కేసు ఓడినవారికీ న్యాయం జరిగిందనే నమ్మకం ఉండాలి- ప్రజా విశ్వాసమే న్యాయవ్యవస్థకు నిజమైన సంపద: CJI సూర్యకాంత్
న్యాయవ్యవస్థపై నిర్మాణాత్మక విమర్శలు అవసరం- రామ్ జెఠ్మలానీ స్మారక ఉపన్యాసాల కార్యక్రమంలో సీజేఐ
Published : September 15, 2026 at 8:31 AM IST
CJI Surya Kant On People Trust : ప్రజా విశ్వాసమే న్యాయవ్యవస్థకు ఉన్న ఏకైక నిజమైన సంపద అని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సీజేఐ సూర్యకాంత్ అన్నారు. కోర్టులో కేసు ఓడిపోయిన వ్యక్తి కూడా, న్యాయవ్యవస్థ తనతో న్యాయంగా వ్యవహరించిందనే నమ్మకంతో ఉండాలని చెప్పారు. తాను ఆశించిన తీర్పు రాలేదని భావించినంత మాత్రాన న్యాయవ్యవస్థపై విశ్వాసం కోల్పోకూడదన్నారు. అయితే, విచారణలో తమతో అన్యాయంగా వ్యవహరించారని ప్రజలు భావిస్తే మాత్రం న్యాయవ్యవస్థపై నమ్మకం దెబ్బతింటుందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో సోమవారం జరిగిన రామ్ జెఠ్మలానీ స్మారక ఉపన్యాసాల కార్యక్రమంలో సీజేఐ సూర్యకాంత్ ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.
"కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వల్లే న్యాయవ్యవస్థకు చట్టబద్ధత రాదు. విచారణ ప్రక్రియలో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించడమే న్యాయవ్యవస్థకు విశ్వసనీయతను తీసుకొస్తుంది. కేసులో ఎవరు గెలిచారు, ఎవరు ఓడిపోయారు అనేది మాత్రమే ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిర్ణయించదు. కేవలం కేసు ఓడిపోయినంత మాత్రాన కోర్టు ప్రజల నమ్మకాన్ని కోల్పోదు. కానీ న్యాయస్థానం తమతో అన్యాయంగా వ్యవహరించిందని ప్రజలు భావిస్తే మాత్రం విశ్వాసం తప్పకుండా దెబ్బతింటుంది. కోర్టులు ప్రజల అభిమానాన్ని పొందడం ద్వారా లేదా ప్రజలు కోరుకున్న ఫలితాలను అందించడం ద్వారా విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకోదు. ప్రజా విశ్వాసం వేరు, ప్రజామోదం వేరు. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమే అత్యంత ముఖ్యమైనది."
- సీజేఐ సూర్యకాంత్, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
విమర్శలకు న్యాయవ్యవస్థ దూరంగా ఉండకూడదు
న్యాయవ్యవస్థపై విమర్శల అంశాన్ని కూడా సీజేఐ ప్రస్తావించారు. NCERT పాఠ్యపుస్తకానికి సంబంధించిన సుమోటో విచారణను ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు. న్యాయవ్యవస్థ ఒక సంస్థగా విమర్శలకు విముఖంగా ఉండదని, ఉండకూడదని ఆ సందర్భంగా స్పష్టం చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థ పనితీరుపై నిష్పక్షపాతమైన, సమాచారంతో కూడిన, నిర్మాణాత్మక విమర్శలు చైతన్యవంతమైన రాజ్యాంగ ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టబద్ధమైన, అవసరమైన అంశాలని సీజేఐ అన్నారు. ఇలాంటి విమర్శలు సంస్థాగత జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడంతో పాటు న్యాయవ్యవస్థలో స్వీయ దిద్దుబాటుకు కూడా దోహదపడతాయని చెప్పారు.
#WATCH | Delhi: CJI Suryakant attended the 6th edition of the Ram Jethmalani Memorial Lecture. He said, "Ladies and gentlemen, transparency for a court is not simply a matter of open doors and public hearings...public trust, in turn, is not the same thing as public approval, and… pic.twitter.com/BO11a8JzyP— ANI (@ANI) September 15, 2026
సంక్లిష్టంగా మారిన న్యాయ ప్రక్రియ
సాధారణ ప్రజలకు న్యాయస్థానాలు తరచుగా దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తాయని సీజేఐ అభిప్రాయపడ్డారు. కోర్టుల్లో అనుసరించే విచారణ విధానాలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో సంక్లిష్టంగా ఉంటాయని చెప్పారు. న్యాయపరమైన అంశాలను అర్థం చేసుకున్న న్యాయవాదులను నియమించుకునే స్థోమత ఉన్నవారికి ఈ విధానాలు సూక్ష్మంగా అనుకూలంగా మారే పరిస్థితి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరగాలంటే కేవలం తుది తీర్పును మాత్రమే చూడకూడదని సీజేఐ అన్నారు. "ఆ తీర్పు ఎందుకు వచ్చింది? దాని వెనుక ఉన్న కారణాలేంటి?" అనే అంశాలను కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. తీర్పుతో ఏకీభవించని వ్యక్తులు సైతం నిర్ణయానికి దారితీసిన కారణాలను పరిశీలించే అవకాశం ఉండాలని చెప్పారు.
'ఫిక్సర్ లాయర్ల'పై మహేష్ జెఠ్మలానీ ఆందోళన
ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ న్యాయవాది మహేష్ జెఠ్మలానీ కూడా ప్రసంగించారు. న్యాయవ్యవస్థ, ట్రిబ్యునళ్లలో అవినీతికి పాల్పడుతున్న 'ఫిక్సర్ లాయర్ల' పాత్రపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి న్యాయవాదుల గుర్తింపులు న్యాయవాద వర్గాల్లో అందరికీ తెలుసని మహేష్ జెఠ్మలానీ అన్నారు. వారి వివరాలను సుప్రీంకోర్టు కొలీజియంతో పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. లంచాలకు సహకరిస్తూ న్యాయవ్యవస్థను, ట్రిబ్యునళ్లను తమ చెప్పుచేతల్లో ఉంచుకునే మధ్యవర్తి న్యాయవాదులు లేకుండా అక్కడ అవినీతి చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉండదని ఆయన అన్నారు. న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల్లో విశ్వాసం నిలవాలంటే ఇలాంటి అంశాలపై కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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