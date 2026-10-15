'న్యాయవ్యవస్థను ఎవరూ బెదిరించలేరు'- రాహుల్ సహా ఇండీ కూటమి నేతలకు సుప్రీం నోటీసులు
సుప్రీంకోర్టు వరకు ర్యాలీ చేయడంపై రాహుల్గాంధీ సహా ఇండియా కూటమి నేతలకు కోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది.
Published : October 15, 2026 at 1:29 PM IST
SC Notice To EC : దేశవ్యాప్తంగా సర్ ప్రక్రియలో భారీగా ఓట్లు తొలగించారంటూ లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు 'ఇండియా' కూటమికి చెందిన పలువురు అగ్రనేతలు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, విచారించిన కోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. మరోవైపు, సుప్రీంకోర్టు వరకు రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ర్యాలీ నిర్వహించడాన్ని కొందరు లాయర్లు కోర్టు దృష్టికి తీసుకురాగా, దీనిపై స్పందించిన CJI న్యాయవ్యవస్థను ఎవరూ బెదిరించలేరని స్పష్టం చేశారు. విచారణలో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు 'ఇండియా' కూటమి నేతలకు కూడా సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
మరోవైపు, దిల్లీలోని ప్రముఖ నిరసన వేదిక జంతర్మంతర్ను అధికారిక నిరసన ప్రాంతంగా తొలగించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. దీనిపై కేంద్రానికి, దిల్లీ పోలీసులకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీ చేసింది. మరోవైపు నిరసన తెలిపే హక్కుపై ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపుతుందని పిటిషనర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీ నిరసన ఘటనల సీసీ ఫుటేజ్ భద్రపర్చాలని సుప్రీంకోర్టు చట్టబద్ధ సంస్థలకు ఆదేశించింది.