ETV Bharat / bharat

నిరాహార దీక్షను విరమించిన CJP ఫౌండర్- జేపీ నడ్డాతో చర్చలు

సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ విజ్ఞప్తితో నిరవధిక నిరాహార దీక్ష విరమించిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే

CJP Founder Hunger Strike End
CJP founder Abhijeet Dipke calls off his hunger strike (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CJP Founder Hunger Strike End : పరీక్షల సంస్కరణలు, విద్యా వ్యవస్థలో మార్పుల కోసం చేపట్టిన ఆందోళనలో కీలక పరిణామం జరిగింది. కాక్‌రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తన నిరవధిక నిరాహార దీక్షను సోమవారం విరమించారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్‌చుక్ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

జేపీ నడ్డాతో సమావేశానికి సీజేపీ ప్రతినిధులు
సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ జూలై 18న తన 21 రోజుల నిరాహార దీక్ష అనంతరం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. అనంతరం ఆయనకు మద్దతుగా అభిజీత్ దిప్కే దీక్ష ప్రారంభించారు. ఇదిలా ఉండగా, సీజేపీ ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డాతో సమావేశం కావడానికి బయలుదేరారు. విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత వంటి డిమాండ్లపై ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపనున్నట్లు పార్టీ వెల్లడించింది.

చర్చలకు సిద్ధమేనన్న సీజేపీ
ఎక్స్​లో సౌరవ్ దాస్ స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వం చర్చలకు ముందుకొచ్చిందని, తమ డిమాండ్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యమానికి మద్దతుగా నిలుస్తోందని, చర్చల ద్వారా సానుకూల పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం చర్చలకు సిద్ధమవడం ఆలస్యంగా జరిగినప్పటికీ, సమస్య పరిష్కారానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. అయితే ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఇంకా స్పష్టత లేదని, ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వమేనని వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

CJP FOUNDER HUNGER STRIKE END
CJP FOUNDER HUNGER STRIKE END

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.