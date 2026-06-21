ETV Bharat / bharat

'నిరసన మాత్రమే చట్టవిరుద్ధమెలా అవుతుంది?'- పోలీసులకు సీజేపీ అభిజిత్ దీప్కే ప్రశ్న

రెండో రోజుకు చేరిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసన- పరీక్షల అవకతవకలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, విద్యార్థుల బలవన్మరణాలపై ఆగ్రహం- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్

Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke
Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CJP Protest In Delhi : విద్యార్థుల బలవన్మరణాలపై ఎవరూ బాధ్యత వహించకపోతే, నిరసనను మాత్రమే చట్టవిరుద్ధమని ఎలా చెబుతారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే ప్రశ్నించారు. దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) చేపట్టిన నిరసన ఆదివారం రెండో రోజుకు చేరగా, పోలీసుల ప్రకటనపై స్పందిస్తూ ఆయన పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. విద్యార్థుల మరణాలు, పరీక్షల అవకతవకలపై తీవ్ర ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ సంబంధిత మంత్రి పదవిలో కొనసాగడానికి ఏ నిబంధనలు అనుమతిస్తున్నాయో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

అయితే నిరసనకు ఇచ్చిన అనుమతి గడువు ముగిసిందని, సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రస్తుతం ధర్నా చట్టవిరుద్ధంగా పరిగణిస్తామని దిల్లీ పోలీసులు పలుమార్లు ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ నిరసనకారులు అక్కడి నుంచి వెళ్లేందుకు నిరాకరించారు. దీంతో పోలీసులను విద్యార్థుల బలవన్మరణాలపై ఎవరూ బాధ్యత వహించకపోతే, నిరసనను మాత్రమే ఎలా చట్టవిరుద్ధమని అభిజిత్ దీప్కే ప్రశ్నించారు. పరీక్షల నిర్వహణలో అవకతవకలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు వంటి అంశాలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని మరోసారి డిమాండ్ చేశారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రారంభమైన ఉద్యమం ఇప్పుడు సామాజిక ఉద్యమంగా మారిందని అన్నారు. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి విద్యార్థులు, యువకులు, ఉద్యమానికి మద్దతు తెలిపే ప్రజలు దిల్లీకి చేరుకుని తమ సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. పరిపాలనా యంత్రాంగం నిరసనను విరమించుకోవాలని సూచించినప్పటికీ, నిరసనకారులు వెనక్కి తగ్గకుండా నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. విద్యా వ్యవస్థలో చోటుచేసుకున్న వైఫల్యాలకు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునే వరకు ఉద్యమం కొనసాగుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు తమ ఆందోళన ఆగదని సీజేపీ నాయకులు చెప్పారు.

TAGGED:

CJP DELHI PROTEST DAY TWO
CJP SUPPORTERS PROTEST DELHI
CJP DEMANDS DHARMENDRA RESIGNATION
CJP PROTEST IN DELHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.