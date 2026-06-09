ఫోర్జరీ కేసు: మమతా బెనర్జీ నివాసంలో CID తనిఖీలు!
బంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల ఫోర్జరీ సంతకాల వివాదం- అభిషేక్ బెనర్జీ ఇంతకుముందు ఇచ్చిన వివరణ ఆధారంగా మమత నివాసంలో తనిఖీలు- అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు
Published : June 9, 2026 at 6:13 PM IST
CID Arrives Mamata Banerjee Residence : బంగాల్ రాజకీయాల్లో కలకలం రేపిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఎమ్మెల్యేల సంతకాల ఫోర్జరీ కేసులో దర్యాప్తు వేగం పుంజుకుంది. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఐడీ) బృందం మంగళవారం టీఎంసీ అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నివాసానికి చేరుకుంది. ఈ కేసులో టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ ఇంతకుముందు ఇచ్చిన వివరణ ఆధారంగా తనిఖీలు చేసేందుకు వెళ్లింది. కాళీఘాట్లో 30B హరీశ్ ఛటర్జీ వీధిలోని మమత నివాసం తృణమూల్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంగా ఉంది. అక్కడే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు సేకరించినట్టు అభిషేక్ బెనర్జీ తెలిపారు. దీని ఆధారంగా సీఐడీ అక్కడకు చేరుకుంది.
అయితే మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ దిల్లీకి వెళ్లిన సమయంలో సీఐడీ రావడంపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. అయితే భారీగా పోలీసులు చేరుకోని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీ నివాసంలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. బంగాల్ శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నేత గుర్తింపు కోసం స్పీకర్కు సమర్పించిన ప్రతిపాదనలపై కొందరు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేశారనే ఆరోపణలపై సీఐడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
VIDEO | Kolkata, West Bengal: Visuals show a CID team inside TMC chief Mamata Banerjee's Kalighat residence-cum-office as part of the probe into the 'forged-signature' case.— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Kolkata pic.twitter.com/LIfFPTEnEU
#WATCH | Kolkata: On being asked about CBI at TMC Chairperson Mamata Banerjee's residence, TMC leader Kunal Ghosh says, " we have no information about why they have come here. apparently, this can be a case of vindictive politics..." https://t.co/0LoRP2LFvI pic.twitter.com/io9m9IqYm3— ANI (@ANI) June 9, 2026