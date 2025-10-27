సుప్రీంకోర్టు తదుపరి CJIగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్- కేంద్రానికి జస్టిస్ గవాయ్ సిఫార్సు
జస్టిస్ గవాయ్ తర్వాత తదుపరి సీజేఐగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్
Published : October 27, 2025 at 11:12 AM IST
Next CJI Of India : సుప్రీంకోర్టు తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నియామకం కానున్నారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను సీజేఐగా నియమించాలంటూ కేంద్ర న్యాయశాఖకు ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ ప్రతిపాదన చేశారు. ప్రస్తుత సీజేఐ పదవీకాలం నవంబర్23వ తేదీన ముగియనుంది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల్లో అత్యంత సీనియర్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్.