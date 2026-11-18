సమానత్వం అనేది మనుషుల మనసుల్లో రావాలి- కోర్టులు బలవంతంగా రుద్దలేవు: సీజేఐ
CJI Surya Kant on Rights: దేశ న్యాయ వ్యవస్థ గురించి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 18, 2026 at 8:41 PM IST
హక్కులు ఉల్లంఘనకు గురైనప్పుడు న్యాయస్థానం దానికి పరిష్కారం చూపగలదని, కానీ ప్రజలు ఒకరినొకరు సమానంగా చూడాలని బలవంతం చేయలేదని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆ గుర్తింపు సమాజం నుంచే రావాలని అభిప్రాయపడ్డారు. విద్యావేత్త ఫైజాన్ ముస్తఫా ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రసంగించారు. సౌభ్రాతృత్వమే మానవ శ్రేయస్సుకు, సామూహిక ప్రయోజనానికి వారధి అని అన్నారు. తమ పొరుగువారి స్థితిగతుల పట్ల స్త్రీ, పురుషులు ఉదాసీనంగా ఉన్నచోట ఈ రెండూ సాధ్యం కావని స్పష్టం చేశారు.
"రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ఎంతో ఆవశ్యకమైనదిగా భావించారు. దానిని భారతీయులందరి మధ్య ఉండే ఒక ఉమ్మడి సోదరభావంగా అభివర్ణించారు. సౌభ్రాతృత్వం లేకపోతే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం అనేవి సహజమైన విషయాలుగా మారలేవని అంబేడ్కర్ హెచ్చరించారు. హక్కుల ఉల్లంఘనకు గురైతే కోర్టు పరిష్కారం చూపగలదు. కానీ ప్రజలు ఒకరినొకరు సమానంగా గౌరవించుకునేలా బలవంతం చేయలేదు. ఆ గుర్తింపు విస్తృత సమాజం నుంచే రావాలి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 గౌరవప్రదమైన జీవితానికి హామీ ఇస్తుంది. మనిషి వికాసం గురించి మాట్లాడటం అంటే ఒక అడుగు ముందుకు వేయడమే" --జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
'ఈ లెక్చర్ న్యాయ విద్యార్థులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది'
విద్యావేత్త, ప్రొఫెసర్ ముస్తఫా తనకు చాలా దశాబ్దాలుగా తెలుసని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేర్కొన్నారు. ఈ కాలంలో ముస్తఫా అంకితభావం గల ఉపాధ్యాయుడిగా, రాజ్యాంగ పండితుడిగా దేశవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకున్నారని తెలిపారు. అలాగే ముస్తఫా న్యాయ విద్యా మార్గదర్శకుడిగా ఎదగడాన్ని తాను చూశానని వెల్లడించారు. ముస్తఫా లెక్చర్ బెంచ్లో, బార్లో, న్యాయ విద్యా రంగంలో ఉన్నవారందరికీ ఎంతో ఆలోచించదగిన అంశాలను అందిస్తుందని తాను విశ్వసిస్తున్నానని అన్నారు. లా విద్యార్థులు, యువ న్యాయవాదులు, పరిశోధకుల కోసం ఈ ఉపన్యాసాన్ని రూపొందించినట్లు స్పష్టం చేశారు. తద్వారా వారు ఈ రంగంలోని అత్యుత్తమ మేధావుల సమక్షంలో సిలబస్కు, రోజువారీ వృత్తి అవసరాలకు అతీతమైన ఆలోచనలను క్రమం తప్పకుండా తెలుసుకోగలరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
#WATCH | Delhi: CJI Surya Kant says, "A gathering such as this already embodies the very fraternity as we are about to explore with him, bringing together judges, lawyers, professors, and dear students who otherwise interact only in their formal roles. In a spirit of shared curiosity, all of us are here. I would in particular encourage those of you at the start of your career to make full use of the dialogue that follows for your questions or your learning; you are as much a part of the series." (Source: Supreme Court of India/YouTube)— ANI (@ANI) November 18, 2026
చట్టం మౌనంగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగమే మార్గదర్శకం: CJI
ఏదైనా ఒక అంశంపై చట్టం మౌనంగా ఉన్నప్పుడు అంటే స్పష్టమైన నిబంధనలు లేనప్పుడు న్యాయవ్యవస్థకు రాజ్యాంగమే దిశా నిర్దేశం చేయాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఇటీవలే ఓ కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యానించారు. సాంకేతికత ఎంత మారినప్పటికీ, రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించిన గౌరవం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం వంటి విలువలు ఎప్పటికీ మారవని స్పష్టం చేశారు. కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఎదురవుతున్న సవాళ్లకు ఈ రాజ్యాంగ సూత్రాల ఆధారంగానే న్యాయస్థానాలు సమాధానాలు వెతకాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల హక్కులు, వారి గౌరవాన్ని కాపాడాలనే ప్రాథమిక బాధ్యతను దిల్లీ హైకోర్టు ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదని కోరారు. దిల్లీ హైకోర్టు ఏర్పాటై 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్బంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు.
"దశాబ్దాల కిందటి వరకు కనీసం ఊహకు కూడా అందని సరికొత్త ప్రశ్నలు, సవాళ్లను న్యాయవ్యవస్థ ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటోంది. ఏఐ సృష్టించిన ఒక క్రియేటివ్ కంటెంట్కు కాపీ రైట్ రక్షణ కల్పించవచ్చా? సమాజంలో అలజడి రేపుతున్న డీప్ ఫేక్స్ సాంకేతికతను చట్టం ఎలా ఎదుర్కోవాలి? సరికొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తూనే, అదే సమయంలో ఆ టెక్నాలజీ వల్ల పౌరుల వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం వాటిల్లకుండా చట్టాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? వంటి ఎన్నో క్లిష్టమైన సవాళ్లు ఇప్పుడు కోర్టుల ముందుకు వస్తున్నాయి. దేశంలోని ఇతర హైకోర్టులతో పోలిస్తే దిల్లీ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టుపై ఉన్న పని భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తోంది. కొన్ని కేసుల విషయమై పిటిషనర్లు తమ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా దిల్లీ హైకోర్టు పక్కనే ఉంది కదా, ముందు దానిని ఆశ్రయిస్తే అక్కడ మీకు తగిన న్యాయం వేగంగా లభిస్తుందని నేను న్యాయవాదులకు గుర్తుచేస్తుంటాను. " అని సీజేఐ సూర్యకాంత్ పేర్కొన్నారు.
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