దిల్లీకి చేరుకున్న చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్- ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్లో పర్యటన
భారత్కు చేరుకున్న చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్- జిన్పింగ్కు స్వాగతం పలికిన కేంద్రమంత్రి జితిన్ ప్రసాద
Published : September 12, 2026 at 12:21 PM IST
Xi Jinping Lands in Delhi : ప్రతిష్టాత్మక బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఏడేళ్ల తర్వాత జిన్పింగ్ భారత్లో అడుగు పెట్టారు. విమానాశ్రయంలో జిన్పింగ్కు భారత ప్రతినిధుల బృందం స్వాగతం పలికింది. పలువురు కళాకారులు సాంస్కృతిక నృత్య ప్రదర్శనతో ఆయన్ను ఆహ్వానించారు. బ్రిక్స్ సదస్సులో సభ్య దేశాల అధినేతలతో కలిసి జిన్పింగ్ పలు అంతర్జాతీయ, వాణిజ్య, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. జిన్పింగ్ రాక నేపథ్యంలో దిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
VIDEO | Chinese President Xi Jinping arrives in New Delhi to attend the 18th BRICS Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
He is scheduled to hold talks with Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the summit.#BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/cdgVO6vziO