ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాద దర్యాప్తు త్వరలోనే పూర్తి - కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక ప్రకటన- ఈ ఏడాదిలోపే నివేదిక అందుతుందని స్పష్టం చేసిన మంత్రి- పశ్చిమ ఆసియాలో భారత ప్రయాణికుల భద్రతపై చర్యలు తీసుకుంటున్న వెల్లడి
Published : March 9, 2026 at 9:15 PM IST
Air India Crash Probe Update : అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాద ఘటనపై విచారణ వేగంగా కొనసాగుతోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదంపై ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) జరుపుతున్న దర్యాప్తు ప్రమాదం జరిగిన ఏడాది లోపే పూర్తిస్థాయి విచారణ నివేదిక అందుతుందని దీమా వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యసభలో జరిగిన ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో శివసేన సభ్యుడు మిలింద్ దేవరా అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ప్రమాద దర్యాప్తుతో పాటు పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వేళ భారత ప్రయాణికులకు అందిస్తున్న సౌకర్యాలపై కూడా కేంద్రమంత్రి వివరణ ఇచ్చారు.
పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా భారతీయ ప్రయాణికుల భద్రతపై సభలో సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై మంత్రి స్పందిస్తూ, విమానయాన శాఖ పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తోందని చెప్పారు. గడిచిన వారంలోనే సుమారు 90,000 మంది భారతీయులు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి సురక్షితంగా ప్రయాణించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. విమానయాన సంస్థలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ, ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాలే తమకు ముఖ్యమని, భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడబోమని స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ఇప్పటికే విమానయాన సంస్థలకు ఇప్పటికే స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. 100 శాతం భద్రత ఉన్నప్పుడే విమానాలను నడపాలని, యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విమాన మార్గాలను మార్చుకోవాలని సూచించింది. మార్చి 7వ తేదీ నాటికి భారత విమాన సంస్థలు ఆ ప్రాంతం నుంచి 51 విమానాలను నడిపి 8,175 మంది ప్రయాణికులను స్వదేశానికి చేసినట్లు కేంద్రమంత్రి పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని ఆశిస్తున్నామని చెప్పారు.
గతేడాది జూన్ 12న అహ్మదాబాద్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి లండన్కు బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం యావత్ ప్రపంచాన్ని షాక్కు గురి చేసింది. ఈ ప్రమాదంలో విమానంలోని 229 మంది ప్రయాణికులు, 12 మంది సిబ్బంది దుర్మరణం చెందారు. విమానం కూలే సమయంలో ఒక హాస్టల్కు తాకడంతో అందులో మరో 19 మంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 260 కి చేరింది.
బోయింగ్ 787-8 రకం విమానంలో తలెత్తిన లోపాలపై బ్లాక్ బాక్స్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్నామని, అంతర్జాతీయ నిపుణుల సలహాలు కూడా తీసుకుంటున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. దర్యాప్తులో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక నిధులు, అత్యాధునిక ల్యాబ్ సదుపాయాలను ఏఏఐబీకి అందిస్తోంది. సాధారణంగా ఇలాంటి భారీ ప్రమాదాల దర్యాప్తుకు ఏళ్ల సమయం పడుతుంది, కానీ ఈ కేసు ఏడాది లోపే నివేదిక ఇస్తామని మంత్రి చెప్పడం గమనార్హం.
"విమాన ప్రమాద దర్యాప్తు వేగంగా జరుగుతోంది. విచారణకు సంబంధించి AAIBకి అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నాం. ప్రమాదం జరిగి ఏడాది పూర్తయ్యేలోపు నివేదిక అందుతుందని ఆశిస్తున్నాం. పశ్చిమ ఆసియాకు విమానాలను నడిపేటప్పుడు 100 శాతం భద్రత ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే కార్యకలాపాలు సాగించాలని డీజీసీఏ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. విమానయాన సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరిపి వారికి సర్క్యులర్లు జారీ చేసింది. సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించడానికి, ప్రజలు భారతదేశంలోని గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి విమానయాన సంస్థల పాటు మేము కూడా చేయగలిగినదంతా చేస్తున్నాం. గత వారంలోనే గల్ఫ్ దేశాల దాదాపు 90,000 మంది ప్రయాణించారు. పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయని ఆశిస్తున్నాం" - కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు