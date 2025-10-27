ETV Bharat / bharat

సుప్రీంకోర్టు తదుపరి CJIగా జస్టిస్​ సూర్యకాంత్- కేంద్రానికి జస్టిస్ గవాయ్ సిఫార్సు

జస్టిస్‌ గవాయ్‌ తర్వాత తదుపరి సీజేఐగా జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌

Next CJI Of India
Next CJI Of India (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 11:12 AM IST

1 Min Read
Next CJI Of India : సుప్రీంకోర్టు తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నియామకం కానున్నారు. జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​ను సీజేఐగా నియమించాలంటూ కేంద్ర న్యాయశాఖకు ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బీఆర్​ గవాయ్ ప్రతిపాదన చేశారు. ప్రస్తుత సీజేఐ పదవీకాలం నవంబర్​23వ తేదీన ముగియనుంది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల్లో అత్యంత సీనియర్‌ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌.

