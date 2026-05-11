'వన్ కేస్ వన్ డేటా'ను ప్రారంభించిన సీజేఐ సూర్యకాంత్- అందుబాటులోకి ఏఐ ఛాట్బోట్ 'సు సహాయ్'
దేశంలో సమర్థవంతమైన కేసు నిర్వహణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించినట్లు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ వెల్లడి
Published : May 11, 2026 at 12:24 PM IST
CJI on Digitalisation of Courts : దేశంలోని కోర్టు కేసుల నిర్వహణను మెరుగుపర్చడానికి 'వన్ కేస్ వన్ డేటా' పేరుతో సరికొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్య కాంత్ ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా కోర్టు కేసుల సమాచార ఏకీకరణ ప్రక్రియను బలోపేతం చేయడం, కోర్టు సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడమే దీని లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. సోమవారం ఉదయం సుప్రీంకోర్టు రోజువారీ విచారణలు ప్రారంభమయ్యే సమయంలో 'వన్ కేస్ వన్ డేటా' కార్యక్రమంపై సీజేఐ ప్రకటన చేశారు. ఇందులో భాగంగా బహుళ స్థాయుల్లో హైకోర్టులు, జిల్లా కోర్టులు, తాలూకా కోర్టుల్లో ఉండే కేసుల సమాచారాన్ని ఏకీకృత వ్యవస్థలోకి అనుసంధానిస్తామని తెలిపారు. తద్వారా దేశంలో సమర్థవంతమైన కేసు నిర్వహణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించినట్లు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ చెప్పారు. సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు వేసే వారికి కోర్టు సేవలను మరింత సులభంగా అందించేందుకు, సుప్రీం కోర్టు వెబ్సైట్తో అనుసంధానితమై పనిచేసే 'సు సహాయ్' అనే ఏఐ ఛాట్బోట్ను సైతం ప్రారంభించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు.