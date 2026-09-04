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'నేరస్థులు బహిరంగంగా ఎలా తిరుగుతున్నారు?'- దిల్లీ పోలీసులపై CJP ఆగ్రహం!

స్వతంత్ర భారద్వాజ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని CJP డిమాండ్- పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళన- భారీగా పోలీసుల మోహరింపు- తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించిన స్వతంత్ర భారద్వాజ్

CJP On Swatantra Bhardwaj Issue
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నేతలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 3:28 PM IST

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CJP On Swatantra Bhardwaj Issue : ఒక వీడియో, దానిపై మొదలైన వివాదం, ఆ తర్వాత ఆరోపణలు- ప్రత్యారోపణలు ఇప్పుడు అదే వ్యవహారం పోలీస్ స్టేషన్‌ వద్ద ఆందోళనకు దారితీసింది. దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద జరిగిన నిరసనలో కార్యకర్త నిషు ఆజాద్‌ తండ్రి సంజయ్‌పై దాడి జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో స్వతంత్ర భారద్వాజ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నేతలు పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. నిషు ఆజాద్‌కు, ఆమె తండ్రి సంజయ్‌కు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ CJP ప్రతినిధులు పోలీసులను కలిశారు. పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కఠినమైన క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని CJP నేతలు డిమాండ్ చేశారు.

'నేరస్థులు బహిరంగంగా ఎలా తిరుగుతున్నారు?'
పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద మాట్లాడిన ఆశుతోష్ రంకా, జంతర్‌మంతర్ వద్ద జరిగిన ఘటనలో సంజయ్‌పై దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. న్యాయం కోసం చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పుడు నేరానికి సంబంధించిన విషయాలను బహిరంగంగా చెబుతున్న పరిస్థితి వచ్చిందని విమర్శించారు. సంజయ్‌పై దాడి ఘటనలో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు. సౌరవ్ దాస్ కూడా దిల్లీ పోలీసుల తీరుపై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. నేరస్థులు దిల్లీలో బహిరంగంగా ఎందుకు తిరుగుతున్నారంటూ ప్రశ్నించారు. CJP నిరసన సందర్భంగా కొంతమందిపై దాడి చేశామని కొందరు బహిరంగంగానే చెబుతున్నారని ఆరోపించారు. అమ్మాయిలను కూడా బెదిరిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుందని, తాము వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆందోళనకు ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ (కాన్షీరామ్) ఎంపీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కూడా మద్దతు తెలిపారు.

వైరల్ వీడియోతో మొదలైన వివాదం
మొత్తం వ్యవహారానికి కారణం ఓ వైరల్ పాడ్‌కాస్ట్ వీడియో. జంతర్‌మంతర్‌లో జరిగిన ఘటన గురించి స్వతంత్ర భారద్వాజ్ మాట్లాడినట్లు చెబుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. సంజయ్‌పై దాడి చేసినప్పటికీ రాజకీయ పలుకుబడితో జైలుకు వెళ్లలేదన్న భావన కలిగించే వ్యాఖ్యలు అందులో ఉన్నాయని CJP నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. వీడియో వైరల్ కావడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు ప్రతిపక్ష నేతలు ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నిషు ఆజాద్‌కు మద్దతుగా నిలిచారు. దిల్లీ పోలీసుల తీరుపై కూడా ప్రశ్నలు సంధించారు.

అయితే వైరల్ వీడియోపై స్వతంత్ర భారద్వాజ్ మరో విధంగా స్పందించారు. తాను సంజయ్‌పై దాడి చేయలేదని, ఆ సమయంలో ఆత్మరక్షణ కోసం మాత్రమే చర్య తీసుకున్నానని వివరణ ఇచ్చారు. తనను 10 నుంచి 15 మంది చుట్టుముట్టారని, అక్కడి నుంచి బయటపడేందుకు ఆత్మరక్షణకు పాల్పడినట్లు చెప్పారు. తాను అలా చేయకపోతే మూక దాడికి గురయ్యే పరిస్థితి ఉండేదని పేర్కొన్నారు. సంజయ్ తలకు తగిలిన గాయం కూడా ఆ ఘటనలోనే జరిగిందని ఆయన అంగీకరించినప్పటికీ, ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడి చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. తన వద్ద ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.

'సంజయ్‌కు తీవ్రమైన గాయాలు లేవు'
మరోవైపు ఈ వివాదంపై దిల్లీ పోలీసులు కూడా స్పందించారు. సంజయ్‌కు తగిలిన గాయాలు సాధారణ స్వభావం కలిగినవేనని దిల్లీ డీసీపీ వెల్లడించారు. తలకు పగుళ్లు వచ్చాయన్న ప్రచారానికి వైద్య నివేదికలో ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. గాయం ఆయుధంతో కాకుండా కడా (కడియం) వల్ల ఏర్పడిందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే కేసు నమోదైందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఘటన జరిగిన ప్రదేశం నుంచి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని, అనంతరం దర్యాప్తులో భాగంగా స్వతంత్ర భారద్వాజ్, సూరజ్ కుమార్‌లను విచారించినట్లు తెలిపారు. సంబంధిత చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారం నోటీసులు జారీ చేసి విచారణ చేపట్టామని చెప్పారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, త్వరలోనే సంబంధిత కోర్టులో ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేస్తామని డీసీపీ పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం లేదా అనుచిత ప్రభావం ఉందన్న ఆరోపణలు వాస్తవ విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు. చట్టం, నిబంధనల ప్రకారమే చర్యలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.

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