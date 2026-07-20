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సీజేపీ ఆందోళనలో ఉద్రిక్తత- పోలీసులు అదుపులోకి అభిజీత్‌ దీప్కే- కేంద్రంపై ప్రతిపక్షాలు ఫైర్​

దిల్లీ పోలీసుల అదుపులో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు

CJP Founder Detained
CJP founder Abhijeet Dipke (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 3:50 PM IST

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CJP Founder Detained : పరీక్షల సంస్కరణలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ దిల్లీలో నిర్వహించిన 'సంసద్ చలో' ర్యాలీ సందర్భంగా కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కేను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు పార్లమెంటు స్ట్రీట్‌లోకి పెద్ద ఎత్తున సీజేపీ కార్యకర్తలు వచ్చి వర్షంలోనూ వారి ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో వారిపై పోలీసులు లాఠీఛార్జీ చేశారు. పోలీసులపైకి ఆందోళనకారులు వాటర్‌ బాటిళ్లు, చెప్పులు విసిరారు. తోపులాటలో పోలీసులు, ఆందోళనకారులకు గాయాలయ్యాయి. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నాయి.

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CJP FOUNDER DETAINED
CJP FOUNDER DETAINED

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