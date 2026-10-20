దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లో హైడ్రామా- సినిమా స్టైల్లో CISF జవాన్ ఛేజ్- గోల్డ్ పౌడర్ స్వాధీనం
దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లో భద్రతా తనిఖీల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ వ్యక్తిని సీఐఎస్ఎఫ్ జవాన్ వెంబడించి పట్టుకున్నారు
Published : October 20, 2026 at 7:45 AM IST
Delhi Metro Gold Smuggling : దిల్లీలోని జామామసీదు మెట్రో స్టేషన్లో హైడ్రామా జరిగింది. లోదుస్తుల్లో 155 గ్రాముల బంగారాన్ని పేస్ట్ రూపంలో అక్రమంగా తరలిస్తూ పారిపోతున్న వ్యక్తిని CISF జవాన్ వెంబడించి పట్టుకున్నాడు. నిందితుడిని మలేషియాలో టెక్స్టైల్స్లో పనిచేస్తున్న మహ్మద్ షోయబ్ ఆలంగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఎక్స్-రే బ్యాగేజీ స్కానర్ నుంచి తన బ్యాగ్ తీసుకున్న షోయబ్ మహిళల తనిఖీ కేంద్రం గుండా వెళ్లి పారిపోయేందుకు యత్నించాడు. అది గమనించిన CISF జవాన్ వెంటనే మెట్లపై నుంచి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి గేట్ వద్ద అతడిని పట్టుకున్నాడు. నిందితుడి బ్యాగ్లో ఉన్న లోదుస్తుల కుట్లలో 155 గ్రాముల బంగారు పేస్ట్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.