ETV Bharat / bharat

మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.14వేల కోట్ల‌ు- ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులేనన్న పీకే- తోసిపుచ్చిన చిరాగ్

బిహార్ ఎన్నికల కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండ్స్ దుర్వినియోగం- మహిళల ఖాతాల్లో వేసిన రూ.14వేల కోట్లు ఆ నిధులే- జన్ సురాజ్ అగ్రనేతలు ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌, పవన్ వర్మ సంచలన ఆరోపణలు

Chirag Paswan
Chirag Paswan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Chirag Refutes Jan Suraaj Claims : కేంద్ర ప్రభుత్వంపై జన్ సురాజ్ పార్టీ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి రూ.14వేల కోట్ల ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులను కేంద్ర సర్కారు దారి మళ్లించిందని ఆరోపించింది. ఈ వివరాలను జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌, పార్టీ అధికార ప్రతినిధి పవన్ వర్మ మీడియాకు వెల్లడించారు. బిహార్‌లో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రావడానికి సరిగ్గా గంట ముందు రూ.14వేల కోట్ల ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులను 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన'కు మళ్లించారన్నారు. దీంతో 1.25 కోట్ల మంది మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.10వేలు చొప్పున జమ అయ్యాయని వారు తెలిపారు. వేరొక ప్రాజెక్టు కోసం భారత్‌కు ప్రపంచ బ్యాంకు మంజూరుచేసిన రూ.21వేల కోట్ల నుంచే రూ.14వేల కోట్లను తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే ఈ ఆరోపణ నిజం కావచ్చు, కాకపోవచ్చన్నారు. ఈ ఏడాది జూన్‌ నుంచి బిహార్ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకటించే వరకు నీతీశ్‌ ప్రభుత్వం ఓట్లను కొనడానికి రూ.40 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ ఆరోపించారు. ఈ చర్యల ద్వారా ఎన్డీయే నేతలు ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోందని, దీనిపై ఎన్నికల సంఘం సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

1.25 కోట్ల మందికి డబ్బులు, 2.75 కోట్ల మందిపై ఎఫెక్ట్
బిహార్‌లో మొత్తం 4 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, వ్యూహాత్మకంగానే 1.25 కోట్ల మంది ఖాతాల్లో రూ.14వేల కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం జమచేసిందని పవన్ వర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ పంపిణీ జరిగాక, రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడకుంటే మిగతా 2.75 కోట్ల మంది మహిళలకు రూ.10వేలు చొప్పున డబ్బులు అందవనే వదంతులు వ్యాపింపజేశారన్నారు. దీంతో ఆ 2.75 కోట్ల మంది మహిళలు ఎన్‌డీఏ కూటమికి అనుకూలంగా ఓట్లు వేశారని ఆయన చెప్పారు. మళ్లీ గెలిస్తే మహిళలకు ఇచ్చే ఆర్థిక సాయాన్ని విడతల వారీగా రూ.2 లక్షలకు పెంచుతామని సీఎం నీతీశ్ హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. ఈ విధంగా ఎన్నికల ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులను ఎన్‌డీఏ కూటమి సర్కారు వాడుకుందని పవన్ వర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో జన్ సురాజ్ పార్టీ ఓటమికి ఇదొక ప్రధాన కారణమన్నారు. ఒక కొత్త రాజకీయపార్టీగా తాము భారీ అంచనాలతో ఎన్నికల్లో పోటీచేశామని, కానీ తమ సందేశం, స్పందన సరిగ్గానే ఉన్నాయని తెలిపారు.

ఆరోపణలు అవాస్తవమని తేలితే క్షమాపణ కోరుతా
"నా ఆరోపణలు ఒకవేళ అవాస్తవమని తేలితే, క్షమాపణ కోరుతాను. ఒకవేళ నేను చెబుతున్నది నిజమే అయి ఉంటే, ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులతో ఎన్నికల ఫలితాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రభావితం చేయడం నైతిక చర్య అవుతుందా? ఈ విషయంలో లీగల్‌‌గా ఏమీ చేయలేకపోవచ్చు. ఈ విధంగా నిధులను దారిమళ్లించడం, ఎన్నికల తర్వాత వివరణలను విడుదల చేయడం కేంద్ర సర్కారుకు అలవాటుగా మారిపోయింది. త్వరలో బంగాల్, తమిళనాడు సహా పలు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఎన్నికల్లో అన్ని పార్టీలు ఉచిత హామీలు ఇస్తున్నాయి. దీంతో ఇతర పార్టీలు సైతం వాటిని ఫాలో కావాల్సి వస్తోంది" అని పవన్ వర్మ పేర్కొన్నారు.

ఉచితాలు వద్దన్న ప్రధాని మోదీయే ఇలా చేస్తే ఎలా?
"బిహార్ ప్రభుత్వంపై రూ.4.06 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది. రాష్ట్ర సర్కారు రోజుకు రూ.63 కోట్లు చొప్పున వడ్డీని చెల్లిస్తోంది. ప్రస్తుతం బిహార్ ఖజానా ఖాళీగా ఉంది. మేం చెబుతున్న ఈ సమాచారం కూడా తప్పు కావచ్చు. ఉచిత హామీలు వద్దని దిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోదీ ఊదరగొట్టారు. చివరకు బిహార్ ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు ఉచితహామీనే నమ్ముకున్నారు. ఇందుకోసం ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులను వాడేశారు" అని పవన్ వర్మ చెప్పారు.

మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తేస్తామనడం బెడిసికొట్టింది
"బిహార్‌ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తేస్తామని ప్రశాంత్ కిశోర్ ప్రకటించడం మైనస్ పాయింట్‌గా మారింది. ఈ హామీని మహిళలు నెగెటివ్‌గా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మద్యపాన నిషేధం వల్ల బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఎక్కువ రేట్లకు జనం మద్యం కొంటున్నారు. దీనివల్ల ఇంటి బడ్జెట్ తగ్గిపోతోంది. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర మహిళలు పట్టించుకోలేదు. మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తేస్తే, మద్యం ధరలు తగ్గుతాయి. తక్కువ రేటుకే మద్యం కొనే పరిస్థితి వస్తే, ఇంటి బడ్జెట్‌లో కోత పడదని మహిళలు తెలుసుకోవాలి. మద్యపాన నిషేధ చట్టాన్ని అతిక్రమించారనే ఆరోపణలతో 2 లక్షల మందికిపైగా జైలుపాలయ్యారు. వారిలో ఎక్కువ మంది నిరుపేద దళితులే. కనీసం బెయిలు తెచ్చుకునే డబ్బులు కూడా వాళ్ల దగ్గర లేవు" అని పవన్ వర్మ తెలిపారు.

తర్వాతి దశల్లో మహిళలకు రూ.2 లక్షల సాయం
బిహార్‌ ఎన్నికలకు ముందు 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్‌ యోజన' పేరుతో నీతీశ్ సర్కారు అక్కడి మహిళలకు నవరాత్రి కానుక అందించింది. ఒక్కొక్కరికీ రూ.10 వేల చొప్పున లక్షలాది మంది మహిళల ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేసింది. మహిళా సాధికారత, స్వయం ఉపాధి కల్పించడం కోసం ఈ నగదు అందించినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. తర్వాత వివిధ దశల్లో ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని రూ.2 లక్షల వరకు పెంచుతామన్నారు. స్వయం ఉపాధి కోసం పశుపోషణ, వ్యవసాయం, టైలరింగ్ వంటి రంగాల్లో ఆ మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని బిహార్‌ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

అవన్నీ ఆధారం లేని ఆరోపణలు: కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్
జన్ సురాజ్ పార్టీ నేతల ఆరోపణలను కేంద్ర మంత్రి, ఎల్‌జేపీ అధినేత చిరాగ్ పాశ్వాన్ ఖండించారు. ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులను దారి మళ్లించి, బిహార్ మహిళలకు రూ.10వేలు చొప్పున పంపిణీ చేశారు అనేది నిరాధార ఆరోపణ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలుంటే బయటపెట్టాలని జన్ సురాజ్ నేతలకు చిరాగ్ సూచించారు. తగిన ఆధారాలను అందిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా స్పందిస్తుందన్నారు. ఎక్కడి నుంచి లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వారిని చిరాగ్ ప్రశ్నించారు. ఒట్టి మాటలను కట్టిపెట్టి, ఆధారాలతో మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలని జన్ సురాజ్ నేతలకు హితవు పలికారు.

TAGGED:

WORLD BANK FUNDS DIVERSION TO BIHAR
JAN SURAJ VS NDA GOVT
CONTROVERSY OVER WORLD BANK FUNDS
PRASHANT KISHOR ON WORLD BANK FUNDS
CHIRAG REFUTES JAN SURAAJ CLAIMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.