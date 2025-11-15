నీతీశ్ ఇంటికి చిరాగ్- డిప్యూటీ సీఎం పదవి కోసమేనా?

Bihar Election Results 2025

Published : November 15, 2025 at 1:08 PM IST

Choose ETV Bharat

Chirag Paswan Meet Nitish Kumar : బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ చరిత్రాత్మక విజయంతో తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్న విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే కీలక పరిణామం జరిగింది. ఎన్​డీఏలోని కీలక పార్టీ రామ్‌ విలాస్‌ లోక్‌జన్‌ శక్తి అధినేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌, జేడీయూ చీఫ్‌, ప్రస్తుత సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌తో భేటీ అయ్యారు. నీతీశ్‌ నేతృత్వంలో ఎన్​డీఏ ఘన విజయాన్ని అందుకుందని, అందుకే అభినందించడానికి వెళ్లానని చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ తెలిపారు. అయితే డిప్యూటీ సీఎం పదవి తమకు ఇవ్వాలని కోరేందుకే చిరాగ్‌ వెళ్లినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

బిహార్‌ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించినందుకు నీతీశ్‌ కుమార్‌ నివాసానికి వెళ్లి అభినందనలు తెలియజేసినట్లు చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ తెలిపారు.'నీతీశ్​ కుమార్ నాయకత్వంలోని ఎన్​డీఏ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. అందుకే ఎల్​జేపీ ప్రతినిధఇ బృందం ఆయనను అభినందనలు తెలిపేందుకు వచ్చింది. ఎల్​జేపీ, జేడీయూ మధ్య గందరగోళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న వారు తప్పుడు పుకార్లు, కథనాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అన్ని పార్టీల హృదయపూర్వక మద్దతు లేకుండా ఈ చారిత్రాత్మక విజయం సాధ్యం కాదు' అని నీతీశ్​ కుమార్​ను కలిపిసిన తర్వాత చిరాగ్ పాసవాన్​ విలేకర్లకు తెలిపారు.

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క స్థానానికి పరిమితమైన చిరాగ్ పార్టీ, ఈసారి ఎన్డీఏ కూటమి అఖండ విజయం సాధించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. ఈ విజయానికి ముఖ్య కారణం ఆ పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌. 2020 ఎన్నికల్లో నీతీశ్‌ నాయకత్వాన్ని చిరాగ్‌ వ్యతిరేకించారు. ఎన్డీఏలోని బీజేపీకి మద్దతిస్తూనే 137 సీట్లకు తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు. ఆ ఎన్నికల్లో కేవలం ఒక్క సీటుకు మాత్రమే పార్టీ పరిమితమైంది. నాడు ఆ ఎన్నికల్లో జేడీయూ ఓట్లకు గండి కొట్టడంలో కీలక భూమిక పోషించారన్నది రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా. 2015లో 71 సీట్లు సాధించిన జేడీయూ ఆ ఎన్నికల్లో కేవలం 43 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత బాబాయ్‌ పశుపతి కుమార్‌ పరాస్‌తో చిరాగ్‌కు విభేదాలు నెలకొన్నాయి. ఆ పార్టీ ఎంపీలు ప్లేటు ఫిరాయించడంతో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం పార్టీ గుర్తును హోల్డ్‌ చేసింది. దీంతో 2021లో ఎల్జేపీ-రామ్‌ విలాస్‌ పేరిట కొత్త పార్టీని నెలకొల్పారు. తాజా ఫలితాల్లో 19 స్థానాల్లో విజయంతో సత్తా చాటింది. ఈ విజయంలో పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ పాసవాన్ కీలకపాత్ర పోషించారు. అయితే ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి పక్షమైన ఎల్‌జేపీ (రాం విలాస్‌) బలమైన ప్రదర్శన చేసింది. పాసవాన్‌ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయం గురించి చర్చించడానికే ఆయన నీతీశ్‌ను కలిసినట్లు పలువురు పేర్కొంటున్నాయి.

మరోవైపు పట్నాలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు చాలా ప్రాంతాల్లో జేడీయూ అనుకూల పోస్టర్లు వెలిశాయి. నీతీశ్‌ కుమార్‌ చిత్రాలతో టైగర్‌ అభి జిందా హై, పిక్చర్‌ అబీ బాకీహై అని పేర్కొంటూ ఫ్లెక్సీలు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం బీజేపీ పట్టుబడుతుందన్న వార్తలు వస్తున్న వేళ జేడీయూ పోస్టర్లు ఆసక్తికరంగా మారాయి. బిహార్‌ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ 202 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా బీజేపీ 89, జేడీయూ 85 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నాయి.

బిహార్‌ శాసనసభ ఎన్నికల్లో అయిదేళ్ల కిందట ఒకేఒక్క స్థానానికే పరిమితమైన లోక్‌ జనశక్తి పార్టీ (ఎల్‌జేపీ - రామ్‌ విలాస్‌)

