి! ఇప్పటివరకు ఏ ప్రధాన మంత్రి లేదా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి పని చేయలేదు. ఇది అత్యవసర పరిస్థితి. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటిస్తే తన ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటుందని భయపడి మోదీ దానిని ప్రకటించడం లేదు."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference at Jhandewalan, CJP founder Abhijeet Dipke says, "... Tonight or tomorrow morning, the Delhi Police people can pick me up. If one has to go to jail for waving the tricolour in this country, then we are ready for it... We had earlier given the call for a protest on 10th October. You shut down all of Delhi, shut the buses, shut the metros, shut the railways, shut down the internet, put up barricades. Now we said that on the 16th we will wave the tricolour at Connaught Place, in Central Park, so you shut Central Park." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #Delhi— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
సెంట్రల్ పార్క్ మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన
ఇదిలా ఉండగా, జాతీయ జెండాలను చేతబూని జంతర్ మంతర్లోకి ప్రవేశించిన సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నందుకు నిరసనగా దీప్కే తిరంగా ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశభక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలిరావాలని కోరారు. సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి, అలా చేయడం నేరం కాదని నిరూపిద్దామని అన్నారు. అయితే, సీజేపీ ఇచ్చిన తిరంగ మార్చ్ పిలుపునకు అనుమతి లేదని అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. పాలనాపరమైన కారణాల దృష్ట్యా శుక్ర, శనివారాలు సెంట్రల్ పార్క్ను మూసివేస్తున్నట్లు దిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. కనాట్ ప్లేస్లో సభలు, సమావేశాలపై నిషేధాజ్ఞలు అమలులో ఉన్నాయని దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. తిరంగ మార్చ్కు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు. తాము సూచించిన ప్రాంతంలో తిరంగా ర్యాలీ సహా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించేందుకు కొద్దిమందికి అనుమతి ఇస్తామని వెల్లడించారు. మరోవైపు, దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత జంతర్ మంతర్ ఇక నిరసనలకు వేదిక కాదని దిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటికే డీనోటిఫై చేశారు.
సీఈసీ రాజీనామా చేయాల్సిందే!
కాగా, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్కేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్)లో జరిగిన అవకతవకలు, ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య విభేదాలు ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని గత కొద్దిరోజులుగా సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లను అభిప్రాయాలు, సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకోకుకండా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ స్థానంలో మరొకరిని నియమించాలని దీప్కే పేర్కొన్నారు.
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