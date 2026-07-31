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"మీ స్కిన్​ ఇండియా ఫ్యూచర్​ కన్నా షైనింగ్​గా ఉంది"- మోదీ సెల్ఫీ వీడియోపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు

మోదీ రాజకీయాలు వదిలి ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్​ కావాలి- యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు ఆమోదంపై ప్రధాని సెల్ఫీ వీడియో విడుదల చేయడంపై సీజేపీ ఎద్దేవా

Abhijeet Dipke Mocks Modi
Abhijeet Dipke Mocks Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 12:06 PM IST

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Abhijeet Dipke Mocks Modi Video : పార్లమెంట్​లో యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేసిన సెల్ఫీ స్టైల్ వీడియోపై, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తనదైన శైలిలో విమర్శలు గుప్పించారు. "దేశ భవిష్యత్తు కంటే ప్రధాని మోదీ చర్మం చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంది" అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఇంతకీ ఏమైందంటే?

పార్లమెంట్​లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్​ (ప్రివెన్షన్​ ఆఫ్ అన్​ఫెయిర్ మీన్స్​) అమెండ్​మెంట్​ బిల్లు, 2026 ఆమోదం పొందింది. దీనిపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రధాని మోదీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ సెల్ఫీ స్టైల్ వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో కొత్తగా వచ్చిన ఈ చట్టం పరీక్షల విధానాన్ని నిష్పక్షపాతంగా, నమ్మదగినదిగా మార్చడానికి ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అని అన్నారు. ఈ చట్టం ద్వారా పేపర్ మాఫియాపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. సాంకేతికత, కఠినమైన చట్టాల ద్వారా పరీక్షల ప్రక్రియను ప్రభుత్వం మరింత బలోపేతం చేస్తుందని చెప్పారు. దీనిపైనే అభిజీత్ దీప్కే తాజాగా విమర్శలు గుప్పించారు.

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ABHIJEET DIPKE MOCKS MODI VIDEO

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