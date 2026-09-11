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'నీతీశ్ కుమార్ జన్మస్థలానికి ఆయన పేరు పెట్టాలి'- HAM డిమాండ్​కు చిరాగ్ పాసవాన్ మద్దతు

నీతీశ్‌ పేరు ప్రతిపాదనను తోసిపుచ్చిన జేడీయూ- ప్రాంతాల పేర్లు మార్చడంపై నీతీశ్‌కు నమ్మకం లేదన్న JD(U) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ కుమార్ ఝా

Nitish Kumar Name to Birthplace
నీతీశ్ కుమార్, చిరాగ్ పాసవాన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 1:13 PM IST

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Nitish Kumar Name Change : బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నీతీష్ కుమార్ జన్మస్థలమైన బఖ్తియార్‌పుర్‌ పట్టణానికి ఆయన పేరు పెట్టాలన్న డిమాండ్‌కు కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్ మద్దతు తెలిపారు. పట్నా శివార్లలో ఉన్న ఈ పట్టణానికి 'నీతీష్‌పుర్' అని పేరు మార్చాలనే ప్రతిపాదనను NDA మిత్రపక్షమైన 'హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా' జాతీయ అధ్యక్షుడు సంతోష్ కుమార్ సుమన్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గురువారం LJP(RV) అధినేత చిరాగ్ పాసవాన్ ఈ ప్రతిపాదనను సమర్థించారు. అలాగే తన పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బుధవారం ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌదరీని కలిసి పట్నాలో తన తండ్రి రామ్ విలాస్ పాసవాన్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారని కూడా పేర్కొన్నారు.

"ఇది నిజంగా మంచి సలహా. నీతీష్ కుమార్ సుదీర్ఘకాలంగా బిహార్ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు. ఒక ప్రాంతానికి నీతీశ్ పేరు పెట్టడం ద్వారా ఆయన చేసిన సేవలు భవిష్యత్ తరాలకు గుర్తుండిపోయేలా చేయవచ్చు. నీతీష్ కుమార్, రామ్ విలాస్ పాసవాన్ లేదా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఎవరైనా సరే, వారి పేర్లు తరతరాల పాటు గుర్తుండిపోతాయి. వారి పేర్లను ప్రాంతాలకు పెట్టడంలో, వారి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించడంలో తప్పు లేదు."
--చిరాగ్ పాసవాన్, కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి

నీతీశ్‌ పేరు ప్రతిపాదనను తోసిపుచ్చిన జేడీయూ
మరోవైపు బఖ్తియార్‌పుర్‌ పేరు మార్చాలని సుమన్ చేసిన ప్రతిపాదనపై JD(U) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ కుమార్ ఝాను గురువారం ప్రశ్నించగా ఆయన తోసిపుచ్చారు. ప్రాంతాల పేర్లు మార్చడంపై నీతీశ్‌కు నమ్మకం లేదన్నారు. "మా పార్టీ, నేనూ సంతోష్‌ సుమన్‌ ఈ ప్రతిపాదన చేసిందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. నీతీశ్‌ కుమార్‌ పనిలో విశ్వాసం కలిగిన నాయకుడు. ప్రదేశాల పేర్లు మార్చడంపై ఆయనకు నమ్మకం లేదు. ఈ ప్రాంతం పేరు మార్చినంత మాత్రాన 13వ శతాబ్దంలో బఖ్తియార్‌ ఖిల్జీ ఈ ప్రాంతంపై దండయాత్రకు వచ్చి నలందా విశ్వవిద్యాలయాన్ని తగులబెట్టాడన్న వాస్తవం చరిత్ర నుంచి చెరిగిపోదు" అని సంజయ్‌ కుమార్‌ ఝా అన్నారు.

బిహార్‌లో మద్యపాన నిషేధం కారణంగా ఆదాయానికి వాటిల్లుతున్న నష్టాలపై స్పందించారు. కేవలం మద్యం అమ్మకాలపైనే ఆధారపడకుండా ఆదాయ వనరులను సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. "బిహార్‌లో మద్యపాన నిషేధం వల్ల ఆదాయం తగ్గిన మాట వాస్తవమే, కానీ ఇది ప్రజల మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయం. అటువంటి మనోభావాలను నేను ఎప్పుడూ గౌరవిస్తాను. ఆదాయం విషయానికొస్తే మద్యం మాత్రమే ఏకైక ఆదాయ వనరు కాదు. ఇతర రంగాలు, విభాగాల ద్వారా ఆదాయ వనరులను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది." అని చిరాగ్ పాసవాన్ అన్నారు. 'బిహార్ మద్యపాన నిషేధ, ఎక్సైజ్ చట్టం-2016' ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం తయారీ, అమ్మకం, రవాణా, వినియోగంపై సంపూర్ణ నిషేధం అమల్లో ఉంది.

బంగ్లాదేశ్‌తో కుదుర్చుకున్న గంగా జలాల పంపిణీ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించకూడదన్న JD(U) డిమాండ్‌పైనా స్పందించారు. కూటమి పరిధిలోనే ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకునే సామర్థ్యం ఎన్‌డీఏకు ఉందని తెలిపారు. "సమస్యలు ఏవైనప్పటికీ ఈ విషయంలో ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మనం కలిసి కూర్చుని వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి." అని ఆయన అన్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో బిహార్‌లోని NDA ప్రభుత్వం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను మరింత విస్తరించగలదని కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. "వరద ప్రభావిత ప్రజలకు సాధ్యమైనంత మేరకు సహాయక చర్యలు అందేలా చూసేందుకు మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. నా లోక్‌సభ నియోజకవర్గమైన హాజీపూర్ కూడా వరదల వల్ల ప్రభావితమైంది. నేను జిల్లా యంత్రాంగంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాను. అక్కడ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని బిహార్ ముఖ్యమంత్రిని కోరాను." అని అన్నారు.

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