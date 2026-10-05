అక్టోబర్ 10న చేపట్టే నిరసనను నిరంకుశ చర్యలు ఆపలేవ్- ఎంత మందిని అరెస్టు చేస్తారు?- కేంద్రంపై CJP ఫైర్
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్- లేనిపక్షంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద అక్టోబర్ 10న నిరసన చేస్తామంటూ వార్నింగ్- ఎంత మందిని అరెస్ట్ చేస్తారని మండిపాటు
Published : October 5, 2026 at 9:50 AM IST
CJP Demands Gyanesh Kumar Resignation : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే అణచివేత చర్యలు, అరెస్టులు యువత నేతృత్వంలోని ఉద్యమాన్ని అడ్డుకోలేవని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) స్పష్టం చేసింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు, అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. అలాగే ఇటీవలే జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులపై ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలను నిరంకుశమైనవిగా అభివర్ణించింది. యువత ఇప్పుడు చైతన్యవంతులయ్యారని, నిరంకుశ చర్యలను ఇకపై సహించేది లేదని తెలిపింది. ఈ మేరకు సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
🚨URGENT NEWS🚨 The government is planning on arresting me, Abhijeet, Ashutosh, Ratna and other Cockroach Janta Party leaders. If the government thinks that such dictatorial actions will work, then they are mistakened! The young generation has awakened. We appeal to everyone to continue fighting for our rights and future, with or without us. We have always been ready to face the jail or worse. But this will be a big mistake. The young will not tolerate this. The protests must continue. People of India should ensure the biggest mobilisation starting October 10th. @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) October 4, 2026
యువత మేల్కొంది : సౌరవ్ దాస్
"నన్ను, అభిజీత్ దీప్కే, అశుతోశ్ రంకా, రత్న, ఇతర సీజేపీ నాయకులను అరెస్టు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అటువంటి నిరంకుశ చర్యలు ఫలిస్తాయని సర్కార్ భావిస్తే, అది వారి పొరపాటే! యువత మేల్కొంది. ఎటువంటి తీవ్ర పరిణామాలనైనా ఎదుర్కోవడానికి సీజేపీ సభ్యులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేము (సీజేపీ అగ్రనాయకులను ఉద్దేశించి) ఉన్నా లేకపోయినా హక్కులు, భవిష్యత్తు కోసం పోరాటాన్ని కొనసాగించాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జైలు శిక్షనైనా లేదా అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి మేము ఎప్పుడూ సిద్ధమే. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా చేస్తే అది పెద్ద తప్పిదం అవుతుంది. యువత దీనిని సహించదు. రాబోయే నిరసన కోసం భారీ జన సమీకరణ జరగాలి. నిరసనలు కొనసాగాలి. అక్టోబర్ 10 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉద్యమంలో అత్యంత భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొనేలా చూడాలి" అని సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్ 10న దేశమంతా కదులుతుంది : అభిజీత్ దీప్కే
మరోవైపు, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే మండిపడ్డారు. అక్టోబర్ 10న నిరసన తెలిపేందుకు దేశమంతా సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన ఎంత మందిని అరెస్టు చేస్తారని ప్రశ్నించారు. "అమిత్ షా మీరు ఎంత మందిని అరెస్టు చేస్తారు? అక్టోబర్ 10న దేశమంతా కదులుతోంది" అని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో దీప్కే పోస్ట్ పెట్టారు.
ముంబయిలో నిరసన ప్రదర్శన
కాగా, ఇటీవల ముంబయిలోని శివాజీ పార్కులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ వేలాది మందితో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టింది కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ. అనంతరం ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్ 10న దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద మరోసారి పెద్ద ఎత్తున నిరసనకు దిగుతామని పేర్కొంది. అందుకోసం దేశం నలుమూలల నుంచి నిరసనకారులు దిల్లీకి తరలివస్తారని వెల్లడించింది. ఈ శాంతియుత ఆందోళనలో ప్రజలు, పౌరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరింది.
"జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేయకపోతే అక్టోబర్ 10న భారతదేశ నలుమూలల నుంచి దిల్లీకి పాదయాత్ర చేసి జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలియజేస్తాం. దారిలో ఎక్కడైనా దిల్లీ పోలీసులు మమ్మల్ని అడ్డుకుంటే, వారు ఎక్కడైతే ఆపుతారో అదే మాకు జంతర్ మంతర్ అయిపోతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, పారదర్శకమైన ఎన్నికలను కాపాడేందుకు మేం గాంధీ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం. పారదర్శకమైన ఎన్నికలను ఎవరైతే కోరుకుంటారో వారు మాతో కలిసిరావాలి" అని సీజేపీ పేర్కొంది.
యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన
కాగా, జ్ఞానేశ్ కుమార్కు తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ (IYC) రైసినా రోడ్ నుంచి జంతర్ మంతర్ వరకు ఆదివారం నిరసన ర్యాలీని నిర్వహించింది. పోలీసుల మోహరింపు, బారికేడ్ల మధ్య వందలాది మంది కాంగ్రెస్ యువ కార్యకర్తలు ప్లకార్డులు పట్టుకుని మోదీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ భాను చిబ్ నాయకత్వం వహించారు.
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