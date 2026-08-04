'అభిజిత్ దీప్కేకు Z ప్లస్ భద్రత కల్పించాలి'- రాష్ట్రపతి, హోం శాఖకు డిమాండ్!
భద్రత కల్పించకపోతే నరేంద్ర దభోల్కర్, గోవింద్ పన్సారేల మాదిరిగానే ఆయన కూడా హత్యకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని లేఖ
Published : August 4, 2026 at 8:50 PM IST
Abhijeet Dipke Security Category : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేకు 'Z-ప్లస్' భద్రత కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం 'కాస్ట్రైబ్ మహాసంఘ్' ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేసింది. భద్రత కల్పించకపోతే నరేంద్ర దభోల్కర్, గోవింద్ పన్సారేల మాదిరిగానే ఆయన కూడా హత్యకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరించారు. దీప్కే ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని వారు తెలిపారు. "అభిజిత్ దీప్కే విద్యా రంగంలోని కుంభకోణాలు, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా గళం ఎత్తడమే కాకుండా, ఆ రంగంలోని వ్యవస్థను మార్చడానికి కూడా కృషి చేస్తున్నారు. గతంలో వివిధ రంగాల్లో వ్యవస్థాగత మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించిన వారు హత్యకు గురయ్యారు. డాక్టర్ నరేంద్ర దభోల్కర్, గోవింద్ పన్సారేల మాదిరిగానే అభిజిత్ దీప్కే కూడా హత్యకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది." అని కాస్ట్రైబ్ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ పేర్కొంది.
"దీప్కేకు 'Z-ప్లస్' భద్రత కల్పించాలని కోరుతూ రాష్ట్రపతికి, మహారాష్ట్ర హోం శాఖకు కాస్ట్రైబ్ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ లేఖ రాసింది. అభిజిత్ దీప్కే లక్షలాది మంది ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు ప్రతినిధిగా మారారు. కాబట్టి ఆయన భద్రత అత్యంత కీలకం. ముఖ్యంగా దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసన తర్వాత ఆయనకు బెదిరింపులు వస్తున్నందున ఇది మరింత అవసరం. దీప్కే భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఆయనకు 'Z-ప్లస్' భద్రత కల్పించాలి."
---అరుణ్ గాడే, మహారాష్ట్ర స్టేట్ కాస్ట్రైబ్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ ఫెడరేషన్ విదర్భ అధ్యక్షుడు
RSSపై దీప్కే తీవ్ర విమర్శలు
రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) సర్సంఘచాలక్ డాక్టర్ మోహన్ భగవత్ యువతతో జరపనున్న సమావేశంపై స్పందిచిన అభిజిత్ దీప్కే ఆ సంస్థను విమర్శించారు. "యువతతో మమేకం కావాల్సిన అవసరాన్ని వారు ఆలస్యంగానైనా గుర్తించడం మంచి పరిణామం. అయితే, వారు నిజంగా యువతతో కలవాలని అనుకుంటే యువకులకు నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించాలి. యువ విద్యావంతులైన నాయకత్వం ముందుకు రాకపోతే ఇటువంటి చర్చలకు పెద్దగా ప్రాముఖ్యం ఉండదు. చర్చ జరగడం సానుకూలమే అయినప్పటికీ, కొత్త, సమర్థమంతమైన నాయకులను ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. మహాత్మా గాంధీ హత్యకు సంబంధించిన భావజాలంపై ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నవారు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ అభిప్రాయాలను వ్యతిరేకించినవారు మాకు నీతులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు." అని దీప్కే పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్ కార్యచరణపై సీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశం
ఆగస్టు 5, 6 తేదీల్లో ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' కోర్ కమిటీ సమావేశం జరుగుతుందని అభిజిత్ దీప్కే ప్రకటించారు. దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనల ఫలితాలు, ఉద్యమాన్ని సమీక్షించడం, అలాగే భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ఖరారు చేయడం ఈ సమావేశం ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. దీంతో పాటు సంస్థ భవిష్యత్తు దిశానిర్దేశం, దాని బలోపేతానికి అవసరమైన వ్యూహాలపై కూడా చర్చలు జరుగుతాయి. సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వివరాలను ఆగస్టు 6న మీడియాకు వెల్లడిస్తారు. సంస్థకు చెందిన కీలక సభ్యులు మరియు ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారని ఆయన తెలిపారు.
ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్పై సీజేపీ
ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరుగుతున్న నిరసనకు మద్దతుపైనా దీప్కే స్పందించారు. "ఇది ఏ ఒక్క పార్టీకి సంబంధించిన సమస్య కాదు. సామాన్య ప్రజలపై ప్రభావం చూపే సమస్య. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వాహనాల ఇంజిన్లను దెబ్బతీస్తోందని, మైలేజీని తగ్గిస్తోందని మాకు అనేక ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ సమస్యపై ఎక్కడ నిరసనలు జరిగినా మేము మద్దతు ఇస్తాం. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ విక్రయిస్తున్నప్పుడు, 100% స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్ ధరను ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
అభిజిత్ దీప్కేను అరెస్ట్ చేయాలని ఫిర్యాదు
ఇదిలా ఉండగా, CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేను అరెస్ట్ చేయాలని ముంబయికి చెందిన సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఫైజాన్ అన్సారీ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు దిల్లీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మహారాష్ట్రలోని పుణె, శంభాజీనగర్లో దీప్కే ఆదేశాల మేరకు తనపై దాడి జరిగిందని ఫైజాన్ ఆరోపించారు. ఈ రెండు ఘటనలకు సంబంధించి ఇప్పటికే కేసులు నమోదయ్యాయని, ఈ ఆరోపణలను ధ్రువీకరించే ఆధారాలు తన వద్ద ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీప్కే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వ్యవహరిస్తున్నారని, ఆ నిర్దిష్ట లక్ష్యంతోనే వివిధ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారని ఫైజాన్ ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు మద్దతుగా ఆయన బహిరంగంగా ఎటువంటి అదనపు పత్రాలను లేదా ఆధారాలను వెల్లడించలేదు. కాగా ఇప్పటివరకు ఫిర్యాదుపై దిల్లీ పోలీసులు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అటు అభిజిత్ దీప్కే, సీజేపీ ప్రతినిధుల నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు.
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