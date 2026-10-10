'ఇది డిక్టేటర్షిప్'-మోదీ సర్కార్పై అభిజీత్ దీప్కే తీవ్ర విమర్శలు
CJP On Delhi Protest : దీప్కే సహా ఇతర నేతల నిర్బంధాన్ని సీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది పౌరు హక్కుల ఉల్లంఘన అని మండిపడింది.
Published : October 10, 2026 at 11:55 AM IST
CJP On Delhi Protest : సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముంబయి నుంచి దిల్లీ విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఆయన్ను విమానంలోనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీప్కేతో పాటు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రంకాను సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను సీజేపీ మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసింది. మోదీ ప్రభుత్వం నియంతృత్వ పోకడతో ప్రవర్తిస్తోందని, ఇది డిక్టేటర్షిప్ అని అభిజీత్ దీప్కే విమర్శించారు.
తాము అరెస్టు కావడానికి వచ్చామని, తమను అరెస్టు చేయండని దీప్కే పోలీసులతో అన్నట్లు వీడియోలో ఉంది. దీప్కే సహా ఇతర నేతల నిర్బంధాన్ని సీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. జంతర్మంతర్ వద్దకు తమ నేతలు వెళ్లకుండా ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం తమ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించింది. ఇది పౌరు హక్కుల ఉల్లంఘన అని మండిపడింది. అదుపులోకి తీసుకున్న తమ ముగ్గురు నేతలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అటు దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ పరిసరాల్లో భారీగా కేంద్ర బలగాలను మోహరించారు.
🚨 ABHIJEET DIPKE, SAURAV DAS AND ASHUTOSH RANKA DETAINED FROM INSIDE THEIR FLIGHT 🚨 Shame on you @narendramodi @AmitShah https://t.co/hXl6bzh53i— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
పోలీసుల అదుపులో లీగల్ హెడ్
సీజేపీ లీగల్ హెడ్ రత్నా సింగ్ను కూడా దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పార్టీ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆమె చేసిన పోస్టును సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది. ఉదయం పోలీసులు తన ఇంటి వద్దకు వచ్చారని రత్నా సింగ్ తెలిపారు. తనను నిర్బంధించాలని ఆదేశాలు ఉన్నాయని వారు చెప్పినట్లు వివరించారు. అనంతరం కారులో నుంచి దిగమని చెప్పి, ఇంట్లోనే నిర్బంధించారని ఆరోపించారు. బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. తనను చట్టవిరుద్ధంగా నిర్బంధించారని రత్నా సింగ్ విమర్శించారు.
CJP’s legal affairs head Ratna Singh detained! https://t.co/eCFWPZxYXg— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
'శాంతియుత నిరసన మా హక్కు'
అంతకుముందు ముంబయిలో మీడియాతో మాట్లాడిన దీప్కే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నియంతలా వ్యవహరిస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. జెన్ జీ అంటే ప్రధాని మోదీకి ఎందుకంత భయమో అర్థం కావడం లేదని అన్నారు. రైళ్లు, మెట్రో సేవలను నిలిపివేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం ప్రజాస్వామ్య, శాంతియుత మార్గంలో ఆందోళన చేసే హక్కు తమకుందని అన్నారు. అరెస్టుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, తమపై ఉపా, ఎన్ఎస్ఏ లాంటి చట్టాలు ప్రయోగించినా లెక్కచేయమని తేల్చి చెప్పారు. దేశంలో స్వేచ్ఛాయుత, పారదర్శక ఎన్నికల కోసం తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
Dhruv Rathee has been detained. The Dictator is TERRIFIED of young people who question its wrongdoings and refuse to stay silent!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
"దేశ యువత, ప్రజలు అంటే ప్రధాని మోదీకి ఎందుకంత భయమో అర్థం కావడం లేదు. రైళ్లు, మెట్రో సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేసి, రోడ్లను దిగ్బంధించారు. జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి ఆర్మీని, నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను రప్పించి దిల్లీలో మోహరించారు. దేశ పౌరులపై నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నారా? జ్ఞానేశ్ కుమార్పై అంత ప్రేమ ఎందుకు? ఆయన(సీఈసీ) కోసం సొంత పౌరులపైనే పోలీసులను ప్రయోగిస్తారా? ప్రజలు ఇకపై ఓటు వేయరని ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారు. రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. నిరసనల్లో పాల్గొనవద్దని మైకుల ద్వారా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. దిల్లీ పోలీసులు ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి ఆందోళనలకు వెళ్లొద్దని చెబుతున్నారు. మేము ఎందుకు నిరసన తెలపకూడదు? అది మా ప్రాథమిక హక్కు."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
500 మందిని అదుపులోకి
మరోవైపు, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరగనున్న నిరసన ప్రదర్శనకు ముందు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేర్వేరు గుంపులుగా వచ్చిన సుమారు 500 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. నివారణ చర్యల్లో భాగంగా నేర చరిత్ర ఉన్న దాదాపు 50 మందిని కూడా అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా న్యూదిల్లీ జిల్లాను 20 ఆపరేషనల్ జోన్లుగా విభజించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రతి జోన్కు ప్రత్యేక నిర్బంధ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. నిరసన ప్రదర్శన నేపథ్యంలో విమానాశ్రయ పరిసరాలతో పాటు దిల్లీలోని కీలక ప్రాంతాల్లో భద్రతను పెంచారు.
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