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'డైపర్ విరాళాల కార్యక్రమం' ప్రకటించిన సీజేపీ- నాలుగో రోజుకు చేరిన ఆందోళనలు

నిరసన ప్రాంతాన్ని కుదించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపణ

CJP Protest in Delhi
CJP Protest in Delhi ((PTI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 1:30 PM IST

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CJP Protest in Delhi : నీట్- యూజీ పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోరుతూ కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఇప్పటికే దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్​ వద్ద ఆందోళన చేపట్టిన సీజేపీ, మంగళవారం "డైపర్ విరాళాల కార్యక్రమం" ప్రకటించింది. మంగళవారం సాయంత్రం చేపట్టనున్న 'డైపర్ ఎ డే కీప్స్ లీక్స్ అవే' ప్రచారంలో పాల్గొనాలని తమ మద్దతుదారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నిరసన స్థలానికి డైపర్లు తీసుకువచ్చి వాటిపై ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌ను రాయాలని కోరారు. "ఒక డైపర్ తీసుకురండి. దానిపై ప్రధాన్​ రాజీనామా డిమాండ్‌ను రాయండి. అది విద్యాశాఖ మంత్రికి చేరేలా మేము చూసుకుంటాము." అని సీజేపీ పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా, నిరసన ప్రాంతాన్ని కుదించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు. పేపర్ లీకుల్లో పాల్గొన్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా, విద్యార్థులను శిక్షిస్తున్నారని ఆరోపించారు. సోమవారం రాత్రి దిల్లీ పోలీసులు బారికేడ్లను తొలగించి, నిరసన స్థలాన్ని చిన్న ప్రాంతానికి కుదించేందుకు ప్రయత్నించారని అన్నారు. కాగా, ఈ ఆరోపణలపై దిల్లీ పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

నీట్ వివాదంతో సహా పేపర్ లీకులు, పరీక్షా అవకతవకలపై జవాబుదారీతనం కోరుతూ సీజేపీ ఆందోళనలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు నిరసన కొనసాగుతుందని ఆ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే శనివారం నుంచి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేస్తోంది. మంగళవారం నాటికి ఈ నిరసన నాలుగో రోజుకు చేరుకుంది. పేపర్ లీక్ వివాదం తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల స్మృతిగా నిరసన ప్రదేశంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. ఈ నిరసనలో విద్యార్థులు, వివిధ విద్యార్థి సంఘాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

అంతకుముందు జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ చేపట్టిన ఆందోళనలో సోమవారం ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఆధార్, పాన్ కార్డుల తనిఖీ విషయంలో పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేకు దిల్లీ పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. నిరసన స్థలానికి వచ్చేవారిని ఆధార్, పాన్ కార్డులను చూపించాలని అడ్డుకుంటున్నారని దీప్కే ఆరోపించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య హక్కులకు సంబంధించిన అంశమని, ప్రజలను అనవసరమైన వేధింపులకు గురిచేయకూడదని అన్నారు. గత మూడు రోజులుగా తాము ఎటువంటి ఇబ్బందులూ కలిగించకుండా శాంతియుతంగా కూర్చున్నామని గుర్తు చేశారు. నిరసనల్లో పాల్గొనేవారు నిరంతరం శాంతిభద్రతలను పాటిస్తూ పోలీసులకు సహకరిస్తున్నారని చెప్పారు. అయినా, బారికేడ్ల వద్ద ప్రజలను ఆపి గుర్తింపు పత్రాలను అడగడం ఆశ్చర్యకరమని తెలిపారు.

నిరసన ప్రదేశానికి ప్రజలు తాగునీరు, ఆహారం తీసుకువస్తున్నారని దీప్కే గుర్తుచేశారు. అక్కడ ఎటువంటి చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు జరగనప్పుడు, నీరు తెచ్చేవారిని ఆధార్, పాన్ కార్డులు ఎందుకు అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. "ప్రజలు కేవలం నీరు, ఆహారం, ఇతర నిత్యావసరాలను మాత్రమే తీసుకువస్తున్నారు. నీరు వస్తోంది, ఆహారం వస్తోంది. చివరకు 'రాజ్మా-చావల్' కూడా తీసుకువస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాలు లేదా చట్టవిరుద్ధమైన వస్తువులేమీ రవాణా చేయడం లేదు కదా. కాబట్టి, ప్రజలను వారి ఆధార్, పాన్ కార్డులు అడగాల్సిన అవసరం ఏముంది?" అని దీప్కే ప్రశ్నించారు.

ప్రజల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎందుకు సేకరిస్తున్నారని దీప్కే ప్రశ్నించారు. ఆధార్ కార్డుతో వ్యక్తిగత వివరాలను తెలుసుకోవచ్చని, కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించిన అంశమన్నారు. జంతర్ మంతర్ అనేది దేశంలో ప్రజాస్వామ్యయుత నిరసనలకు వేదిక అని, అక్కడికి వెళ్లడానికి ఎటువంటి వీసా అవసరం లేదని అభిజిత్ దీప్కే అన్నారు. పౌరులకు తమ అభిప్రాయాలను శాంతియుతంగా వ్యక్తం చేసే హక్కు ఉందని, దానిని గౌరవించాలని చెప్పారు.

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