EC నియామక చట్టంపై పిటిషన్లు- విచారణ నుంచి తప్పుకున్న సీజేఐ సూర్యకాంత్- ఎందుకంటే?
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- సీఈసీ, ఈసీల నియామక చట్టం 2023పై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణ నుంచి వైదొలుతున్నట్లు ప్రకటన
Published : March 20, 2026 at 7:16 PM IST
CJI Surya Kant On EC Appointments Law : సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్ల నియమించే నియామక ప్యానెల్ నుంచి సీజేఐని తొలగిస్తూ తీసుకొచ్చిన ( ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక చట్టం-2023) చట్టం రాజ్యాంగబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పలు పిటిషన్ల విచారణ నుంచి సీజేఐ సూర్యకాంత్ శుక్రవారం తప్పుకున్నారు. ఈ పిటిషన్లపై విచారణలో పాల్గొంటే తనపై ప్రయోజన వైరుధ్యం ఆరోపణలు వస్తాయని ఈ సందర్భంగా సీజేఐ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.
సీజేఐ ఏమన్నారంటే?
కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ), ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్ల (ఈసీ) (నియామకాలు, సర్వీసుల కండీషన్లు, పదవీకాలం) చట్టం 2023లోని కొన్ని నిబంధనల చెల్లుబాటును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. వీటిని సీజేఐ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ పిటిషన్లపై విచారణ నుంచి తాను వైదొలుగుతున్నట్లు సీజేఐ సూర్యకాంత్ ప్రకటించారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయ్యే అవకాశం లేని న్యాయమూర్తులు ఉన్న ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించడం సముచితమని అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే పిటిషనర్లలో ఒకరి తరఫున హాజరైన న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ సీజేఐ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయాన్ని సమర్థించారు. పక్షపాత భావనలు రాకుండా ఉండేందుకు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రేసులో లేని న్యాయమూర్తులు ఉన్న ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లపై విచారణ జరపాలని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యక్తిగతంగా తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్నారు. ఈ సూచనను అంగీకరిస్తూ ఏప్రిల్ 7న ఈ పిటిషన్ను మరో ధర్మాసనం ముందు జాబితా చేయాలని సీజేఐ సూర్యకాంత్ ఆదేశించారు. కొత్త ధర్మాసనంలో సీజేఐ పదవిని చేపట్టే రేసులో లేని న్యాయమూర్తులు ఉంటారని స్పష్టం చేశారు.
అసలేంటి చట్టం?
సీఈసీ, ఈసీల చట్టం 2023 రూపొందించక ముందు ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక తాత్కాలిక కమిటీలో ప్రధాని, సీజేఐ, లోక్సభలో విపక్షనేత సభ్యులుగా ఉండేవారు. కొత్త చట్టం ప్రకారం ఏర్పడిన కమిటీలో సీజేఐ స్థానంలో కేంద్రమంత్రికి అవకాశం ఇచ్చారు. సీఈసీ, ఈసీల నియామక ప్యానెల్ నుంచి సీజేఐని మినహాయించడం నియామక ప్రక్రియ స్వాతంత్ర్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. కాంగ్రెస్ నాయకురాలు జయా ఠాకూర్, అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్తో సహా పలువురు పిటిషనర్లు ఈ చట్టాన్ని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పిటిషన్లు విచారణ నుంచి సీజేఐ సూర్యకాంత్ తప్పుకున్నారు.
ఎన్సీఈఆర్టీ వివాదం వేళ కేంద్రం కీలక కమిటీ
కాగా, న్యాయవ్యవస్థలో అవినీతికి సంబంధించిన అంశాలు ఉన్న ఎన్సీఈఆర్టీ 8వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో అధ్యాయాన్ని సమీక్షించడానికి ఇద్దరు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తులు, ఒక మాజీ అటార్నీ జనరల్తో కూడిన నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు కేంద్రం శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. ఈ కమిటీలో సీనియర్ న్యాయవాది, మాజీ అటార్నీ జనరల్ కేకే వేణుగోపాల్, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఇందు మల్హోత్రా, మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి, ప్రస్తుత జాతీయ న్యాయ అకాడమీ డైరెక్టర్ జస్టిస్ అనిరుద్ధ బోస్తో పాటు ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా ఉన్నారని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా సీజేఐ సూర్యకాంత్, జస్టిస్లు జయమల్య బాగ్చీ, విపుల్ ఎం పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనానికి తెలియజేశారు.
"ఎన్సీఈఆర్టీ 8వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్న అధ్యాయాన్ని సమీక్షించడానికి కేంద్రం ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలో కేకే వేణుగోపాల్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. జస్టిస్ ఇందు మల్హోత్రా కూడా ఈ కమిటీలో ఉన్నారు. నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అకాడమీకి చెందిన జస్టిస్ అనిరుద్ధ బోస్ను కూడా ఈ కమిటీలో భాగమే" అని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనానికి సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వెల్లడించారు.