ప్రధాన్ రాజీనామా విద్యార్థులు సాధించిన అతిపెద్ద విజయం- నిరసనల్లో నిరుద్యోగులు కూడా: సీజేపీ ఫౌండర్ దీప్కే
జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనల్లో విద్యార్థులే కాకుండా నిరుద్యోగులు కూడా పాల్గొన్నారని తెలిపిన సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే- దేశంలో నిరుద్యోగం ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారిందని వ్యాఖ్య
CJP founder Abhijeet Dipke (PTI)
Published : August 6, 2026 at 2:54 PM IST
CJP Meeting Today : కేంద్ర మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా విద్యార్థులు తమ ఆందోళనల ద్వారా సాధించిన అతిపెద్ద విజయమని అన్నారు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే. ఇటీవల జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనల్లో విద్యార్థులే కాకుండా నిరుద్యోగులు కూడా పాల్గొన్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేశంలో నిరుద్యోగం ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారిందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు మహారాష్ట్రలోని శంభాజీనగర్లో జరిగిన సీజేపీ కోర్ టీమ్ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సీజేపీ ప్రస్తుతానికి ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రెషర్ గ్రూప్గానే ఉంటుంది: అభిజీత్ దీప్కే