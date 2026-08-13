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ప్రతి కేసుకు ఒకే టైమ్​పీరియడ్ సాధ్యం కాదు- ప్రత్యేక కోర్టులతోనే అన్నీ పరిష్కారం!: జస్టిస్ సూర్యకాంత్

ప్రతి కేసుకు ఒకే కాలపరిమితి సాధ్యం కాదన్న సీజేఐ- ప్రత్యేక కోర్టులు, టైమ్‌ బౌండ్‌ ట్రయల్స్‌తో పెండింగ్‌ కేసుల పరిష్కారం జరుగుతుందున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్

CJI On Cases Pending Issue
సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 10:30 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:42 PM IST

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CJI On Cases Pending Issue : దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కేసుల పెండింగ్‌ సమస్యకు పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రత్యేక కోర్టులు, కాలపరిమితితో కూడిన విచారణలు అవసరమని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అన్ని రకాల కేసులకు ఒకే కాలపరిమితిని నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. కేసుల స్వభావాన్ని బట్టి తగిన సమయాన్ని నిర్ణయించేందుకు ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఓ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సీజేఐ పలు కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.

ప్రతి కేసుకూ ఒకే గడువు కాదు
దేశంలోని న్యాయస్థానాల్లో కేసుల పెండింగ్‌ కొనసాగుతుండటం పెద్ద సవాలేనని సీజేఐ పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు నుంచి జిల్లా, సెషన్స్‌ కోర్టుల వరకు ఈ సమస్య ఉందన్నారు. న్యాయవ్యవస్థలో ఇప్పటికే అనేక మార్పులు వచ్చినప్పటికీ ప్రతి కేసు నిర్ణీత సమయంలో త్వరగా పరిష్కారం కావాలన్న ప్రజల ఆకాంక్ష సమంజసమేనని చెప్పారు. అయితే ప్రతి కేసుకు ఒకే కాలపరిమితిని వర్తింపజేయడం సాధ్యం కాదన్నారు. కేసుల స్వభావం, సంక్లిష్టత, అంశాల ఆధారంగా విచారణకు అవసరమైన సమయం మారుతుందని వివరించారు. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా కేసులకు తగిన కాలపరిమితులను నిర్ణయిస్తామని తెలిపారు.

ప్రత్యేక కోర్టులతో వేగవంతమైన తీర్పులు
కేసుల పరిష్కారంలో ప్రత్యేక కోర్టులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని సీజేఐ అన్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో తీవ్రమైన నేరాలకు సంబంధించిన విచారణల కోసం ఏడాది వ్యవధిలోనే ప్రత్యేక కోర్టులను ఏర్పాటు చేయగలిగామని చెప్పారు. వివాహ, కుటుంబ వివాదాల కోసం ఫ్యామిలీ కోర్టులు, వాణిజ్య వివాదాల కోసం కమర్షియల్‌ కోర్టులు, వివిధ అంశాలపై ప్రత్యేక ట్రైబ్యునళ్లను ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఒకే రకమైన కేసులను ఆయా అంశాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన న్యాయస్థానాలు విచారిస్తే వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. భిన్న రకాల కేసులను ఆయా రంగాల్లో నిపుణత కలిగిన కోర్టులు నిర్దేశిత కాలపరిమితిలో పరిష్కరించేలా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెరగాలి
కేసుల పెండింగ్‌ను పూర్తిగా తగ్గించడంలో న్యాయవ్యవస్థ ఇంకా పూర్తి విజయం సాధించలేదని సీజేఐ అంగీకరించారు. న్యాయమూర్తుల నియామకాలు, ముఖ్యంగా జిల్లా కోర్టుల్లో న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం వంటి అంశాలు దీనికి కారణమని చెప్పారు. తాను సీజేఐగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు కేసుల నిర్వహణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తామని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. దీనిలో భాగంగానే ‘డాకెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌’పై దృష్టి పెట్టినట్లు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రభావం చూపే, అత్యంత కీలకమైన కేసులను ముందుగా పరిష్కరించే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని తెలిపారు. రాజ్యాంగ ధర్మాసనాల ఏర్పాటు, ఒకే తరహా కేసులను సమూహాలుగా విచారించడం ద్వారా పెండింగ్‌ను తగ్గించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

న్యాయమూర్తికి సహాయకారిగానే!
న్యాయవ్యవస్థలో సాంకేతికత వినియోగాన్ని పెంచుతున్నప్పటికీ అది న్యాయమూర్తి స్థానాన్ని భర్తీ చేయకూడదని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు. న్యాయాధికారులు యాంత్రికంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి రాకూడదన్నారు. టెక్నాలజీని న్యాయమూర్తికి సహాయక సాధనంగా మాత్రమే ఉపయోగించాలి తప్ప సాంకేతికతే తీర్పు చెప్పే స్థాయికి వెళ్లకూడదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాలు లేదా నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అంశాలపై నేరుగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే విధానంపైనా సీజేఐ స్పందించారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే అంశాలను సుప్రీంకోర్టు విచారించవచ్చని కానీ ఒక రాష్ట్రం లేదా నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి సంబంధించిన అంశాలను ముందుగా సంబంధిత హైకోర్టు ముందు ఉంచాలని సూచించారు.

భారత రాజ్యాంగంలో హైకోర్టులకు అత్యంత కీలకమైన స్థానం ఉందన్నారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్‌ 32 కింద సుప్రీంకోర్టుకు, ఆర్టికల్‌ 226 కింద హైకోర్టులకు రాజ్యాంగపరమైన అధికారాలు ఉన్నాయని వివరించారు. కొన్ని అంశాల్లో ఆర్టికల్‌ 226 కింద హైకోర్టులకు ఉన్న అధికార పరిధి ఆర్టికల్‌ 32 కింద సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్న పరిధి కంటే విస్తృతంగా ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రజలకు న్యాయం వారి ప్రాంతానికి దగ్గరగా అందాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి రాష్ట్రానికి హైకోర్టు ఉండేలా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు వ్యవస్థను రూపొందించారని సీజేఐ అన్నారు. జిల్లా కోర్టులో పరిష్కరించాల్సిన కేసు జిల్లా కోర్టుకే, హైకోర్టుకు సంబంధించిన కేసు హైకోర్టుకే, సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించిన కేసు సుప్రీంకోర్టుకే వెళ్లేలా రాజ్యాంగ వ్యవస్థను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

రాజ్యాంగమే అత్యున్నత శక్తి
భారత న్యాయవ్యవస్థ రాజ్యాంగానికి సంరక్షకురాలని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు. న్యాయవ్యవస్థ ఏ పక్షానికీ, ప్రతిపక్షానికీ అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకోదని, రాజ్యాంగ విలువలు, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ఆధారంగానే తీర్పులు ఉంటాయని చెప్పారు. దేశంలో అత్యున్నత శక్తి రాజ్యాంగమేనని పేర్కొన్నారు. సమానత్వం, గౌరవం, చట్టబద్ధ పాలన, ప్రజాస్వామ్య విలువలు, స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ వంటి ప్రాథమిక హామీలను రాజ్యాంగం అందించిందన్నారు. రాజ్యాంగ మౌలిక నిర్మాణాన్ని పరిరక్షించి, మరింత బలోపేతం చేయడం న్యాయవ్యవస్థ ప్రధాన బాధ్యత అని తెలిపారు. పరిస్థితులు మారినా రాజ్యాంగ మౌలిక నిర్మాణం మారకూడదని, దానిని అదే గౌరవంతో కాపాడాలని అన్నారు. 2019 మే 24న సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, 2025 నవంబర్‌ 24న భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

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Last Updated : August 13, 2026 at 10:42 PM IST

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