'కేంద్రం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవట్లేదు'- కేసులు ఉహసంహరించుకోవాలని CJP అల్టిమేటం
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్దాస్ కీలక ప్రకటన- నిరసనకారులపై కేసులు ఉపసంహరించుకుంటామని చెప్పి వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిరసనకారులపై కేసులు పెడుతున్నారని అసహనం- మంగళవారంలోగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్
Published : July 27, 2026 at 3:42 PM IST
CJP Warning to Central Government : నీట్ వ్యవహారంలో ఆందోళనలు చేసిన విద్యార్థులపై నమోదు చేసిన కేసులన్నింటినీ మంగళవారంలోగా ఉపసంహరించుకోవాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం జారీ చేసింది. ఈ విషయంలో లిఖితపూరిత హామీని మంగళవారంలోగా అందించకపోతే తర్వాతి కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని సీజేపీ హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వడం వల్లే నిరసనను విరమించామని, ఇప్పుడు విశ్వాస ఘాతుకానికి పాల్పడవద్దని సీజేపీ ప్రతినిధి సౌరవ్దాస్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా అసోం, బంగాల్, బిహార్లోని విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తమకు సమాచారం అందుతోందని, నిరసనల కంటే చర్చలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే యువత విశ్వాసాన్ని ఇది దెబ్బతీస్తోందని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా నిర్బంధంలో ఉన్న ఆందోళనకారులను విడిపించేందుకు ఇప్పటికే న్యాయవాదులతో తమ బృందం సమన్వయం చేసుకుంటోందని వివరించారు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు అన్ని ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సద్భావనతో వ్యవహరిస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు.
🚨STATEMENT— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026
We are deeply concerned by multiple reports reaching us of students and other protestors being targeted, detained, or arrested by various state agencies, particularly in Assam, West Bengal, and Bihar.
The Cockroach Janta Party had called off its nationwide protest…
"అసోం, బంగాల్, బిహార్లోని విద్యార్థులు, ఇతర నిరసనకారులను వివిధ రాష్ట్ర ఏజెన్సీలు లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, నిర్బంధించడం లేదా అరెస్టు చేస్తున్నట్లు తమకు సమాచారం అందింది. బీజేపీ లేదా ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఏ నిరసనకారుడిపైనా ఇప్పుడు గానీ, భవిష్యత్తులో గానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోమని కేంద్రం మాకు హామీ ఇచ్చిన తర్వాతే 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' దేశవ్యాప్త నిరసనను విరమించింది. కానీ, ఈ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న నివేదికలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నిర్బంధంలో ఉన్నవారిని విడుదల చేయించడానికి, వారికి న్యాయపరమైన సహాయం అందించడానికి సంబంధిత రాష్ట్రాల్లోని న్యాయవాదులతో తమ న్యాయ బృందం సమన్వయం చేసుకుంటోంది. నిర్బంధంలో ఉన్నవారిని విడుదల చేయాలి. దేశంలోని నిరసనకారులపై బలవంతపు లేదా ప్రతీకార చర్యలను ఆపి చర్చల సమయంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కేంద్రానికి, ముఖ్యంగా నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇంకా నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లను కూడా ఉపసంహరించుకోవాలి."
--సౌరవ్దాస్, సీజేపీ ప్రతినిధి
ఈ అంశంపై లిఖితపూర్వక హామీ ఇస్తామని కేంద్రం అంగీకరించిందన్న CJP, ఆ హామీని నెరవేర్చాలని కోరింది. "ప్రభుత్వం తన మాటకు కట్టుబడి ఉంటుందన్న హామీ ఆధారంగానే దేశవ్యాప్త నిరసనను నిలిపివేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ హామీ నుంచి ఏమాత్రం పక్కకు తప్పుకున్నా అది 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' పట్ల నమ్మకద్రోహం చేసినట్లు అవుతుంది. నిరసనలకు బదులుగా చర్చలను ఎంచుకున్న లక్షలాది మంది యువ భారతీయుల ప్రజావిశ్వాసాన్ని కూడా ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది. కేంద్రం హామీని ఏమాత్రం ఉల్లంఘించినా అది యువతకు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. యువ నిరసనకారులతో మేము చెప్పేది ఒక్కటే ధైర్యంగా ఉండండి. మేము మీకు అండగా ఉన్నాం. CJP పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తూనే ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కేంద్రం సహా అన్ని బీజేపీ, ఎన్డీఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. నిర్బంధించిన లేదా అరెస్టు చేసిన వారందరినీ వెంటనే మంగళవారం లోపు విడుదల చేయాలి. ఇంకా అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేనిపక్షంలో మేము తదుపరి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం." అని సీజేపీ హెచ్చరించింది.
విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జీ చేయడాన్ని తప్పుపట్టిన సుప్రీం
మరోవైపు జంతర్ మంతర్ వద్ద జులై 20న జరిగిన నిరసనల్లో విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జీ చేయడాన్ని సుప్రీం కోర్టు తప్పుబట్టింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. ఆందోళనలను కారణంగా చూసి వారిపై మితిమీరిన బలప్రయోగం చేయడం సరైన చర్య కాదని పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శాంతియుత నిరసనలు, పోలీసుల చర్యలపై ఏకరూప మార్గదర్శకాలు అవసరమని సీజేఐ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనల వేళ పోలీసుల తీరును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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