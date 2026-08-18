'అబ్దుల్ కుటుంబంపై బీజేపీ గూండాల దాడి'- సీజేపీ తీవ్ర ఆరోపణలు- ఖండించిన పోలీసులు
బంకురాలో సీజేపీ కార్యకర్త కుటుంబంపై దాడి ఆరోపణలు- బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలే దాడి చేశారని సీజేపీ ఆరోపణ- దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన కారణంగా తండ్రి మృతి చెందారన్న వాదన
Published : August 18, 2026 at 8:28 AM IST
CJP Alleges BJP For Abdul Death : బంగాల్లోని బంకురా జిల్లాలో సీజేపీ కార్యకర్త అబ్దుల్ హఫీజ్ కుటుంబంపై 'బీజేపీ గూండాలు' దాడి చేశారని సీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ దాడిలో హఫీజ్ తండ్రి ఎస్కే మహ్మద్ మాఫిక్ తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై మరణించారని సీజేపీ సహ కన్వీనర్ అశుతోష్ రాంకా ఆరోపించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను బంగాల్ పోలీసులు ఖండించారు. మాఫిక్ ఎలాంటి ప్రాణాంతక గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చేరలేదని, తీవ్రమైన రక్తపోటు హెచ్చుతగ్గుల కారణంగానే ఆసుపత్రిలో చేరారని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై నమోదైన కేసులో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.
'బీజేపీ కార్యకర్తలే దాడి చేశారు'
అశుతోష్ రాంకా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, అబ్దుల్ హఫీజ్ విద్యా సంస్కరణల కోసం నిర్వహించిన 'ఫిక్స్ అవర్ స్కూల్స్' ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు. జులై 18న విద్యపై నిర్వహించిన నిరసనలో పాల్గొనేందుకు హఫీజ్ దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్కు వెళ్లారని, అనంతరం తన స్వగ్రామమైన బంకురాకు తిరిగి వచ్చారని చెప్పారు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నిర్మల్ ధారా, ఆయన మద్దతుదారులు హఫీజ్ను బెదిరించడం ప్రారంభించారని రాంకా ఆరోపించారు. హఫీజ్ను ఉగ్రవాది, పాకిస్థానీ అంటూ దూషించారని పేర్కొన్నారు. 'ఫిక్స్ అవర్ స్కూల్స్' ప్రచారంలో భాగంగా స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాల పరిస్థితులను పరిశీలించేందుకు హఫీజ్ అనుమతి కోరారని తెలిపారు. ఇందుకోసం కరిసుంద పశ్చిమాపర ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు కాశీనాథ్ డేను సంప్రదించినట్లు చెప్పారు.
ఇంట్లో విద్యుత్ నిలిపివేసి
ఆగస్టు 13న రాత్రి హఫీజ్ ఇంటికి కొందరు గూండాలు వచ్చి దాడి చేశారని రాంకా ఆరోపించారు. ముందుగా ఇంటి విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి, అనంతరం కుటుంబ సభ్యులపై దాడి చేశారని చెప్పారు. హఫీజ్ తండ్రి మాఫిక్ కుటుంబాన్ని రక్షించేందుకు జోక్యం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయగా, దుండగులు ఆయనపైనా దాడి చేశారని ఆరోపించారు. ఈ ఘటన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు వైద్య సహాయం కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లారని, అయితే వారికి పోలీసుల నుంచి రక్షణ లభించలేదని రాంకా పేర్కొన్నారు. ఆసుపత్రి వద్ద కూడా పెద్ద సంఖ్యలో బీజేపీ మద్దతుదారులు ఉన్నారని, అక్కడ హఫీజ్, ఆయన తండ్రిపై మళ్లీ దాడి చేశారని ఆరోపించారు. అనంతరం పోలీస్స్టేషన్కు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులను లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారని రాంకా అన్నారు. ఈ మొత్తం ఘటనలో పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించారని విమర్శించారు.
ఖండించిన బంగాల్ పోలీసుల
అయితే సీజేపీ చేసిన ఈ ఆరోపణలను బంగాల్ పోలీసులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మాఫిక్పై దారుణమైన శారీరక దాడి జరిగిందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని స్పష్టం చేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఆగస్టు 13 రాత్రి బంకురా జిల్లా ఇండాస్లోని ఎస్కే అబ్దుల్ హఫీజ్ అలియాస్ రిక్ ఇంటి వద్ద కొందరు వ్యక్తులు ఆయనను అడ్డుకున్నారు. ఆ రోజు ఉదయం పాఠశాల సౌకర్యాలపై వివరాలు తెలుసుకునేందుకు రిక్ కరిసుంద పశ్చిమాపర ప్రాథమిక పాఠశాలకు వెళ్లినందుకు ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో రిక్ తండ్రి ఎస్కే మహ్మద్ మాఫిక్కు స్వల్ప గాయమైందని చెప్పారు. గాయానికి ఒక కుట్టు కూడా వేసినట్లు వెల్లడించారు.
రక్తపోటు కారణంగానే ఆసుపత్రికి
ఆగస్టు 15 ఉదయం మాఫిక్కు తీవ్రంగా రక్తపోటు హెచ్చుతగ్గులు రావడంతో ఆయనే స్వయంగా బర్ద్వాన్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో చేరారని పోలీసులు తెలిపారు. వైద్యులు పరీక్షించినప్పుడు ప్రాణాపాయం కలిగించే గాయాలు ఏవీ గుర్తించలేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే అదే రోజు రాత్రి మాఫిక్ మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆయన మరణం తర్వాత దాడి కారణంగానే మృతి చెందారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారం మొదలైందని పేర్కొన్నారు.
ఎనిమిది మంది అరెస్టు
ఘటనపై బంకురా పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. వీరిలో ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్లు ఉన్న ముగ్గురితో పాటు మరో ఐదుగురు అనుమానితులు ఉన్నారు. అరెస్టైన వారిని ఎనిమిది రోజుల పోలీసు కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మరో ఇద్దరు అనుమానితులు పరారీలో ఉన్నారని, వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. హఫీజ్ నివాసం వద్ద భద్రత కోసం పోలీసు హౌస్ గార్డులను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.
వదంతులు వ్యాప్తి చేయొద్దు
మాఫిక్ మృతిపై వాస్తవాలు నిర్ధారించకుండానే సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేయవద్దని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే వరకు సంయమనం పాటించాలని సూచించారు. తప్పుడు సమాచారం, వదంతులు వ్యాప్తి చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మరోవైపు సీజేపీ మాత్రం హఫీజ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
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